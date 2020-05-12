2020-05-12T20:03:37+03:00
Политика

Почему Украина недовольна Евроассоциацией

Наш колумнист о том, как Киеве хотят пересмотреть невыгодные условия соглашения, из-за которого случился майдан
Александр КОЦспециальный корреспондент
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Вадим Пристайко озвучил удивительно свежую мысльВадим Пристайко озвучил удивительно свежую мысльФото: REUTERS
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко в интервью Дойче Велле озвучил удивительно свежую мысль. Спустя шесть лет после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Киеве вдруг поняли, что условия этого документа – не очень выгодные. Точнее, очень не выгодные. Особенно в части квот на бестарифную торговлю.

- Большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения в бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их, - заявил господин Пристайко.

Уверен, у каждого журналиста, писавшего шесть лет назад на эту тему, рука самопроизвольно потянулась к ручке, чтобы написать: «А я предупреждал». Предупреждали тогда Киев и российские СМИ, и представители действующей власти, и российское руководство. Владимир Путин тогда с точностью Нострадамуса предсказал будущее Украины в случае подписания Соглашения:

«Почему оппозиция, которая борется с действующей властью, постоянно обращается к евротематике? Очень легко спекулировать этими вопросами. «Хотите жить, как в Париже?» «Хотим!» А вы читали текст соглашения об ассоциации Украины с ЕС? Нет. Никто же ни фига не читает. Рынки открыть, денег нет, нормы торговые и технические регламенты ввести европейские. Это что значит? Промышленность надо закрыть. И это явный крен в сторону становления сельхозпридатком еврозоны.

Надо сказать: «Да, мы хотим европейских стандартов, но давайте сделаем это таким образом, чтобы предприятия завтра не закрылись машиностроительные, чтобы судостроение осталось на плаву, чтобы авиация не померла, чтобы космическая отрасль не сдохла. Все эти рынки и кооперация – в России».

Спустя шесть лет мы видим, что все «померло» и «сдохло». И Москва оказалась права. Чтобы это понять, пусть и опосредованно, украинской власти надо было потерять Крым, убить тысячи своих сограждан, развалить экономику и смертельно разругаться с братьями. Разве это стоило одного маленького, не всем доступного безвиза, по которому украинцы в Европу ездят не в Венскую оперу, а батрачить на клубничных полях? А чтобы пересмотреть квоты, понадобится согласие каждого члена Европейского союза. А там – каждый за себя, как красноречиво показала пандемия. Это вам не российские льготы зоны свободной торговли, от которой вы отказались в пользу евроассоциации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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