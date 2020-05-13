Сей храм во имя Веры и Победы

Собор осокового назначения

Испокон века ставили на Руси церкви в память о подвигах на ратном поле, а за 75 лет после весны 1945-го подобного храма так и не возникло.

«Для нас, - убежден Сергей Шойгу, - прежде всего свят тот солдат, ополченец, офицер, полководец, труженик тыла, что не позволил самому страшному, поистине дьявольскому врагу поработить наш народ и землю, растоптать нашу веру, победить наш дух. Поэтому в строительной задумке, в каждой архитектурной пропорции, элементе храма - сакральные символы, восходящие к войне 1941 - 1945 гг., другим битвам за Россию, попытка зримо и величественно отразить священное единство воинства небесного и воинства земного».

Как это вышло - судить прихожанам в погонах и без: храм будет открыт для всех, но высшая святость его, независимо от национальности и вероисповедания, предопределена не приказом или чьим-то намерением. Именно в этих подмосковных лесах под Кубинкой в ноябре - декабре 1941-го сама земля вздымалась на дыбы.

«Ребята! не Москва ль за нами?»

Накануне 9 Мая Минобороны рассекретило целый массив документов о тех боях. Впервые приводим строчки донесений: «В 16.00 разгромлен штаб 1290. Тяжелораненый комиссар полка ст. политрук ДЕМИЧЕВ застрелился. Командир полка ВАСЕНИН, раненный в руку, взят в плен. Начальник штаба полка ст. лейтенант МОЛЧАНОВ убит...» Части 33-й армии и 222-й стрелковой дивизии в полуокружении упорно обороняют Кубинское шоссе. «Бои в период с 1 по 3 декабря носили исключительно ожесточенный характер». Отдельные населенные пункты по несколько раз переходили из рук в руки. Противник упорно наступал, наши отвечали встречными атаками. Бои продолжались днем и ночью.

...До Москвы оставалось всего ничего. Но враг был остановлен, а затем обращен вспять. Контрнаступлением командовал Г. К. Жуков. Здесь начиналась долгая дорога к Победе. А теперь тут не только храм - целый комплекс: военный духовно-просветительский центр, уникальный музей «Дорога Памяти». Наша новая святыня.

Именно в этих подмосковных лесах под Кубинкой в ноябре - декабре 1941-го сама земля вздымалась на дыбыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что за мозаики, создатель?

«Это были трудные полтора года, - замечает народный художник России, автор львиной доли росписей Василий Нестеренко. - И дело даже не в огромном объеме мозаики, не в сумасшедших сроках. Как отобразить воинские доблести, российскую военную историю через призму духовного света, сделать это выразительно, но высоко и канонично? И вот в храме совсем немного полководцев, они научились воевать, их гением решалась судьба того или иного сражения, но главный герой все-таки - победивший народ».

...С огромного фриза смотрят на нас сотни глаз тех безвестных простых солдат, офицеров, ополченцев. Воинов много, они уходят в горизонт, в небеса, в вечность. Все битвы, начиная с обороны Брестской крепости до современных военных конфликтов, словно на громадной линии неумолимого времени, а над ними святые наши - Александр Невский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков, Сергий Радонежский... Нескончаемая людская река продолжается в мультимедийном музее «Дорога Памяти»: посетитель буквально шагает по истории (1418 шагов галереи соответствуют дням и ночам войны), а на интерактивных экранах - портреты участников Великой Отечественной. (Всего будут загружены сведения о 33 миллионах.) И теперь есть место, где каждый солдат известен.

Яркой доминантой в строгом воинском соборе стал неземной образ Богоматери. (С давних времен народ верил, что Русь находится под Покровом Богородицы.) А еще самая большая в мире мозаика Спаса Нерукотворного - 300 кв. метров! Непривычный для православного храмоздательства горельеф Христа, парящего в ультрамарине иерусалимской ночи на главном алтаре. Четыре придела - в честь небесных покровителей разных родов войск. Оригинальный, похожий на походный иконостас. 40 орденов России всех времен - в искусных витражах стеклянных сводов. Необычно? Но так ведь и собора такого еще не было!

По статистике, два храма в день строит Русская православная церковь. А повышенное внимание - именно к этому. Кто-то, кликнув нечеткую картинку, обсуждает цвет стен, заумно вычисляет стиль, некто натужно вглядывается в персонажи мозаик... А надо просто однажды приехать в парк «Патриот» и не спеша побродить по гулким чугунным полам, поставить свечу, посмотреть, подумать. Удивиться гармонии созданного нашими современниками. И неужели наши славные предки, совершившие такое(!), недостойны храма своего бессмертия?

Сей храм во имя Веры и ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наше Воскресение

Его построили за 19 месяцев. Те же военные строители, что возвели сейчас за считаные дни 16 многофункциональных медцентров от Камчатки до Калининграда для борьбы с неожиданной напастью. Они, военные, творят чудеса, но все же... «Площадь собора более 10 тысяч квадратных метров, - рассказывает замминистра обороны, глава Военно-строительного комплекса Тимур Иванов. - Это третий по высоте православный собор - 96 метров. Сложная конструкция, металл, стекло, современная инфраструктура. Конечно, помогли опыт возведения военных объектов, новые технологии, лучшие специалисты. Но главным все-таки было: строим не просто объект - Храм Победы».

Это, как пароль, повторяли все создатели собора в Кубинке. И не только те, что в три смены, порой без выходных, трудились в Подмосковье. Были еще десятки тысяч простых граждан, тысячи предприятий и организаций страны, бизнесменов, которые через специально созданный Благотворительный фонд «Воскресение» собрали более трех миллиардов рублей, безвозмездно помогали техникой, материалами, специалистами.

С огромного фриза смотрят на нас сотни глаз тех безвестных простых солдат, офицеров, ополченцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 4000 строителей, 150 проектировщиков и архитекторов, три народных художника, десятки замечательных скульпторов, иконописцев, более 1000 мастеров очень спешили возвести этот храм.

И все же... опоздали. К открытию собора (он готов в срок, к Дню Победы, но торжество перенесено из-за эпидемии) Минобороны и ИД «ПриПресс Интернэшнл» выпустили книгу «Сей храм во имя Веры и Победы». Есть там и очерк о легендарном сапере, Герое Советского Союза Булатове. Михаил Алексеевич ждал его очень, просил подарить экземпляр на 9 Мая. Пока печатали, из Курска пришло печальное известие...

Испокон века ставили на Руси церкви в память о подвигах на ратном полеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Список здравствующих Героев совсем уже маленький. Уходят наши ветераны. И это главный смысл, почему этот храм надо было построить. Сейчас! И во что бы то ни стало!

Только что вышла в свет иллюстрированная книга «Сей храм во имя Веры и Победы». Слово Патриарха, статья министра обороны... Это первый наглядный рассказ о создании Главного храма Вооруженных сил РФ. Смыслы и символы. Люди и события. Эксклюзивная летопись грандиозного строительства. Рассекреченные документы войны. Этюды о главных творцах храма. Все, чтобы понять суть и почувствовать дух новой национальной святыни.

Спас Нерукотворный.

300 кв. метров - самая большая в мире мозаика Спаса Нерукотворного.

2644 кв. метра - площадь мозаики. 2644 столько в России полных кавалеров ордена Славы.

Витражи.

1418 дней и ночей Великой Отечественной. 1418 кв. метров - площадь витражей.