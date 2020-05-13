«Такая сильная любовь, как с Настей, бывает один раз в жизни»: После расставания с Заворотнюк Жигунова будто подменили

Роман Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк был коротким, но ярким: актеры познакомились на съемочной площадке ситкома «Моя прекрасная няня» в середине 2000-х. Оба они были тогда несвободны, но без колебаний оставили семьи ради любви друг к другу. Заворотнюк ушла от мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова, Жигунов - от жены Веры Новиковой. Их совместная жизнь продлилась два года, потом актриса увлеклась своим нынешним мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Друг Жигунова художник Сергей Заграевский уверен: роман с Заворотнюк был самой сильной любовью актера и самым счастливым периодом в его жизни. С тех пор, как Анастасия ушла от Жигунова, он стал совсем другим.

- Веру Новикову я знал двадцать лет, а Настю Заворотнюк — два года. Но понятно, что эти дамы — как небо и земля, - рассказал Сергей Заграевский. - Настя - очень добрая и жизнерадостная, Вера - человек специфический, себе на уме. Рядом с таким солнцем, как Жигунов, она выглядела слишком закрытой. «Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень», - эти строки Александра Пушкина я всегда вспоминал, когда видел их вместе. У меня складывалось впечатление, что жена Сережи всем вечно недовольна. С другом об этом не говорил, мне было приятно общение с ним. Как-то столкнулся с Верой, и мне этого хватило.

Роман Насти и Сергея закрутился на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня". Фото: кадр сериала.

Заграевский хорошо знал семью Жигунова и был в курсе личных дел актера, поскольку они были соседями по дачному поселку. После неудачного романа с Заворотнюк Жигунов вернулся к прежней жене Вере Новиковой. И, по словам друга, очень переменился.

- После расставания с Настей Заворотнюк Сергея как подменили. Он сдержанно здоровался, не было уже той открытой жигуновской улыбки, перестал мне показывать свои дачные новшества. Раньше, как только что-то построит, сделает пруд или придумает дизайн дорожек — всегда меня приглашал оценить, похвастаться. Вскоре после отъезда Насти исчез отсюда и Жигунов, - рассказал художник «Собеседнику».

Теперь в жизни «гардемарина» новая глава и новая любовная история. Слухи о том, что 57-летний Сергей Жигунов опять оставил жену – 61-летнюю Веру Новикову – появились несколько месяцев назад. Из их совместной московской квартиры он переехал в загородный дом, который делит с новой любовью – журналисткой Викторией Ворожбит. Сергей Заграевский в курсе и этого романа артиста:

- Я слышал, что с Верой он все-таки расстался, сейчас у него новая любовь. Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме. Искренне желаю ему счастья, чтобы у него никогда не было больше столь горького расставания, как с Настей. Хотя, наверное, такая сильная любовь бывает один раз в жизни, - уверен Заграевский.

Новая подруга Жигунова Виктория Ворожбит (справа) - копия Анастасии заворотнюк (слева). Фото: Инстаграм.

По словам художника, Жигунов продал дачу в подмосковном Абрамцево, где они были соседями, и приобрел новый дом.

- Купил он участок в Струнино, которое никогда не сравнится с Абрамцево, - считает приятель артиста.

Не так давно СМИ сообщили, что Жигунов разводится с Новиковой, и сейчас пара делит совместно нажитое имущество. По слухам, актер уже отсудил у экс-супруги одну из квартир. Сам Жигунов никак не комментировал ситуацию, но потом все-таки решил высказаться.

- Поражают заголовки СМИ сегодня. Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но разочарую журналистов. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет, - написал Сергей в Инстаграме, подтвердив тем самым расставание с женой, а так же то, что они разошлись без ссор по поводу недвижимости.

Жигунов и Новикова поженились в 1985 году и прожили вместе 22 года. Но в 2007 году Сергей увлекся своей коллегой по съемкам Анастасией Заворотнюк и оставил Веру. После ссоры с Анастасией актер снова вернулся к бывшей жене, Жигунов и Новикова опять поставили штамп в паспорте в 2009 году. Но теперь их брак рухнул окончательно.

vikavorozhbit Виктория и Сергей проводят самоизоляцию за городом.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что новая избранница продюсера – копия Анастасии Заворотнюк. Эффектная брюнетка привлекла внимание актера в 2018 году. Сергей и Виктория познакомились во время подготовки кинофестиваля "Утро Родины" на Сахалине. Знакомство оказалось чрезвычайно эффективным, и уже в 2019 году Виктория стала директором мероприятия. Жигунов перевез новую любовь в Москву из Владивостока, где она жила с мужем и сыном. Ради «гардемарина» Виктория ушла от супруга. В столице она устроилась на работу в корпорацию «Роснано», где отвечает за связи с прессой. Судя по всему, актер счастлив в новых отношениях. Сейчас пара живет за городом вместе с домашним питомцем - котом Самсоном.