2020-05-14T02:07:50+03:00
Звезды

«Третья складка на животе»: Наташа Королева призналась, что из-за карантина поправилась на 4 кило

Певица рассказала, к каким уловкам ей приходится прибегать, чтобы выглядеть стройной на фото
Ирина СУХАНОВА
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Раньше Тарзан запрещал Наташе Королевой есть сладкое. А теперь и сам расслабился. Фото: Инстаграм.Раньше Тарзан запрещал Наташе Королевой есть сладкое. А теперь и сам расслабился. Фото: Инстаграм.
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Один из минусов самоизоляции – частые походы к холодильнику. Заглянешь в него раз-другой, съешь что-нибудь вкусненькое – и вот уже стрелка на весах предательски ползет в сторону увеличения веса. Не избежала этой участи и Наталья Королева. Певица и до карантина могла похвастаться аппетитными формами. А теперь, по ее словам, и вовсе набрала 4 килограмма. И это накануне фотосессии для глянца!

Впрочем, Наталья и ее стилисты нашли выход из положения. Пышные формы звезды были безжалостно утянуты в тугой корсет. В итоге на снимке, которым Королева поделилась в Инстаграме, у нее получилась идеальная талия. Но, тем не менее, артистка не преминула пожаловаться на лишние кило.

- Эх, талия в корсете. Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе? – спросила Наталья поклонников.

«Жру как не в себя», «Наташа, вашу красоту ничего не испортит», «Четыре кило – это такие мелочи для такой красавицы», «Да у меня не складочки на талии, а диски», «У меня тоже плюс три кило. Но мы не в том возрасте, чтобы сохнуть, а в том, чтобы цвести», - пишут фолловеры в комментариях.

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Эх ,талия в корсете в объективе @vadimdemyanenko визаж @vadimandreevmakeup ! Карантин фигуру подпортил , блин , плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе ? #зож #жру #карантин #сомоизоляция #фигура
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Видимо, на самоизоляции даже строгий муж певицы Сергей Глушко расслабился и перестал бдительно следить за тем, что Наташа подносит ко рту. Как признавалась Королева, раньше Тарзан, едва увидев, что его жена взяла пирожок, немедленно требовал «выбросить эту гадость». А потом гнал супругу отрабатывать съеденные калории в спортзал. Но на карантине даже у Сергея, видимо, иссякли силы, и он махнул рукой на фигуру жены.

Благодаря супругу Королева много лет придерживалась системы здорового питания и успешно боролась с лишними килограммами. Следить за весом ей приходится постоянно – от природы Наташа склонна к полноте. В интервью «КП» Королева рассказывала, что она отказалась от мучного, сладкого и жареного. Певица совсем не ест колбасу и сосиски, считая их «мусорной» едой, провоцирующей разные болезни.

- Периодически устраиваю себе разгрузочные дни, - делилась с «Комсомолкой» звезда. - Я давно исключила из своего рациона вредные вещи. Не пью кофе. А если очень хочется, пью цикорий. Он похож на кофе. Плюс не ем сахар. Когда хочется сладкого - для этого есть мед. Я открыла для себя батончики на желейной основе, которые сделаны не на сахаре, а на стевии (заменитель сахара. - Ред.). Меня уже и не тянет сильно на сладкое. Сахар - самое большое зло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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