Кудрявцева засудит Разина за слова о брошенном сыне, а Киркоров воюет с ремонтниками

Как известно, во время карантина суды рассматривают лишь дела «безотлагательного характера». Таких дел даже в этот непростой период у российских знаменитостей накопилось немало.

По словам Филиппа, из-за халтурного ремонта фрески и плитка отвалились. Фото: Архитектурное бюро Андрея Карпова.

У Филиппа Киркорова, например, продолжаются судебные баталии со строителями, которые утверждают, что три года назад за ремонт бассейна в подмосковном особняке артист им недоплатил 7,5 млн рублей. Очередное судебное заседание назначено на 19 мая.

- Они сделали ремонт тяп-ляп, после которого фрески и плитка отвалились и пришлось нанимать новую бригаду, - объяснили «КП» друзья артиста.

На фото - бассейн уже после переделки: артисту пришлось нанимать новых мастеров. Фото: Архитектурное бюро Андрея Карпова.

А на 28 мая назначено предварительное заседание по иску «о защите чести, достоинства и деловой репутации», который поступил в суд от Леры Кудрявцевой. Телеведущая решила привлечь к ответственности Андрея Разина. Продюсера «Ласкового мая» Лера знает давно, поскольку ее первым мужем был барабанщик этой группы Сергей Ленюк. От этого брака у блондинки есть взрослый сын Жан. Собственно, из-за своего ребенка Кудрявцева и решила судиться с Разиным. Леру возмутило интервью продюсера, в котором он выдумал, что после родов она бросила своего сына Жана. Теперь через суд теледива требует с Разина два с половиной миллиона рублей.

Лера Кудрявцева судится из-за сына Жана.Фото: Instagram.com

Жана Лера родила в 19 лет от барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.

- Мне надоела эта клевета, - рассказала «КП» Лера Кудрявцева. - Теперь за каждое слово, что скажет обо мне этот больной человек, будут отвечать в том числе издания и интернет-порталы, которые тиражируют его бред. Напечатали его клевету - в суд! Всему есть предел.

К слову, Андрей Разин живет бурной судебной жизнью. На следующий день после суда с Кудрявцевой у него назначена «схватка» со Львом Лещенко. С 78-летнего мэтра эстрады Разин «за моральный ущерб» требует 10 тысяч рублей.

Продюсер Андрей Разин обвиняет телеведущую в том, что она бросила сына.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!» мы с коллегами говорили о музыкальном фестивале «Песня года». Туда пришел и Юра Шатунов, который рассказал, что Разин не дает ему работать, запрещает петь какие-то хиты, - сообщил «КП» Лев Лещенко. - Все, что я сказал в тот вечер о Разине: «Этот человек никогда не был певцом, он всегда был администратором!» Вообще мне безразличен как Разин, так и его иски. Он явно нуждается в лечении. В его возрасте пора бы задуматься о семье, стать нормальным мужиком, а не цепляться за имена известных артистов.

Возлюбленная звезды до сих отказывается съезжать с квартиры Яковлева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наследникам «иванушки» Яковлева придется погасить его долг

Три года назад солист «Иванушек» Олег Яковлев сгорел от тяжелой формы пневмонии. После смерти артиста его поклонники узнали, что две квартиры в Москве и недвижимость за границей Яковлев завещал своему университетскому другу Роману Радову и племяннице Татьяне Яковлевой.

Свою девушку Александру Куцевол певец в завещание не включил, но возлюбленная звезды до сих отказывается съезжать с квартиры Яковлева. Мол, я зарегистрирована в ней, другого жилья у меня нет, съезжать не собираюсь. Адвокаты уже планируют выселять подругу покойного певца с судебными приставами.

С наследниками артиста Александру Куцевол связывает лишь иск от столичного банка, который требует от всей троицы (Куцевол, Радов и Татьяна Яковлева) погасить банковский долг «иванушки». Как оказалось, одну из столичных квартир артист брал в кредит. На момент смерти он был должен банку 5 миллионов рублей. Теперь наследникам придется решить, кто из них будет расплачиваться за долги «иванушки».

Балерина хотела наказать телеведущую в суде.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Волочкова обиделась на Борисову за «алкоголичку»

У Анастасии Волочковой в судах тоже кипят нешуточные страсти. В самом начале карантина балерина подала в Савеловский суд иск против телеведущей Даны Борисовой - та неоднократно публично называла балерину алкоголичкой. Волочкова считает, что Борисова, которая уже не первый год наблюдается у нарколога, из-за невостребованности на ТВ хочет привлечь к себе внимание ток-шоу. Судебные издержки вызвался взять на себя телеканал, который хочет транслировать битву двух блондинок. Плюс предполагалось, что Борисова положит в карман гонорар в 100 тысяч рублей. Анастасия Волочкова могла бы на этом скандале заработать намного больше. За подобный телеэфир артистка легко получила бы от 500 тысяч до миллиона рублей. Но теперь балерина передумала и решила забрать иск к Дане.

- Анастасия не хочет, чтобы Борисова зарабатывала на ее имени, - объяснили «КП» в окружении артистки.

Дана Борисова называет Волочкову алкоголичкой.

Тем временем Волочкова готовит очередную судебную претензию к своему бывшему мужу, отцу своей дочери Ариадны Игорю Вдовину. По ее словам, бизнесмен много лет назад занял у нее три миллиона долларов и до сих пор не вернул. Артистка подозревает, что бывший перевел ее миллионы в офшор и теперь живет на проценты.

- Я отдала ему все деньги... Кто-то скажет - дурочка. Конечно, полная дура. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах, - говорит балерина. - Он ведь клялся, что берет эти деньги на год. Говорил, что они пойдут в строительный бизнес, который он делает со своим партнером в Астрахани. Но когда через год он деньги не вернул, я забеспокоилась и попросила Игоря написать расписку. Копия этой расписки хранится у меня до сих пор. Вдовин не раз говорил журналистам, что каждый месяц выделяет нам с Аришей по тридцать тысяч долларов. Это абсолютная ложь! На самом деле он выделял по триста тысяч рублей в месяц, которых не хватало на быт, расходную часть по нашему персоналу и мою команду. А сейчас я от него вообще ни копейки не вижу. А что касается долга, то, когда я показала ему расписку, он лишь посмеялся: «Настя, я тебе вообще ничего не должен. Это просто бумажка, и все». Раньше я тоже подавала иски, но он умолял их забрать, я шла у него на поводу и отзывала их. Но теперь я пойду до конца.

Лолита Милявская.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лолиту все-таки развели

Из-за карантина откладывались судебные заседания по разводу Лолиты и ее теперь уже бывшего мужа, тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Напомним: артистка решила развестись с супругом, случайно обнаружив его интимную переписку с любовницами.

- Благодаря стараниям моего адвоката Сергея Жорина я наконец получила развод, с чем себя и поздравляю, - рассказала «Комсомолке» счастливая Лолита. - Я уже забыла про этого человека, у меня давно своя жизнь, но Иванов постоянно подавал какие-то судебные запросы. Пытался затянуть развод. Видимо, не рассчитывал, что нас разведут в карантин… Он понимал, что, пока он мой муж, может ходить по ток-шоу, а теперь лавочка прикроется.

Экс-супруг Милявской всячески затягивал развод: он рассчитывал заработать на ток-шоу.Фото: Иван ВИСЛОВ

Видимо, бывший муж Лолиты действительно заинтересован в публичном скандале, поскольку сразу после развода заявил: он собирается оспорить слова певицы о том, что подсовывал ей какие-то БАДы, которые могли нанести вред ее здоровью. Но артистка не поддается на провокацию бывшего. Рядом с ней уже несколько месяцев новый мужчина, который, по словам Лолиты, давно ждал, когда у нее в паспорте появится отметка о расторжении брака.