За пост в Инстаграме Бородина получает полмиллиона: Как зарабатывают звезды на карантине

У большинства артистов теперь тоже нет работы: отменены концерты и съемки, отложены гастроли. Но отдельные счастливчики и в наши сложные времена неплохо устроились.

Контракты на ТВ: 1 - 1,5 млн руб.

У телевизионщиков сейчас важная задача - развлекать и просвещать народ, удерживая дома у экранов. Поэтому телеведущие не лишились заработков. Теперь эфиры на ТВ - желанный заработок для тех, кто раньше избегал ток-шоу и прочих программ. Среди экспертов в студии передачи «Бородина против Бузовой» мы обнаружили актрису Веру Сотникову (гонорар от 50 до 70 тыс. руб. за часовой эфир). Дана Борисова готова откровенничать на любимые темы в «Пусть говорят» за 100 тыс. рублей. Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина сходила на «Секрет на миллион» за миллион.

Актриса Мария Порошина.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Но больше повезло тем, кто получил постоянную подработку. Так, на ТВ запустили новый сезон шоу «Танцы со звездами», где согласились участвовать и многодетная мама Мария Порошина, и в обычную пору не жалующая телешоу артистка Алена Бабенко. А все потому, что гонорар за один эфир - не менее 300 тыс. рублей.

Накануне объявления пандемии контракты подписали Елена Степаненко (авторское телешоу на канале «Россия 1»), у Елены Летучей купили права на ее интернет-шоу (теперь оно выходит на «Че»). Возможно, после карантина работу на телеканале «Пятница!» получат Дмитрий Шепелев и Анастасия Волочкова. А это значит, что доход этих звезд вырастет на сумму от одного до полутора миллионов рублей в месяц.

Онлайн-концерты: 100 тыс. - 5 млн руб. за выступление

Антон и Виктория Макарские продавали билеты на свой онлайн-концерт по 300 рублей. Гастрольный тур по стране отменился, а поклонников у артистов хватает. Теперь супруги поют из домашней студии с музыкантами, параллельно отвечают на вопросы в чате и даже исполняют песни на заказ. Заработок от такого выступления вряд ли превышает 100 тыс. рублей. К тому же поклонники у семьи небогатые - всех, кто сообщил, что не может купить билет, Макарские допустят к просмотру бесплатно.

Проходят онлайн-концерты и на крупных интернет-платформах. Тысячи людей присоединяются к просмотрам из-за мощной рекламной кампании. Представители платформ отказываются комментировать гонорары звезд за подобные выступления. Артисты тоже скромно отмалчиваются, но, по слухам, певице Юлии Зиверт заплатили 2,5 млн руб., группе «Би-2» - 5 млн, «Чайфу» - 1,5 млн.

До недавнего времени рекордсменом по рекламным контрактам была Регина Тодоренко.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реклама: от 500 тыс. руб.

До недавнего времени рекордсменом по рекламным контрактам была Регина Тодоренко. Ролики с ее участием крутились на всех каналах, а в Инстаграме она рекламировала продукты. За один пост Регина брала от 500 тыс. рублей. Но после скандала (Тодоренко неосторожно высказалась на тему домашнего насилия) многие компании разорвали с ней контракты. Телеведущая Ксения Бородина тоже берет за один пост по 500 тысяч и при этом не сидит без работы: рекламирует интернет-магазины с доставкой на дом.

Актриса Светлана Иванова получила рекламный контракт аптечного средства. Гонорар - от 4 млн рублей. Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова побила все рекорды: из-за развода к ней приковано внимание, вот она и приняла заманчивое предложение стоимостью почти 2 млн руб. - отрекламировала марафон блогеров в Инстаграме.

Астролог Тамара Глоба.Фото: Instagram.com

Бизнес на предсказаниях: от 20 тыс. руб.

Люди переживают кризисные периоды по-разному. Некоторых успокаивают прогнозы и увещевания о том, что скоро все будет хорошо. Именно поэтому сейчас процветает бизнес у предсказателей всех мастей. Звезды «Битвы экстрасенсов» дерут по 20 - 50 тыс. руб. за прогнозы о светлом будущем и скором окончании карантина. Ну а астрологи с раскрученными именами просят куда больше. У Тамары Глобы личная онлайн-консультация может стоить до 100 тыс. руб., а прогноз Василисы Володиной на 5 лет вперед обойдется в 210 - 300 тыс. рублей.

Ксения Бородина рекламирует в Инстаграме интернет-магазины с онлайн-доставкой. За один пост телеведущая берет по 500 тысяч рублей.