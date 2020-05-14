2020-05-12T22:54:18+03:00
Звезды

Как худеют звезды на карантине: Сергей Жуков, Вера Брежнева и другие звезды расстаются с лишними килограммами

«Комсомолка» раскрыла секреты тех знаменитостей, которые знают, как на карантине не растолстеть и даже сбросить вес
Инна ФЕДОТОВА
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Секс-символ нашей эстрады Вера Брежнева, набрав на карантине лишнюю пару кило, умело и быстро от них избавляется.Секс-символ нашей эстрады Вера Брежнева, набрав на карантине лишнюю пару кило, умело и быстро от них избавляется.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За месяц самоизоляции фигуры у многих изменились. У одних со знаком плюс, у других, как ни странно, со знаком минус. Как им это удалось? Мы раскроем секреты тех знаменитостей, которые знают, как на карантине не растолстеть и даже сбросить лишние килограммы. Рассмотрим положительный опыт звезд, которые худели грамотно, следуя советам врачей-диетологов, и расскажем о примерах, которым не стоит подражать.

Прощай, сладкая жизнь

Секс-символ нашей эстрады Вера Брежнева, набрав на карантине лишнюю пару кило, умело и быстро от них избавляется.

«В детокс-клинике доктор повторил мне истину: ты здоровый человек, тебе перекусы не нужны, пище нужно успевать перевариваться, дай ей время», - говорит Брежнева. Теперь у певицы есть сформированная привычка - спокойно выдерживаются 4 часа между полноценными приемами пищи. И еще два правила: фрукты она ест до приема пищи, а ужин должен быть минимум за 4 часа до сна. Если без перекуса совсем не обойтись, то он должен быть здоровым - один фрукт, а лучше овощ.

Брежнева не скрывает от поклонников, что и у нее бывают срывы - тянет на вкусную, но высококалорийную пищу. Раз в неделю необходим разгрузочный день. В такие дни Брежнева ест как обычно, трижды в сутки: «Я не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца. И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Также полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается, спросите вы? Отвечаю: крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты».

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Гимнастка Ляйсан Утяшева подсадила детей и мужа Павла Волю на ежедневную зарядку и правильное питание.
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ЗОЖ ей судья

Гимнастка Ляйсан Утяшева подсадила детей и мужа Павла Волю не только на ежедневную зарядку, но и на правильное питание. Ляйсан рассказала нам, что в ее холодильнике только полезные продукты - никаких майонезов и полуфабрикатов.

Утяшева советует правильно готовить: «Наша задача - получить как можно больше питательных веществ из пищи и вывести все ненужное как можно скорее. Термическая обработка помогает организму хорошо усваивать пищу. Чем дольше вы подвергаете продукт нагреванию (варите, тушите, парите, не дай бог, еще и жарите), тем меньше в нем остается ферментов. Поэтому из всех способов приготовления выбирайте быструю обжарку, непродолжительное тушение или варку либо пар - у меня он стоит на первом месте. Пусть овощи остаются хрустящими! Мясо нужно резать тоньше и мельче, чтобы не приходилось термически его обрабатывать часами».

Вот основные принципы приготовления пищи от Ляйсан: выбирать более натуральные продукты, не подвергать их излишней обработке, для готовки использовать рафинированные масла (кокосовое, сливочное, оливковое, виноградной косточки), а для заправки салатов, а также придания аромата готовым горячим блюдам - нерафинированные.

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Сергей Жуков бодр и энергичен.
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Прогноз - минус десять

Посмотрите на свежее фото лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова - он бодр, энергичен и почти в форме:

«Дело в том, что работаю с онлайн-тренером. За месяц нам удалось сбросить 10 кг. Я доволен результатом, работаем дальше. Оказывается, можно сытно питаться и в то же время худеть».

Вот главные советы от тренера.

1. Сократите суточную норму калорий на 10 - 15%. Должно быть 3 - 4 основных приема пиши. Откажитесь от перекусов.

2. Ешьте больше овощей - замороженные не менее полезны, чем свежие, включайте в рацион рыбу, грибы и больше зелени. Ягоды полезнее, чем фрукты.

3. Необходимо ежедневно есть достаточное количество белка - клетки нашего иммунитета строятся из него.

4. В период эпидемий не садитесь на диету с сильным ограничением калорий - это снижает иммунитет.

5. Немного увеличивайте количество полезных жиров - можно это сделать за счет орехов (20 - 30 г в день). Не бойтесь животных жиров, ешьте сливочное масло хорошего качества (10 г в день).

6. Пейте достаточно воды.

7. На иммунитет отрицательно влияет избыток глюкозы. Много сахара и сильный иммунитет несовместимы. Вместо сладкого ешьте курагу, чернослив, фрукты, ягоды и немного меда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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