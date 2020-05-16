2020-05-16T09:31:18+03:00
Спорт

Самые красивые спортсменки России: фото, от которых захватывает дух

Эти девушки заставят влюбиться в спорт кого угодно
Сергей КИРИЛЛОВ
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И пока в России есть такие потрясающие женщины, нас не победитьИ пока в России есть такие потрясающие женщины, нас не победить
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Посмотрев на этих девушек, хочется бежать, плавать, прыгать. Удивительно, но таких красавиц можно встретить в самых разных видах спорта. И пока в России есть такие потрясающие женщины, нас не победить!

1. Дарья Клишина (29 лет, прыжки в длину, призер чемпионатов мира и Европы, личный рекорд 7,05)

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Дарья Клишина
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Дарья была единственной российской легкоатлеткой, которую допустили на Олимпиаду-2016 в Рио. Дело в том, что Клишина уже несколько лет живет в США, где и сдает допинг-тесты. А убежала туда красавица спортсменка от досаждавших ее поклонников, чтобы целиком посвятить себя спорту.

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Дарья Клишина уже несколько лет живет в США. А убежала туда красавица спортсменка от досаждавших ее поклонников, чтобы целиком посвятить себя спорту
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На днях Дарья написала в соцсетях:

«Быть спортсменом не так просто, как считают многие. Профессиональный спорт - это боль. Постоянная, ежедневная, нудная, иногда кажущаяся вечной. Прийти на тренировку и начать разминаться с мыслью: «вау, у меня ничего не болит» - для меня это редкий случай. Это я о той боли, которую можно терпеть.

Личный рекорд Дарьи - 7 м 05 см Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Личный рекорд Дарьи - 7 м 05 смФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но от тяжелых травм не застрахован ни одни спортсмен. На чемпионате мира в Южной Корее в Дэгу в 2011 году уже на стадионе в секторе по прыжкам, во время разминки перед финалом я сломала одну из костей на правом голеностопе - это моя толчковая нога. Мысли что я не буду прыгать даже не было, и я сделала все 6 попыток, заняв 7-е место. Про боль и опухшую ногу почти синего цвета даже говорить сейчас не хочется

Дарья считает, главное - не сдаваться и идти до конца, терпя любую боль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дарья считает, главное - не сдаваться и идти до конца, терпя любую больФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но характер спортсмена, который воспитывается с самого начала занятий спортом ещё первым тренером, заставляет тебя не сдаваться и идти до конца, терпя любую боль. Потому что это тот турнир, к которому ты упорно готовился целый год, потому что ты не должен подвести себя, тренера и всех своих болельщиков, свою страну. Если ты вышел в сектор, бороться нужно всегда до последнего! После этого меня ожидала операция в Финляндии, восстановление и реабилитация. И с этим справились.

Никогда не сдавайтесь перед поставленной целью», - пишет Клишина в инстаграм.

2. Юлия Ефимова (плавание, шестикратная чемпионка мира)

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Юлия Ефимова
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Посмотрев на великолепную пловчиху, честно говоря, хочется нырнуть за ней хоть в омут. Только вот догнать сильнейшую брассистку мира вам вряд ли удастся.

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Шестикратная чемпионка мира очень хороша собой
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Тем более что и живет она сейчас в Калифорнии, где продолжает «сухие» тренировки в самоизоляции. Юля постоянно выставляет в Инстаграм фрагменты своих занятий и даже показывает, как правильно грести ногами - в ванне.

Юлия Ефимова тренируется в ванной.

Кстати, сердце ее не занято…

3. Мария Ласицкене (прыжки в высоту, трехкратная чемпионка мира)

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Мария Ласицкене
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не смогла выступить на прошлой Олимпиаде в Рио-2016. Ее туда не допустили вместе со всеми нашими легкоатлетами. Мария закусила удила, и три года вообще никому не проигрывала в прыжковом секторе.

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#легкаяатлетика#мариякучина#золото#победа
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А этой зимой, когда из-за непрекращающегося допинг-скандала поездка наших спортсменов на Игры-2020 в Токио, Ласицкене пошла еще в одну атаку. Хрупкая и скромная на вид девушка так наехала на нерадивых чиновников, которые не защищают права спортсменов, что президент Федерации легкой атлетики России Шляхтин вынужден был уйти в отставку.

Не злите Марию!

4. Дарья Тулякова (19 лет, карате, бронзовый призер ЧМ)

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Дарья Тулякова
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Дарья Тулякова с детства мечтает стать олимпийской чемпионкой. А после того, как ее вид спорта попал в олимпийскую программу Игр-2020 в Токио, мечта стала гораздо ближе. И то, что Олимпиаду в Японии сдвинули на год, 19-летней спортсменке может только пойти на руку.

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В карате Дашу привела ее мама, когда ей было 8 лет
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В карате Дашу привела ее мама, когда ей было 8 лет. А сейчас Тулякова входит в состав сборной России по ката-карате. Это такой вид единоборств, где каратисты не бьют друг друга, а лишь обозначают удары по условному сопернику. Словом, красивому личику спортсменки ничего не грозит.

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Тулякова входит в состав сборной России по ката-карате
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Дарья – бронзовый призёр чемпионата мира и многократный призёр международных этапов Премьер-лиги – аналога Кубка мира в других видах спорта.

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Дарья Тулякова с детства мечтает стать олимпийской чемпионкой
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5. Варвара Субботина (19 лет, синхронное плавание)

Варваре только недавно исполнилось 19 лет, а она уже четырехкратная чемпионка мира в групповых упражнениях. Впрочем, в этом виде спорта, как и в фигурном катании, девушки расцветают очень рано.

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Варвара Субботина
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При ее не маленьком росте в 176 см у нее прекрасная растяжка и потрясающая пластика. Только вот с олимпийским золотом придется подождать еще год. Напомним, что наши русалки не проигрывали на Играх с 1998 года и продолжают держать планку на гребне волны.

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У Варвары прекрасная растяжка и потрясающая пластика
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Исполнилась ещё одна моя маленькая мечта
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6. Анна Калинская (21 год, теннисистка, победительница одного турнира ВТА)

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Анна Калинская
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Впервые Анна блеснула на весь мир в сентябре 2019 года, когда в первом круге US Open обыграла 10-ю ракетку мира Слоан Стивенс. Американка признала силу соперницы и отметила, что Анна весь матч придерживалась своего стиля, что очень важно.

После той победы российскую теннисистку сразу стали сравнивать с Анной Курниковой и Марией Шараповой, которая этой зимой завершила карьеру. А спонсоры уже присматриваются – не поставить ли им на новую россиянку?

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Анну Калинскую часто сравнивают с Анной Курниковой и Марией Шараповой
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Анна, кстати, из спортивной семьи. Отец работает в сборной России по бадминтону, сам мастер спорта. А старший брат Николай – футболист, сейчас играет за «Нижний Новгород». Так что болеем за Калинских.

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Анна блеснула на весь мир в сентябре 2019 года, когда в первом круге US Open обыграла 10-ю ракетку мира Слоан Стивенс
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7. Ксения Коваленко (24 года, футбол, сборная России)

Ксения родилась в Казахстане, но футболом начинала заниматься ужу в Кузбассе, куда переехали ее родители. Семь лет назад Коваленко перебралась в Москву, тренировалась в Измайлово, играла за «Россиянку», а теперь за ЦСКА.

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Ксения Коваленко: "Как же мне нравится красный цвет"
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Как ни парадоксально, но красавица Коваленко на поле играет очень жестко, на месте защитника. У нее уже была серьезная травма спины, после чего даже потребовалась операция. Ксения вернулась на поле через три с половиной месяца, поставив своеобразный рекорд по скорости выздоровления.

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Ксения Коваленко вошла в ТОП-100 самых сексуальных девушек планеты 2014
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Словом, футбол для нее пока на первом месте в жизни. А ведь еще в 2014 году Ксения Коваленко вошла в «ТОП-100 самых сексуальных девушек планеты 2014» по версии журнала FHM.

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Футбол для Ксении пока на первом месте в жизни
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8. Мария Шарапова (теннис, 33 года)

Мария Шарапова долгие годы была лицом компании Nike Фото: EAST NEWS

Мария Шарапова долгие годы была лицом компании NikeФото: EAST NEWS

Как же вовремя Мария Шарапова решила повесить ракетку на гвоздь! Вылетев с январского Australian open, Мария объявила о завершении спортивной карьеры. Но, как ни парадоксально, с тех пор еще не прошло ни одного большого турнира. Мало того, Ролан Гаррос и Уимблдон отменили, впервые со времен Второй мировой войны. Так что Шарапова в теннисном плане ничего не потеряла. Может, задумает вернуться? Тем более, что она, судя по Инстаграм, находится в боевой форме.

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Мария Шарапова
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«Я не привыкла работать в одиночку, без каких-либо указаний или энергии от тренеров и спортсменов, находящихся в одной комнате. За последние 7 недель я устроила себе дома хорошую рутину тренировок. Честно говоря, я бы предпочла есть весь день, но давайте не будем забывать, что наши тела нуждаются в дополнительной дисциплине», - напоминает пусть уже и бывшая спортсменка.

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Мария объявила о завершении спортивной карьер
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9. Юлия Канакина (скелетон, 24 года)

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Юлия Канакина
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Юля уже засветилась на пьедестале этапов Кубка мира. Правда, там разве под комбинезоном и шлемом разглядишь все прелести отважной спортсменки.

Но, слава богу, она выставляет свои фото в Инстаграм, на которых видно, что ежедневные тренировки в самоизоляции прекрасной девушке всегда к лицу.

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Ежедневные тренировки в самоизоляции прекрасной девушке всегда к лицу
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А послушайте, как сексуально она подходит к упражнениям.

«То самое, мое любимое «ЛЕНИВОЕ» упражнение на пресс .

Упражнение действительно самое ленивое с минимальной амплитудой движений и максимальной прокачкой наверное в связи с этим я и выбираю эту комбинацию советую начать с 30х30раз по 2-3серии», - дает урок скелетонистка-красавица.

yulia.kanakinayulia.kanakina
То самое, мое любимое ЛЕНИВОЕ упражнение на пресс .Упражнение действительно самое ленивое с минимальной амплитудой движений и максимальной прокачкой наверное в связи с этим я и выбираю эту комбинацию советую начать с 30х30раз по 2-3серии..
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10. Елизавета Туктамышева (23 года, фигурное катание)

Елизавета Туктамышева считается самой сексуальной фигуристкой России. А ее раздевание на льду во время программы и вовсе произвело фурор. Тогда все обсуждали, не перегнула ли Лиза палку. Но потом выяснилось, что этот номер придумал ее знаменитый тренер Алексей Мишин, и все отъехали от задорной девчонки.

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Empress Airlines отлетали свой последний рейс в этом сезоне! . . . Last flight of the Empress Airlines is done #lizatuktik #toxic #worldteamtrophy #WTTJapan #isufigureskating #empress
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Пять лет назад Туктамышева выиграла чемпионаты Европы и мира, но потом ее потеснили более юные спортсменки. Но на фоне маленьких девушек, крутящих четверные прыжки, она явно выигрывает в женственности и пластики катания. Фигурного катания.

Одно время Лиза встречалась с фигуристом Андреем Лазукиным, и он даже публиковал ее фото в нижнем белье. Но потом они расстались и сейчас Туктамышева проводит самоизоляцию, судя по фото, в одиночестве. И радует болельщиков новыми фото сессиями.

«Новая реальность - новые правила. Первая фотосессия по фейстайм», - подписала Лиза.

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Елизавета Туктамышева
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ИСТОЧНИК KP.RU

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