Телеведущие дружат только на работе: у Гузеевой пенсия на 30 тысяч больше, чем у Сябитовой

Поклонники уже оценили эфиры «Давай поженимся!» без астрологических комментариев Василисы Володиной. Лариса Гузеева и Роза Сябитова вдвоем прекрасно держат внимание телезрителей, легко и с юмором управляются с женихами и невестами. Одним словом – профессионалы.

Напомним, что Василиса Володина по собственному желанию решила отказаться от съемок на время пандемии - она самоизолировалась дома, где продолжает зарабатывать составлением гороскопов на заказ и авторскими онлайн курсами. Один личный гороскоп и астрорекомендации от Володиной на 5 лет стоят от 140 до 300 тысяч рублей – так что Василиса без денег точно не останется.

Лариса Гузеева говорит, что «все себе давно заработала», но не может оставить зрителей без эфиров – на самоизоляции люди проводят больше времени у телевизора. Поэтому телеведущие продолжают работать: с соблюдением всех мер безопасности. Раз в месяц за несколько дней снимают выпуски рейтингового проекта на месяц эфиров. В день записывают сразу несколько телепередач. Студию дезинфицируют, никаких зрителей и лишнего персонала в студии – Лариса и Роза теперь не пользуются услугами стилистов, сами наряжаются, делают макияж и прически. У всей команды контролируют температуру и самочувствие.

«Давай поженимся!» в эфире больше 10 лет. Архивное фото.

Кажется, что шутки и сарказм в «эпоху карантина» стали еще ярче, а Лариса кажется теперь чуть добрее к героям. В шоу появились танцы женихов и невест в защитной экипировке – на злобу дня. И даже реакции на громкие темы соцсетей. Все знают, как Гарик Харламов хайпует на смонтированных роликах с репликами Ларисы Гузеевой – так вот участники теперь подкалывают резидента «Камеди Клаб». Один жених принес торт с фигуркой Бульдога Харламова - поддержал Ларису Андреевну. Хотя она и сама за себя постоять может. Недавно Гузеева на вопрос подписчиков в соцсетях о том, как она относится к Гарику Харламову, ответила: «У нас обоих лишний вес!» Дуэт Сябитовой и Гузеевой идеален – за десять лет сработались, поэтому импровизируют на отлично. Фишка Гузеевой – делиться эпизодами из личной жизни: на каждую историю героя у нее есть пример из своей жизни.

Сябитова считает Ларису своим учителем, о чем рассказывала нам в интервью: «Она так переживает каждую историю, так надрывается, столько эмоций пропускает через себя. Я смотрю и переживаю: «Ларис, ты обалдела что ли, у нас поток людей идет! Ты просто рвешь свое сердце». Она отвечает: «Я не могу по-другому!» Лариса действительно такая сердобольная. Но может так припечатать словом, что уж лучше была бы какая-то физическая расправа взамен».

Сябитова рассказывала нам, поздравляя Гузееву с юбилеем о секрете, который помогает в работе: «Я благодарна Ларисе за ее мудрость. Так вот в самом начале она сказала нам: «Девочки, давайте договариваемся мы вне съемок вообще никак не контактируем. Все эмоции и новости несем на программу. Там обсуждаем и детей, и мужей, ссоримся, миримся. Поэтому мы долго существуем и у нас нет конфликтов. Все общение - на съемках и корпоративах».

Кстати, и Роза, и Лариса уже пенсионерки – хотя выглядят гораздо моложе своих лет. Сябитова получает пенсию немногим больше 14 тыс. руб. Роза объясняла нам почему вышла такая сумма: «Когда я начала собирать документы для получения пенсии, переживала, что не сохранились данные о зарплате в «лихие 90-е». Боялась, что этот период «вылетит». А не оказалось нужных документов за другие 10 лет. Мне предложили поискать архивы, я если ставлю какую-то задачу, то ее выполняю. Но тут я поинтересовалась: если найду, то сколько мне добавят. Оказалось – 100 рублей. И я не стала тратить время. Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Перед кем мне хвалиться? Дети и так знают, что я трудоголик. Поэтому буду работать пока не выживу из ума».

А вот пенсия Ларисы Гузеевой значительно больше, чем у Розы. Приличную пенсию Лариса Андреевна получает, благодаря надбавке за звание Заслуженная артистка. Третий год столичные пенсионеры, имеющие звания народные и заслуженные артисты (РСФСР, СССР и РФ) получают ежемесячную компенсацию к пенсии – в размере 30 тысяч рублей.