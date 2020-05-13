2020-05-13T02:32:15+03:00
Звезды

«Ужасная силиконовая задница»: Фанаты раскритиковали 61-летнюю Мадонну в прозрачных трусиках

Певица выложила в Инстаграм провокационное фото
Ирина СУХАНОВА
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61-летняя Мадонна продолжает эпатировать публику. Фото: Инстаграм.61-летняя Мадонна продолжает эпатировать публику. Фото: Инстаграм.
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Мадонна в 61 год по-прежнему не желает расставаться со званием признанного секс-символа. Певица решила порадовать поколонников зрелищем своей «пятой точки», сделав провокационный снимок в ванне. Поп-королева запечатела свое отражение в зеркале со спины, нарядившись в кружевное бюстье, чулки и прозрачные трусики.

Вообще-то Мэжд хотела рассказать о курсе терапии, который ей предстоит пройти. В последние месяцы она мучилась от травмы колена, из-за которой едва могла ходить. Певице пришлось отменить все гастроли и концерты. Теперь она собралась пройти курс по восстановлению хрящевой ткани, который наконец-то избавит ее от болей.

- Я бы прыгала вверх и вниз от радости, если бы могла после 8 месяцев боли! Пожелайте мне удачи! – попросила звезда.

Певица поделилась откровенным снимком в прозрачных трусиках. Фото: Инстаграм.

Певица поделилась откровенным снимком в прозрачных трусиках. Фото: Инстаграм.

Поклонники пожелали ей удачи в лечении и, конечно, тут же принялись обсуждать эротичный вид Мадонны. «Королева навсегда», «Самая красивая», «Никто не сравнится с тобой», - пишут Мэдж ее давние поклонники.

Впрочем, далеко не все разделяют их энтузиазм: многие считают, что певица уже не в том возрасте, чтобы выкладывать подобные снимки в соцсети. «Не слишком ли ты старовата для такого наряда?», «По-моему, это чересчур», «Ужасная силиконовая задница», - критикуют они звезду.

Многие действительно обратили внимание на то, что ягодицы артистки смотрятся слишком ненатурально. Слухи о том, что она вставила в попу силиконовые импланты, появились еще в 2018 году. Тогда Мэдж вышла на сцену одного из баров Нью-Йорка в облегающих брюках и тут же привлекла внимание к своей «пятой точке». «О, черт возьми, Мадонна, зачем ты сделала себе эту ужасную фальшивую задницу?», - писали люди в комментариях к видео выступления. «Да, я думаю, что она вставила импланты. Они выглядят так ненатурально», «Такое ощущение, что у нее в штанах подушка», - шутили тогда зрители.

madonnamadonna
Finally going to get my regenerative treatment for my missing cartilage!! I would be jumping up and down if i could after 8 months of being in pain. ! Wish me Luck!
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Как бы то ни было, но формы Мадонны вполне нравятся ее новому бойфренду. Не так давно певица закрутила новый роман. Очередным избранником звезды стал танцор из ее подтанцовки. Темнокожий Ахламалик Уильямс на 34 года младше Мадонны – ему 27 лет.

Поначалу пара скрывала свои отношения, пока их не застукали папарацци. В декабре прошлого года Мадонну и Ахламалика сфотографировали вместе на балконе отеля в Майами. Парень нежно обнял певицу за плечи, а потом положил руки ей на бедра. Тут-то и стало ясно, что они вовсе не разучивают вместе очередное танцевальное движение – все гораздо серьезнее.

madonnamadonna
Happy Birthday My Love . I Could not think of a better person to be in Quarantine with! @ahla_malik
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Теперь влюбленные перестали скрываться. Мадонна даже поздравила бойфренда с днем рождения через Инстаграм.

- С днем рождения, моя любовь! Не могу представить себе лучшего партнера, с которым я бы хотела оказаться вместе на самоизоляции, - написала певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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