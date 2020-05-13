Тренер Сергей Розанов, уходя к Плющенко, низко поклонился Этери Тутберидзе

Тренер Сергей Розанов стал одним из тех, кто перешел в межсезонье из команды Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Он перебрался на новое место службы вместе с 15-летней фигуристкой Александрой Трусовой. В прошлом сезоне Трусова и Розанов, как и все последние годы, активно работали вместе в "Хрустальном". Розанов в личном Инстаграме впервые высказался о переходе к Евгению Плющенко и поблагодарил бывших коллег и обратился лично к Этери Георгиевне.

- Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца «Хрустальный» во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за все , что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя!

После чего Розанов обратился к каждому из двух остальных главных лиц "Тутберидзе Тим" - Сергею Дудакову и Даниил Глейхенгаузу.

- Сергеи Викторович, работать с тобой - сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во все м, за что берешься, - нашел лучшее в тренере Розанов. Говоря же о том, каков Глейхенгауз, то он сказал:

Даня, ты прекрасный хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество!

В финале своего обращения он с теплыми пожеланиями в адрес команды "Хрустального" сказал:

- Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплоченной командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу.

Сергей Розанов в команде Тутберидзе был известен тем, что активно работал с самыми молодыми фигуристами, активно подводя их к "основному составу". И часто мелькал в личных соцсетях спортсменов как один из тренеров, с которыми фигуристы делали какие-то новые сильные прыжки и элементы.