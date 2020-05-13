2020-05-13T13:56:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Как спасают пациентов с коронавирусом: фоторепортаж из «красной зоны»

Врачи более месяца не видят близких и борются за каждую жизнь
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Инфекционное отделение №3 НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.Инфекционное отделение №3 НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.Фото: Иван МАКЕЕВ

Госпиталь COVID-19, организованный на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, уже второй месяц принимает больных с коронавирусом. С начала работы центра сюда поступил 291 человек, сейчас на лечении 143 пациента, среди них 23 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. «КП» посмотрела, как врачи спасают людей в самой опасной - «красной зоне».

Директор центра Ревишвили Амиран Шотаевич Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор центра Ревишвили Амиран ШотаевичФото: Иван МАКЕЕВ

В «докоронавирусное» время НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского проводили сложные операции, в том числе на сердце. Сейчас в центре спасают больных с коронавирусом. Палаты были переоборудованы для интенсивной терапии - это реанимации. Здесь находятся самые тяжелобольные. В центре есть аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Врачи практически сутками живут в реанимациях, потом едут отдыхать в бесплатные гостиницы, которые предоставил город – так делают, чтобы не принести инфекцию в семьи. Некоторые не видели своих родных уже больше месяца.

Андрей Чупин, заведующий отделением, показывает устройство "зеленой зоны". Здесь безопасно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Чупин, заведующий отделением, показывает устройство "зеленой зоны". Здесь безопасно.Фото: Иван МАКЕЕВ

Попасть в "красную зону" можно только через систему шлюзов. Но прежде придется оставить всю одежду и личные вещи в специальном тамбуре. Тут же - наборы одежды, которую одевают под защитный комбинезон. Фото: Иван МАКЕЕВ

Попасть в "красную зону" можно только через систему шлюзов. Но прежде придется оставить всю одежду и личные вещи в специальном тамбуре. Тут же - наборы одежды, которую одевают под защитный комбинезон.Фото: Иван МАКЕЕВ

Неделю назад из госпиталя COVID-19 была выписана 93-летняя пациентка. Женщина была здесь с 22 апреля. Ее состояние было тяжелым. У женщины еще и был перелом шейки бедра, она не могла сама передвигаться.

- Пациентка, несмотря на преклонный возраст и «старые» болезни, проявила незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией. Ее стремление к выздоровлению не может не восхищать. Совместными усилиями нам удалось побороть тяжелую вирусную пневмонию, - рассказал профессор Александр Анатольевич Грицкевич, заведующий 1-м инфекционным отделением госпиталя.

Врачи в течение нескольких дней проводили кислородотерапию и даже не подключали женщину к аппаратам искусственной вентиляции легких (не было необходимости).

Перед входом в в "красную зону" медсестра обязательно заклеивает все стыки на одежде специальной липкой лентой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед входом в в "красную зону" медсестра обязательно заклеивает все стыки на одежде специальной липкой лентой.Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из тамбуров на пути в отделение с больными коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из тамбуров на пути в отделение с больными коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ

Все что связано с инфекцией имеет специальную маркировку. Просто так вынести что-либо за пределы "зоны" нельзя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все что связано с инфекцией имеет специальную маркировку. Просто так вынести что-либо за пределы "зоны" нельзя.Фото: Иван МАКЕЕВ

Для облегчения больным дают дышать кислородом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для облегчения больным дают дышать кислородом.Фото: Иван МАКЕЕВ

Защитные костюмы многослойные. Двигаться в них не слишком удобно, а дышать много часов подряд через респиратор - очень тяжело. Фото: Иван МАКЕЕВ

Защитные костюмы многослойные. Двигаться в них не слишком удобно, а дышать много часов подряд через респиратор - очень тяжело.Фото: Иван МАКЕЕВ

Все необходимые лекарства с запасом есть внутри "красной зоны" чтобы врачам не приходилось каждый раз переодеваться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все необходимые лекарства с запасом есть внутри "красной зоны" чтобы врачам не приходилось каждый раз переодеваться.Фото: Иван МАКЕЕВ

Привезли еще одного больного. Фото: Иван МАКЕЕВ

Привезли еще одного больного.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кислород всегда рядом чтобы в случае необходимости пациенты имели к нему быстрый доступ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кислород всегда рядом чтобы в случае необходимости пациенты имели к нему быстрый доступ.Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач Елизавета во время смены. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач Елизавета во время смены.Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи постоянно рядом с пациентами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи постоянно рядом с пациентами.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кислородная маска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кислородная маска.Фото: Иван МАКЕЕВ

Средства защиты у врачей современые и надежные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Средства защиты у врачей современые и надежные.Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь принимают и оказывают помощь самым тяжелым пациентам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь принимают и оказывают помощь самым тяжелым пациентам.Фото: Иван МАКЕЕВ

Внутри "красной зоны" категорически запрещается снимать любые элементы защитного костюма. Фото: Иван МАКЕЕВ

Внутри "красной зоны" категорически запрещается снимать любые элементы защитного костюма.Фото: Иван МАКЕЕВ

Вещи покидают отделение в специальных мешках. Мусор утилизируют. А многоразовые вещи тщательно стерилизуют, например ремешок от камеры мне пришлось ждать сорок минут после выхода из "зоны" Фото: Иван МАКЕЕВ

Вещи покидают отделение в специальных мешках. Мусор утилизируют. А многоразовые вещи тщательно стерилизуют, например ремешок от камеры мне пришлось ждать сорок минут после выхода из "зоны"Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи совещаются после измерения температуры у пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи совещаются после измерения температуры у пациента.Фото: Иван МАКЕЕВ

После смены. "Зеленая зона". Фото: Иван МАКЕЕВ

После смены. "Зеленая зона".Фото: Иван МАКЕЕВ

Красная зона ГМИЦ им. Вишневского.Иван МАКЕЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников: «Эта пандемия - только учения. После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия»

Неужели кроме коронавируса нет других болезней? А как же грипп, туберкулёз или СПИД? От этих напастей умирает куда больше людей. Но почему-то всеобщей паники нет. Никто не закрывает человечество дома на карантин. В чем причина? И какая страшная беда ждёт нас после коронавируса? Об этом в большом интервью kp.ru рассказал известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В больницах России находятся 400 очагов коронавируса
Названы фильмы, которые бьют рекорды просмотров в изоляции
В России отменили ОГЭ для 9-классников
В России перенесен ЕГЭ-2020
Мурашко рассказал, чем особенно коварен коронавирус
В Минздраве сообщили, когда появится лекарство от коронавируса
Жильцы частично обрушившегося дома в Москве назвали происшествие ожидаемым
Минздрав: 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ
Дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не переквалифицировали в самооборону
Глава Минздрава заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способами
В России предложили дать регионам 21 миллион литров алкоголя для производства антисептиков
"Как будто в него напихали самые убойные механизмы": фантаст Перумов прокомментировал искусственность коронавируса
Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим
Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом
Эксперт объяснили, почему Польша спекулирует на «российской угрозе»
Климатолог, предсказавший России природные катаклизмы, объяснил свой прогноз
Психолог дал советы, чем занять ребенка в период изоляции
Эксперт рассказал, сколько можно прожить в самоизоляции без ущерба для психики
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на беременность
Народные промыслы и торговлю через автоматы внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса