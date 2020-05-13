Как спасают пациентов с коронавирусом: фоторепортаж из «красной зоны»

Госпиталь COVID-19, организованный на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, уже второй месяц принимает больных с коронавирусом. С начала работы центра сюда поступил 291 человек, сейчас на лечении 143 пациента, среди них 23 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. «КП» посмотрела, как врачи спасают людей в самой опасной - «красной зоне».

Директор центра Ревишвили Амиран ШотаевичФото: Иван МАКЕЕВ

В «докоронавирусное» время НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского проводили сложные операции, в том числе на сердце. Сейчас в центре спасают больных с коронавирусом. Палаты были переоборудованы для интенсивной терапии - это реанимации. Здесь находятся самые тяжелобольные. В центре есть аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Врачи практически сутками живут в реанимациях, потом едут отдыхать в бесплатные гостиницы, которые предоставил город – так делают, чтобы не принести инфекцию в семьи. Некоторые не видели своих родных уже больше месяца.

Андрей Чупин, заведующий отделением, показывает устройство "зеленой зоны". Здесь безопасно.Фото: Иван МАКЕЕВ

Попасть в "красную зону" можно только через систему шлюзов. Но прежде придется оставить всю одежду и личные вещи в специальном тамбуре. Тут же - наборы одежды, которую одевают под защитный комбинезон.Фото: Иван МАКЕЕВ

Неделю назад из госпиталя COVID-19 была выписана 93-летняя пациентка. Женщина была здесь с 22 апреля. Ее состояние было тяжелым. У женщины еще и был перелом шейки бедра, она не могла сама передвигаться.

- Пациентка, несмотря на преклонный возраст и «старые» болезни, проявила незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией. Ее стремление к выздоровлению не может не восхищать. Совместными усилиями нам удалось побороть тяжелую вирусную пневмонию, - рассказал профессор Александр Анатольевич Грицкевич, заведующий 1-м инфекционным отделением госпиталя.

Врачи в течение нескольких дней проводили кислородотерапию и даже не подключали женщину к аппаратам искусственной вентиляции легких (не было необходимости).

Перед входом в в "красную зону" медсестра обязательно заклеивает все стыки на одежде специальной липкой лентой.Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из тамбуров на пути в отделение с больными коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ

Все что связано с инфекцией имеет специальную маркировку. Просто так вынести что-либо за пределы "зоны" нельзя.Фото: Иван МАКЕЕВ

Для облегчения больным дают дышать кислородом.Фото: Иван МАКЕЕВ

Защитные костюмы многослойные. Двигаться в них не слишком удобно, а дышать много часов подряд через респиратор - очень тяжело.Фото: Иван МАКЕЕВ

Все необходимые лекарства с запасом есть внутри "красной зоны" чтобы врачам не приходилось каждый раз переодеваться.Фото: Иван МАКЕЕВ

Привезли еще одного больного.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кислород всегда рядом чтобы в случае необходимости пациенты имели к нему быстрый доступ.Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач Елизавета во время смены.Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи постоянно рядом с пациентами.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кислородная маска.Фото: Иван МАКЕЕВ

Средства защиты у врачей современые и надежные.Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь принимают и оказывают помощь самым тяжелым пациентам.Фото: Иван МАКЕЕВ

Внутри "красной зоны" категорически запрещается снимать любые элементы защитного костюма.Фото: Иван МАКЕЕВ

Вещи покидают отделение в специальных мешках. Мусор утилизируют. А многоразовые вещи тщательно стерилизуют, например ремешок от камеры мне пришлось ждать сорок минут после выхода из "зоны"Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи совещаются после измерения температуры у пациента.Фото: Иван МАКЕЕВ

После смены. "Зеленая зона".Фото: Иван МАКЕЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778496" frameborder="0"></iframe> Красная зона ГМИЦ им. Вишневского.Иван МАКЕЕВ

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