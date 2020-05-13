Калифорнийские врачи опровергают высокую смертность от коронавируса

Цифры порой звучат более зловеще, нежели слова, но и одновременно не способствуют пониманию реального положения дел. По крайней мере, с COVID-19.

Все мы ежедневно следим за печальной статистикой коронавируса – сколько человек заболело, сколько умерло. И пугаемся прироста. Хотя ни в одной стране мира пока почему-то не пытаются представить эту статистику чуть более детально – у какого количества людей заболевание протекает бессимптомно, каков был уровень смертности в аналогичном периоде прошлых лет, какой процент смертей спровоцировал именно коронавирус, как много смертей стали следствием других обстоятельств.

В результате, мы невольно верим различным манипуляциям с цифрами и внимаем разного рода теориям, согласно которым COVID-19 примерно также безобиден, как и сезонный грипп.

ДВА ДОКТОРА С ЕДИНЫМ МНЕНИЕМ

Примерно в таком ключе и представили свои соображения два американских врача. Владельцы частной клиники д-р Ден Эриксон и д-р Артин Массихи всполошили всю Америку, рассказав о своих методах подсчета жертв COVID-19. Они заявили, что провели порядка 10000 тестов на коронавирус, и инфицирование подтвердилось у 12% протестированных. Причем почти все эти люди никаких особых симптомов заболевания не чувствовали. Уровень же смертности от коронавируса, если пользоваться методами статистического учета Эриксона и Массихи, во всей Калифорнии составляет 0,03%, т.е. является таким же, что и при сезонном гриппе.

На специально созванной пресс-конференции доктора заявили также, что принимали участие в сотнях вскрытий умерших. И в подавляющем большинстве случаев причиной смерти инфицированных COVID-19 был не сам коронавирус, а хронические заболевания – гипертония, диабет, рак. Но в графе «причина смерти» врачей заставляли указывать только коронавирус.

Медики борются за жизнь пациента с коронавирусом в клинике, штат Калифорния.Фото: REUTERS

ПРАВДА ИЛИ ФЕЙК?

Видеоотчет с пресс-конференции был выложен в Интернет, его просмотрели 5 миллионов человек, и сам Илон Маск, основатель корпорации Tesla, заявил, что выводы Массихи и Эриксона не подлежат сомнению, карантинные меры никому не нужны, и вообще давно пора открывать заводы, рестораны, музеи и пляжи. Врачей тут же пригласили в эфир телеканала Fox News. Однако, модераторы YouTube удалили все ролики, сочтя представленные в них выводы фейковыми новостями.

Эриксон и Массихи не пояснили – как силами небольшой частной клиники им удалось протестировать столь значительное количество пациентов. Также совершенно не ясно, как и на каких основаниях они участвовали в процедурах вскрытия тел. И – главное – кто и на каких основаниях заставлял их изменять выводы патологоанатомов.

ЛУКАВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Действительно, в американских свидетельствах о смерти графа «причина смерти» разделена на две части – «основная причина или событие» и «другие причины, сыгравшие значительную роль». Не раз и не два родственники усопших обвиняли американских врачей в разного рода казусах, появлявшихся в официальных документах, коими являются свидетельства о смерти. Эти бумаги нередко нужно предъявлять в разного рода инстанции, плюс почти всегда они становятся грустной составляющей семейного архива. Вот и вынуждены читать потомки: основной причиной смерти имярека является разделение тела на две части, а не менее важной, дополнительной – попадание под поезд.

Несколько лет назад суд постановил выдать новое свидетельство о смерти наследникам главы одного семейства. Пожилой мужчина, действительно, любил приложиться к рюмочке, но погиб в результате ДТП, переходя дорогу в положенном месте. Волею патологоанатома в свидетельстве о смерти основной причиной кончины мужа, отца и деда доброго десятка внуков значился алкоголизм. Семья не захотела мириться с таким публичным позором и защитила честь покойного, потребовав указания более пристойных обстоятельств его ухода в мир иной.

На участке массового тестирования населения в Сиэтле.Фото: REUTERS

С КОРОНАВИРУСОМ ИЛИ БЕЗ

Так что же учитывать – смерть с коронавирусом или смерть от коронавируса? Пока подходы и доверие к этим двум методам разнятся. COVID-19 настолько коварен и в то же время почти не изучен, что врачам сложно понять - что считать истинной причиной смерти конкретного пациента. Факт, что больницы переполнены, факт, что в домах престарелых за короткий период времени без видимых причин внезапно отдают богу душу десятки и сотни стариков, факт, что без плановой помощи вот уже несколько месяцев умирают тысячи нековидных больных.

Теории Эриксона и Массихи противопоставляют нерепрезентативность: к ним в клинику на предмет тестирования обращались люди, испытывавшие недомогание. Соответственно, вероятность положительного результата на COVID-19 у таких пациентов была в сотни раз выше, чем у собственно населения Калифорнии. Как образно заявил один из экспертов, это все равно, что высчитывать среднестатистический рост американцев, делая замеры игроков одной из команд Национальной баскетбольной ассоциации.

ПОЛИТИКА В ЭПОХУ ЭПИДЕМИИ

Почему сомнительные выводы двух никому неизвестных доселе врачей стали горячо обсуждать во всем мире? Ответ на этот вопрос дал д-р Карл Бергстрем из Вашингтонского университета: «Пандемия настолько политизирована, что любые соображения, вне зависимости от того, насколько они подтверждены масштабными исследованиями, немедленно становятся весомыми аргументами. Особенно, если они приносят пользу той или иной стороне».

Под сторонами Бергстрем подразумевает противников и сторонников жестких карантинных мер. Причем наивно полагать, что прибыли движут исключительно теми, кто настаивает на немедленном открытии экономики. В обычные дни в приемном покое клиники Эриксона и Массихи вряд ли толпится народ, а за оплату лечения еще и придется поторговаться с самим пациентом или его страховой компанией. А пока есть COVID-19, счет за избавление от этой напасти безоговорочно оплатит федеральное правительство. Но тогда получается, эти врачи отказываются от гарантированной прибыли?

Врач скорой помощи из Мичигана Роб Дэвидсон, возможно, разгадал их тактику и написал в своем Твиттере: «Последствия отказа от научно обоснованных рекомендаций в обмен на эти ошибочные идеи сокрушат систему здравоохранения». То есть, возможно, Массихи и Эриксон задумали многоходовку: карантин снимут раньше времени, вторая волна эпидемии поспособствует краху конкурирующих клиник, и ушедшие на время в тень герои вчерашнего дня смогут серьезно усилить свое влияние на рынке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одним доказательством чрезмерной политизации статистики коронавируса в США стало вчерашнее выступление главного инфекциониста Америки д-ра Энтони Фаучи. Представ перед Комитетом по здравоохранению Сената, он заявил, что считает заниженным число жертв COVID-19 в стране. Невольно в спор с Массихи и Эриксоном вступил пусть и самый политизированный, но самый информированный профессионал.