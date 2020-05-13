2020-05-13T13:36:42+03:00
Звезды

В Москве прооперировали 80-летнего режиссера Вячеслава Хотулева

Известный документалист борется с онкологией
Иван РУНЕВ
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Кинорежиссер Вячеслав Хотулев.Кинорежиссер Вячеслав Хотулев.Фото: YouTube
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На днях в Москве прооперировали известного режиссера документалиста Вячеслава Хотулева. 80-летнему мужчине провели серьезную операцию в одной из столичных клиник, им занимались самые опытные хирурги и анастезиологи. Много лет Вячеслав Викторович борется с онкологией, у режиссера рак толстой кишки.

«Ввиду почтенного возраста и опасений за жизнь Вячеслава Хотулева, врачи приняли решение проводить анестезию интубационно - через специальную трубку, которую ввели непосредственно в дыхательные пути пациента. Операция была сложной и длилась 2 часа, Вячеславу Викторовичу провели гемиколэктомию - удалили часть толстой кишки. К счастью, все прошло благополучно», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

В настоящее время Вячеслав Викторович находится в больнице на послеоперационном восстановлении. Врачи оценивают его состояние как стабильное, мужчина идет на поправку.

Вячеслав Хотулев - советский и российский режиссер документалист, писатель и журналист. В 2000 году был награжден орденом Сергия Радонежского. За годы деятельности опубликовал более сотни статей по различным вопросам культуры. Много лет был членом сценарной коллегии «Мосфильма». Редактор, сценарист и режиссер более сорока фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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