В Москве прооперировали 80-летнего режиссера Вячеслава Хотулева

На днях в Москве прооперировали известного режиссера документалиста Вячеслава Хотулева. 80-летнему мужчине провели серьезную операцию в одной из столичных клиник, им занимались самые опытные хирурги и анастезиологи. Много лет Вячеслав Викторович борется с онкологией, у режиссера рак толстой кишки.

«Ввиду почтенного возраста и опасений за жизнь Вячеслава Хотулева, врачи приняли решение проводить анестезию интубационно - через специальную трубку, которую ввели непосредственно в дыхательные пути пациента. Операция была сложной и длилась 2 часа, Вячеславу Викторовичу провели гемиколэктомию - удалили часть толстой кишки. К счастью, все прошло благополучно», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

В настоящее время Вячеслав Викторович находится в больнице на послеоперационном восстановлении. Врачи оценивают его состояние как стабильное, мужчина идет на поправку.

Вячеслав Хотулев - советский и российский режиссер документалист, писатель и журналист. В 2000 году был награжден орденом Сергия Радонежского. За годы деятельности опубликовал более сотни статей по различным вопросам культуры. Много лет был членом сценарной коллегии «Мосфильма». Редактор, сценарист и режиссер более сорока фильмов.