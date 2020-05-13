2020-05-13T13:43:59+03:00
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Шоу «Галилео» возродили — ведущим стал Владимир Маркони из Comment Out

Познавательная программа адресована школьникам старших классов
Антонина ВЕТКИНА
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Владимир Маркони стал новым ведущим всеми любимого "Галилео". Фото: ТК "СТС"Владимир Маркони стал новым ведущим всеми любимого "Галилео". Фото: ТК "СТС"
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Владимир Маркони, один из сценаристов «Вечернего Урганта» и ведущий ультрапровокационного интернет-проекта Comment Out, будет вести возрожденное шоу «Галилео» на канале СТС. Познавательная программа стартует 25 мая в 14.00 и полностью будет называться «Галилео с Владимиром Маркони».

Российское шоу «Галилео» - это адаптация популярного немецкого формата, оно выходило на СТС с 2009-го по 2015-й годы с ведущим Александром Пушным. В обновленной версии, которая будет выходить при поддержке Министерства просвещения РФ, у Маркони будет соведущий, ответственный за демонстрацию экспериментов и опытов — известный youtube-блогер Даня Крастер.

Соведущий Владимира Маркони, блогер Даня Крастер. Фото: ТК "СТС"

Соведущий Владимира Маркони, блогер Даня Крастер. Фото: ТК "СТС"

В шоу будут рассказывать о науке и новейших технологиях. В первых выпусках расскажут, откуда берутся вирусы, как работает 3D-принтер, изменят ли мир беспилотные автомобили.

Это первая не юмористическая программа, которую будет вести мастер провокаций Владимир Маркони.

- Да, в научно-популярных шоу я не был замечен. Но я считаю, что «Галилео» – все-таки и развлекательная программа, - сообщил Владимир Маркони «КП». - А где развлечения, там сразу же и я. Главное же - честная и легкая подача. С ней у меня проблем нет.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, считает, что возрожденная программа - это «большой шаг в нашей глобальной работе — вовлекать школьников, прежде всего выпускных классов, в интересные форматы получения новых знаний».

СМОТРИТЕ «ГАЛИЛЕО» С ВЛАДИМИРОМ МАРКОНИ С 25 МАЯ В 14:00 НА СТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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