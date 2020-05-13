2020-05-13T14:20:07+03:00
Происшествия

«Убийство и все тут»: СК отказался переквалифицировать на самооборону дело сестер Хачатурян

По мнению адвокатов, на этом противостояние прокуратуры и Следственного комитета не закончится
Анастасия ВАРДАНЯН
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СК настаивает что это было убийство. На фото Крестина Хачатурян.СК настаивает что это было убийство. На фото Крестина Хачатурян.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Громкое уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила, тянется с лета 2018-го года. Все это время Крестина, Ангелина и Мария находятся "под запретом определенных действий". Это почти как домашний арест, ну или почти как строгая самоизоляция: девушкам нельзя выходить на улицу, пользоваться интернетом, а по телефону они могут общаться только с мамой и своими адвокатами. Живут они отдельно друг от друга.

Все это время защитники делали упор на невиновность сестер и доказывали, что девочки защищались от отца-тирана. В декабре прошлого года к таким же выводам пришла и генпрокуратура, которой дело было направлено для утверждения обвинительного заключения. Не утвердили. Генпрокуратура вынесла постановление о переквалификации дела с "убийства" на "самооборону". Но после долгих раздумий, затянувшихся почти на полгода, СК решил твердо стоять на своем: убийство и все тут!

- Следственный комитет продолжает упорно настаивать на том, что это именно «Убийство». Они не исполнили предписание прокуратуры, снова передали дело для утверждения обвинительного заключение по прежней статье 15 УК РФ, - прокомментировал в интервью "Комсомолке" Алексей Липцер, адвокат Крестины Хачатурян.

- Но если я правильно понимаю, прокуратура сможет снова отказать в утверждении этого обвинительного заключения?

- Все верно. Это противостояние может продолжаться еще очень долго. Каждое из ведомств настаивает на своем. Мы, защитники, поддерживаем позиции прокуратуры. Все улики в деле говорят, что это была именно самооборона.

- Как сейчас живут сестры?

- Ждут, когда же этот кошмар закончится. Конечно, они устали и мечтают снова быть вместе и обнять друг друга.

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Скоро громкое дело сестер Хачатурян, возможно, передадут в суд. Но в этой истории до сих пор много неясного. Особенно противоречива личность отца девочек — Михаила Хачатуряна. Он выставлял себя любящим родителем, но экспертизы уже установили: Михаил долгое время тиранил и насиловал дочек. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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