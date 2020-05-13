Сергей Степашин: В перчатках еще можно играть в футбол, а в масках – нет!

- Сергей Вадимович, 15 мая состоится исполком РФС, на котором будет обсуждаться вопрос, продолжать или заканчивать наш футбольный чемпионат.

- Я не знаю, будут они обсуждать эту тему или нет, будет принято решение или нет. Потому что, насколько у меня есть информация (я все-таки от футбола далеко не ушел, я член совета директоров футбольного клуба «Динамо»), все будет зависеть от региональных аспектов. Там, где действительно не опасно для футболистов болельщиков (если они, конечно, будут на стадионах), тогда и будет приниматься решение. Представь себе, у нас большинство клубов сейчас в Москве. В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнет. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будет гонять – так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках еще можно. Поэтому я не знаю, честно говоря. По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, если это будет с риском для жизни… Надо думать. Надо думать уже о новом круге, надо думать о том, как мы в августе начнем первенство страны, надо думать уже о первенстве Европы. Здесь мнение всех клубов должно быть учтено.

- Если заканчивать, то предлагают никого не выгонять из Премьер-лиги, а просто добавить туда «Ротор» и «Химки» из ФНЛ. Как вам такой вариант?

- Если первенство прервется, то я согласен с этой формулой. Тем более что «Ротор» действительно прекрасно играет сегодня. Я знаю, как волгоградцы (и сталинградцы) любят футбол. Я был на этом новом стадионе в Волгограде. Блестящий стадион. Так что прибавка «Ротора» не помешает. Да и «Химок» тоже. Это наш родной стадион, где «Динамо» столько лет проиграло. Тем более что команды Московской области у нас, к сожалению, в Премьер-лиге сейчас нет.

- А 18 команд – это не слишком много для нашего первенства?

- Для нашей страны – нет. Важно другое – потянут ли они все это хозяйство. Ведь сейчас очень серьезно будет нанесен удар по финансированию клубов. У нас только два полностью частных клуба - «Спартак» и «Краснодар», которые Федун и Галицкий содержат их за свой счет. Все остальное – бюджет страны, начиная с ленинградского «Зенита» и заканчивая теперь уже ЦСКА, который стал не частным клубом, а клубом Внешэкономбанка. То же самое касается и «Динамо» с ВТБ, и «Локомотива» с РЖД. Вот это серьезное испытание на самом деле. И там, где есть госкомпании, и там особенно, где бюджет субъектов РФ. Поверь мне, сейчас все субъекты переживают очень непростое время с точки зрения консолидированного бюджета, профицита, теперь уже дефицита бюджета и т.д.

- Ну а если все же доигрывать чемпионат, то где? Может быть, на югах поиграть – в Краснодаре, Ростове, Сочи, и ездить на автобусах между городами пока нет авиасообщения?

- Ну, это как вариант. Пусть исполком подумает. Почему бы и нет? В Сочи есть прекрасный стадион «Фишт». Про Краснодар я уже не говорю. Кстати, там два стадиона очень неплохих. Действительно можно ездить. Насколько я знаю, в Краснодарском крае уже потихонечку открывают курорты, что очень правильно. Лучше быть на свежем воздухе, чем сидеть в изоляции. Это моя личная точка зрения, как не врача.

- А когда, на ваш взгляд, можно будет продолжить первенство – в июне, в июле, в августе?

- Если решение будет принято в конце мая, это не раньше июля месяца. Если не начнем в июле, значит, надо тогда в августе начинать новое первенство страны. Признавать результаты по таблице, что есть после 22 туров, и продолжать новое первенство. И также попадать в Лигу чемпионов и в Лигу Европы. У нас пока такие возможности есть.

- Ваше мнение очень важно. А то в РФС сейчас не хватает воли, сидят и ждут, что им скажут сверху. Или мы не правы?

- Нет. Они не ждут, что им скажут сверху. Они ждут, какова будет ситуация в регионах, чтобы было безопасно для людей. Я хорошо знаю Александра Дюкова, он человек не трусливый, поверь мне