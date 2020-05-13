2020-05-13T15:59:02+03:00
Политика

Путин поручил удержать авиацию в воздухе

Президент провел совещание по поддержке одной из самых пострадавших отраслей
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин провел совещание по ситуации в авиационной отрасли.Владимир Путин провел совещание по ситуации в авиационной отрасли.Фото: ТАСС
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СОКРАЩЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК НА 90%

- В авиации произошёл самый, пожалуй, серьёзный спад среди всех видов транспорта. Объём перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88 процентов, - Владимир Путин на совещании по поддержке авиапрома и авиаперевозок перечислял обрушившиеся на отрасли проблемы. - Почти остановилось и международное авиасообщение: здесь сокращение на 90 с лишним процентов. Количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня. Компании, аэропорты теряют доходы, что, конечно, сказывается на их финансовом положении и, самое главное, – на сотрудниках, на благополучии людей, занятых в сфере авиаперевозок.

Государство уже выделило на экстренную помощь российским авиакомпаниями более 23 миллиардов рублей – на выплату зарплат экипажам, персоналу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу. Но проблему нужно решать комплексно.

- Наша общая задача – обеспечить надёжное, качественное и безопасное авиасообщение в России, - поставил цель президент. - И конечно, в текущей ситуации необходимо поддержать предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству. Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, а по некоторым – по боевой авиации – намного превосходят их.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ

- Запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов. На 2020–2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии и выделить субсидии для снижения стоимости лётного часа российских самолётов. Такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолётов на наших заводах.

- Уделить внимание развитию региональной авиации, поддержать прямые маршруты между субъектами Федерации, минуя Московский авиационный узел.

- Нарастить заказы для поддержки спроса. В рамках реализации национальных проектов запланированы закупки авиационной техники, их необходимо «сдвинуть влево» - осуществить опережающим образом, чтобы обеспечить загрузкой предприятия именно сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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