Должны ли мы кормить мигрантов: Больше половины приезжих в Москве лишились работы

ДОХОДЫ

Более половины (54%) мигрантов потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а почти треть (32%) — вообще лишилась источников существования.

Об этом говорится в исследовании Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, основанном на выборочном опросе жителей Москвы. Материалы предоставил «КП» руководитель группы, проводившей исследование, Евгений Варшавер.

По подсчетам социологов, если общее число мигрантов в столице оценивать примерно в 1,5 млн человек, то средства к существованию потеряли около 500 тыс.

Кандидат социологических наук Евгений Варшавер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У живущих в столице российских граждан ситуация получше. Потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск 32%, а лишились источников дохода 17%.

Вместе с тем, почти каждый десятый (9%) из опрошенных мигрантов сообщил, что его материальное положение во время кризиса не изменилось. У граждан России доля благополучно прошедших кризис в 3 раза выше — 27%.

ПРЕСТУПНОСТЬ

Ожидания взрывного роста преступности среди трудовых мигрантов не являются оправданными, считает Варшавер.

Такое мнение основывается на следующих факторах.

- Не было всплеска «мигрантской» преступности во время экономических кризисов прошлых лет

- Сдерживающая роль диаспор.

- Установка приезжих на законопослушный образ жизни. Например, опрос РАНХиГС в 2016 г показал, что 83% мигрантов указали на безусловную необходимость соблюдения законодательства принимающей страны, 14% сказали, что это «желательно», и лишь 3% выбрали вариант «ничего страшного, если не все правила будут соблюдены».

Гастарбайтеры выстроились за обедом на одной из столичных строек, май 2020 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОРОНАВИРУС

По предварительным результатам опроса, доля иностранных граждан, имеющих страховой полис, не превышает 40%, сообщил Варшавер. По его данным, мигрантам часто не оказывают полагающуюся им по закону бесплатную медицинскую помощь. Если учесть еще и высокую скученность в местах их проживания, то мигранты становятся особенно уязвимыми для заражения различными заболеваниями, в том числе коронавирусом. Исследователь предлагает приравнять ОРЗ (за которыми может скрываться COVID-19) к основным видам экстренной медпомощи, которая оказывается независимо от наличия полиса.

ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ КОРМИТЬ МИГРАНТОВ

«Необходимо обеспечить минимальные потребности мигрантов, оставшихся в России, в еде и жилье до момента их трудоустройства или до времени, когда появится возможность уехать в страны происхождения, - считает Варшавер. - Существует мнение, согласно которому мигранты не должны становиться объектом социальной помощи в России. Однако в настоящее время это представляется неверным не только по гуманным соображениям, но и потому, что в ситуации эпидемии связь между благополучием граждан страны и положением мигрантов сильнее, чем в иные периоды, в том числе с учетом рисков имущественных преступлений».

ЧТО УЖЕ СДЕЛАЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ

- По указу президента, все иностранцы получили право оставаться на территории России до 15 июня независимо от срока действия их разрешительных документов. Тем самым для трудовых мигрантов был исключен риск наказания за пребывание в РФ по документам с истекшим сроком действия

- Временно отменено требование оформления патента на трудовую деятельность - до 15 июня иностранцы могут приниматься на работу без патентов и освобождаются от платежей по уже оформленным патентам.

- Мигрантам разрешено переезжать в другой регион для поиска работы.