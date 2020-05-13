Александр Васильев: «В такой боевой раскраске как у Ольги Бузовой «на фронт» не выходили даже девушки из дома терпимости»

В своем Инстаграме Александр Васильев на днях написал: «Нам надо приспосабливаться сосуществовать какое-то время рядом с коронавирусом, находить новые формы для общения. Изменился и наш внешний облик. Мы все носим маски и перчатки. Это жизненно необходимо. Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин. Они будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете. А сколько оригинальных масок мы уже увидели: и с цветочками, и с аппликациями, и со стразами, как у Филиппа Киркорова. Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите».

alexandre_vassiliev Александр Васильев иллюстрация нынешних трендов.

На фотографии, сопровождающий пост (ее сделал известный фотограф Юрий Феклистов), Александр – и есть иллюстрация нынешних трендов: он в голубых джинсах и в синих кожаных перчатках.

Итак, как изменится мода и стиль в эпоху COVID-19, более подробно Васильев рассказал в эксклюзивном интервью «КП».

- Первое, что я посоветовал бы сегодня не только модникам, но и всем-всем, не падать духом, - вселяет в нас оптимизм телеведущий. - Конечно, жизнь диктует другие реалии. Или, как сейчас говорят, парадигмы, границы общения не те, что были вчера. Они изменились. Но это не конец света.

Россия пережила в прошлом веке три сокрушительных потрясения – в 1917-м, в 1941-м и в 1991-й году. Но даже после этого мы вернулись к нормальной жизни. Предполагаю, что и сейчас нам понадобится около пяти лет, чтобы восстановиться и вернуться к «мирной», докоронавирусной жизни. Экономический кризис, который грядет следом за пандемией, выбьет многих из седла. К этому надо быть готовым.

Сейчас люди интересуются, как изменится мода, что будет после кризиса. А будет то, что произошло на Западе в 1929 году, когда случился мировой экономический кризис, начавшийся с биржевого краха в США (великая депрессия продлилась почти десятилетие – Ред.). Тогда все модницы стали носить черные, длинные, закрытые, но вместе с тем – очень женственные наряды. Сегодня из-за вируса рухнули цены на нефть, что тоже повлечет серьезный экономический кризис. В моде будет одежда практичная, удобная для стирки, длинная. Из-за дороговизны парикмахерских (часть из них обанкротится, а услуги тех, что выживут, будут недешевы) в моду вернутся длинные волосы. Карантин предполагает домашнее питание, которое нас не ограничивает в еде, поэтому вместо субтильных фигур в моде будут полненькие, на радость многим российским женщинам.

Защитные маска не позволяют кичиться надутыми гелем, ярко накрашенными губами. Поэтому в макияже акцент перейдет на глаза. Яркая иллюстрация моим словам - последний клип Ольги Бузовой, где она изображает фронтовичку в очень нелепом макияже с наклеенными ресницами и накрашенными глазами, хотя в такой боевой раскраске «на фронт» не выходили даже девушки из дома терпимости.

Шоу-бизнесу в новых реалиях придется трудно. Вообще у меня не очень радостный прогноз по поводу всех культурно-массовых мероприятий. Собрать многотысячную аудиторию, как удавалось раньше, будет сложно и очень дорого. Долгое время зрители будут сидеть в зале через кресло, или даже через два, в шахматном порядке, а это не радует пары или компании, которые не привыкли ходить в одиночку на концерты или в кино.

Закроются многие театры, особенно те, что не получают государственную субсидию, а живут только на заработанные от продажи билетов деньги. Я знаком с актерами, которые сейчас работают курьерами, потому что другой работы у них нет. Пускай это не самые известные и востребованных артисты, но таких большинство, они едва сводит концы с концами. Думаю, многие учреждения культуры закроются лет на пять. Победят в кризис только самые талантливые и сильные. Так было всегда.

- Эпидемия COVID-19 повлияет и на человеческие отношения…

- Безусловно: люди стараются перейти на бесконтактное взаимодействие – в масках, в перчатках. Это создает определенные барьеры для общения. Но лучше уж так, чем лежать в больнице даже в такой хорошей, как в Коммунарке, где лечился я. Должен сказать, что лечили меня прекрасные врачи, которые подняли меня на ноги. Вообще наша медицина на высоком уровне.

- Ну а гендерные отношения, как думаете, тоже изменятся? Раз уж мы стараемся соблюдать социальную дистанцию, боимся контактировать друг с другом…

- Еще несколько лет назад появилось такое явление как вирт, то есть виртуальный секс. На мой консервативный взгляд, вирт - это все-таки за гранью добра и зла. По моим прогнозам, в ближайшие годы рождаемость очень упадет. Она может неожиданно вырасти спустя девять месяцев после самоизоляции, когда пары в течение долгого времени сидели дома, и заняться им в общем-то было нечем. Но это будет временный всплеск. Социологи уже заметили, что и разводов, и случаев домашнего насилия во всем мире стало больше. Близкие люди, которые были неразлучны в течение двух-трех месяцев, надоели друг другу. Они выясняют отношения порой в очень агрессивной форме. Чтобы самоизоляция в семьях совсем не превратилась в ад, им в помощь искусство, музыка, театр, книги, бесплатные лекции.

Я достаточно образованный человек, но за время карантина прилично поднял свое самообразование: посмотрел множество документальных и художественных фильмов, которые в других обстоятельствах, наверное, никогда бы не посмотрел.

Времени зря не терял, написал две книги. Вторую только что закончил, уже выйдя из больницы. Она будет посвящена моде нового десятилетия - 20-ых годов ХХI века.