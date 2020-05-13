Эксперты объяснили, почему и для чего необходима вакцинация

В Казахстане завершилось обсуждение проекта нормативно-правового акта «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам». В документе говорится, что профилактические прививки от туберкулеза, полиомиелита, вирусного гепатита В, вирусного гепатита А, коклюша, столбняка, дифтерии, гемофильной инфекции типа b, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, паротита и рака шейки матки станут в Казахстане обязательным. Выложенный в открытом доступе документ вызвал лавину комментариев в социальных сетях, причем, часть «знатоков» разглядела в обязательной вакцинации наступление на права граждан, рассуждают об угрозах и рисках, которые якобы несет безобидная и необходимая процедура. Это особенно странно сегодня, когда лучшие мировые медицинские центры круглосуточно работают над созданием вакцины от коронавируса. Критики реформы упрямо не желают понимать, что без вакцинации человеческие потери от многих традиционных заболеваний были бы больше, чем от неизученного пока еще вируса Covid-19.

«Просто люди не владеют информацией»

Вот что говорит заведующая кафедрой детских инфекций Медицинского университета Астана, доктор медицинских наук, профессор Динагул Баешева: «Все мировое сообщество вакцинирует своих детей, не только Казахстан. И вакцины создаются не для какой-то отдельно взятой страны: «Вот, мол, давайте сделаем для Казахстана 17 миллионов плохих вакцин, а для Америки – 200 миллионов хороших». Это же абсурд! Просто люди не владеют информацией: их производство – это сложный дорогостоящий процесс, крупные фармфирмы выпускают миллиарды вакцин для всего мира, потом их сертифицируют. Так неужели же производители настолько глупы и недальновидны, что могут рисковать, вкладывая огромные деньги в то, от чего потом кто-то просто откажется или предъявит им миллионные иски. Так не бывает!»

Фото с сайта Всемирной организации здравоохранения www.who.int

А вот мнение заместителя директора по клинической и научной работе Национального Научного центра физиопульмонологии, детского инфекциониста Ляззат Ералиевой: «Сейчас во многих чатах, в социальных сетях звучат призывы к населению подписать петицию об отказе от обязательной вакцинации детей, и это очень странно слышать в такое время, когда идет пандемия коронавирусной инфекции, а весь мир все еще ждет появления вакцины от этой болезни. Это заболевание показало, насколько человечество уязвимо без прививок. Давайте представим, какой была бы наша жизнь, если бы прививок не было? Какими бы мы были сейчас»? По мнению врача противники вакцинации это чаще всего люди без специального образования, которые как правило приводят надуманные примеры о том, как «вакцинация убивает наших детей».

«По специальности я – детский инфекционист, мне доводилось консультировать детей, которые находились в больнице с коревым или краснушным энцефалитами, с тяжелыми пневмониями, детей, оглохших или ослепших после пневмококкового менингита. Когда я видела глаза родителей, в которых было горькое сожаление о том, что их ребенок не получил вакцину по вине самих родителей или в результате необоснованных медицинских отводов со стороны врачей, мне хотелось вернуть время вспять, дав всем шанс сделать правильный выбор», – пишет профессор Ералиева.

В истории человечества отказ от вакцинации уже не раз имел печальные последствия. Кампании против прививок появились во второй половине ХIХ века, сразу после выработки вакцины против оспы. «Антипрививочные» протесты, охватили, в частности, Стокгольм в 1870-73 годах, благодаря им число вакцинированных жителей шведской столицы составило 40% по сравнению с 90% всех остальных граждан страны. В результате в 1873 году в столице началась масштабная эпидемия. Одним из более свежих примеров можно считать вспышку дифтерии на постсоветском пространстве в 1990-х годах. Программа вакцинации от дифтерии свела эту болезнь в Советском Союзе к единичным случаям (52 заболевших в 1975 году), однако к середине 1980-х заболеваемость стала угрожающе расти. В 1986 году Минздрав СССР принимает решение провести ревакцинацию взрослых, но по экономическим и бюрократическим причинам программа была воплощена в жизнь лишь частично, а вскоре не стало и СССР. В результате к середине первого постсоветского десятилетия в государствах бывшего СССР вспыхнула эпидемия дифтерии, поразившая более 150 тыс. человек, из около 5 тыс. расстались с жизнью.

Защита каждого – защита человечества

Со взвешенными доводами сеющим панические слухи пользователям сетей выступила кандидат медицинских наук, руководитель казахстанского общественного объединения «Вакцинология», эпидемиолог Айнагул Куатбаева. «Представьте, если бы у нас не было вакцины против кори, мы бы испытывали намного большее бремя этой инфекции, чем сейчас от Covid-19, потому что заразность ее намного выше. Если сейчас будем соглашаться на то, что люди будут отказываться и не вакцинировать детей, у которых тоже есть права, но они ограничиваются со стороны родителей, мы можем прийти к ситуации, когда будут постоянные вспышки. И будем работать на «тушение пожара» – в итоге получим и инвалидизацию, и смертность из-за того, что многие вакциноуправляемые инфекции не имеют специфического лечения. Точно так же, как сегодня от коронавирусной инфекции нет специальных препаратов», - говорит врач.

Фото с сайта Всемирной организации здравоохранения www.who.int

Айнагул Куатбаева уверяет, что после принятия нового закона прививочная система в целом не поменяется – только подход, тактика проведения вакцинации детей, идущих в организованные коллективы, поскольку прежде чем попасть в такие коллективы, ребенок должен быть иммунизирован. При этом в глубоких обследованиях детей перед вакцинацией в большинстве случаев необходимости нет, достаточно провести предварительный осмотр в день прививки, измерить температуру, проверить кожные покровы, побеседовать с родителями.

Тщательный план индивидуальной вакцинации необходим только тогда, когда ребенок состоит на диспансерном учете у невропатолога, аллерголога или других специалистов.

Углубляясь в историю вопроса, эпидемиолог отмечает: «В целом до 2013 года в Казахстане вакцинировались все дети, за исключением тех, у которых были медицинские противопоказания. И у нас было очень мало отказов до момента выхода последней редакции Кодекса, когда стало нужно подписывать информированное согласие. Определенную часть населения само подписание этого согласия стало пугать. Они решили, что государство отказывается брать на себя ответственность за возможные поствакцинальные последствия. Нет, конечно».

К тому же во всех странах в календаре прививок вакцина появляется с учетом эпидемиологической ситуации.

Среди болезней, предотвращение которых требует вакцинации, кандидат медицинских наук называет вирусный гепатит В. Это инфекция, которая у детей до 6 лет переходит в хроническую форму в 90% случаев. У заболевших вирусным гепатитом B развивается рак печени, гепатоцеллюлярная карцинома. «В 1990-х годах у нас среди населения было очень высокое носительство гепатита В – около 9% (согласно классификации Всемирной организации здравоохранения это высокий уровень носительства), сейчас, после 20 лет вакцинации, оно снизилось до 1%. То есть мы одновременно обеспечиваем защиту на индивидуальном уровне каждого ребенка и на уровне популяции – всего населения, снижение других дополнительных рисков, в том числе заражение через носителей», - говорит врач.

Маленьких казахстанцев начиная с двухмесячного возраста также вакцинируют против коклюша, столбняка и дифтерии. Кстати, случаи заболевания дифтерией в Казахстане не регистрировались с 2009 года. Фактическому исчезновению этой болезни способствовало то, вакцинацию против нее проходят не только дети, но взрослые - начиная с 16-летнего возраста каждые 10 лет, а также при обращении к врачу в случаях травм и нарушений целостности слизистых и кожи.

Бояться нужно не вакцины, а дезинформации

Некоторые «сетевые знатоки» утверждают, что реакцией на вводимую в организм ребенку вакцину может стать опасная для жизни и здоровья аллергическая реакция. Они лукавят. Основные аллергические реакции на вакцину уже известны, говорит руководитель доктор Куатбаева. Важна тактика, выбор времени и клиническое состояние ребенка. Мировая медицина доказала, что последствия от самой инфекции гораздо тяжелее, чем последствия от небольшой температуры или кратковременного недомогания.

«Вакцинироваться нужно обязательно, бояться не стоит. Надо бояться той информации – неправильной, безграмотной, необоснованной, которая распространяется в обществе. Надо понимать, что без вакцинации мы можем потерять больше», - заключает Айнагул Куатбаева.

Правильность ее слов подтверждает, в частности, то, что в январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые назвала отказ от прививок «глобальной угрозой человечеству». Ранее, в 2012 году, был утвержден «Глобальный план действий в отношении вакцин», благодаря которому менее чем за десятилетие прививки должны были спасти от смерти в водоворотах эпидемий порядка 25 млн жителей планеты.

В выпущенном в 2008 году специальном бюллетене ВОЗ говорится: «Ежегодно вакцины предотвращают почти 6 млн смертей во всем мире. В США на 99% сократились случаи заболеваний, против которых вакцины применялись в течение десятилетий».

Тем не менее, за последние два года, еще до того, как над планетой нависла коронавирусная туча, мир испытал удары эпидемий тех болезней, которые могли бы предотвратить своевременные прививки. Например, кори. В 2018 году в Европе ею заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран, пишет портал «Правмир» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. Были госпитализированы две трети заболевших, умерли 72 человека, больше всего случаев было зафиксировано на Украине, где заразились 53 218 человек. Как отмечает ВОЗ, в 2018 году число заразившихся корью в 3 раза превысило показатель 2017 года и в 15 раз показатель 2016 года. ВОЗ также отмечает, что вспышка кори в Европе стала следствием массового отказа от прививок. В России в 2018 году заболеваемость коклюшем с января по октябрь выросла более чем в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Новой Зеландии и Австралии с 2016 года периодически происходят вспышки менингококковой инфекции у детей и подростков до 18 лет. В США ежегодно около 4 млн человек заболевают ветрянкой, и это притом, что достаточно всего двух прививок для того, чтобы уменьшить вероятность заболеть на 90%.

В 2015 году во всем мире гепатит (в особенности B и C) стал причиной 1,34 млн смертей. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что смертность от этого заболевания с 2000 года выросла на 22%, - пишет американский эпидемиолог Чарльз Дэниел. - Гепатиты B и C служат причиной 96% смертей от вирусного гепатита любого вида, а также 78% случаев рака печени и 57% заболеваний циррозом печени». Между тем, врачи утверждают, что надежным способом профилактики этой болезни является прививка, приносящая результаты в 90–95% случаев.

Важно понимать еще и то, что вакцинации не только сберегает жизни, но и предотвращают тяжелые последствия заболеваний. Так перенесенный полиомиелит оставляет ребенка пожизненным инвалидом, а порядка 40% детей, переболевших менингитом, получат неврологические дефекты, которые становятся их спутниками на протяжении всей жизни.

Фото с сайта Всемирной организации здравоохранения www.who.int

«Чаще всего не прививают детей те люди, которые в свое время были полностью защищены вакцинацией от инфекционных заболеваний, - утверждает российский врач, детский аллерголог, кандидат медицинских наук Белла Брагвадзе. - То есть люди, рожденные в период, когда вакцинацию проводили всем: в роддоме, детской поликлинике, детском саду и школе. В период детства эти люди были защищены и не болели, но подвергают своего ребенка риску тяжелых инфекционных заболеваний с возможностью летального исхода. На самом деле страшно осознавать, что в XXI веке, когда уровень медицины настолько высок, наши дети умирают от кори».

«Невежество некоторых родителей»

«Если мы откажемся от вакцинации, корь, оспа и гепатит могут погубить человечество в считанные годы, - пишет медицинский обозреватель российского портала «ЛайфХакер» Мария Дронова. «В России в 2016 году уровень младенческой смертности от пневмонии уменьшился на 41% по сравнению с периодом до вакцинации», - подчеркивает она.

Тем не менее, волны «вакцинодиссидентства» не обошли стороной и Россию, подобно более современной форме отрицания реальности в качестве «covid-диссидентства». Прошлой весной комитет по охране здоровья Государственной Думы провел круглый стол на тему «Отказ от вакцинации: серьезная угроза века». На встрече парламентариев и экспертов звучали такие цифры: с начала 2019 года в Москве, Екатеринбурге, а также Калужской, Ивановской, Курской, Владимирской и Рязанской областях были зафиксированы вспышки кори. При этом в 2018 году корью болело более 2,5 тысячи россиян — это в 3 раза больше, чем в 2017-м. В чем причина такого роста?

«Выросли поколения россиян, которые не знают, что такое эпидемия кори или дифтерии, не знают, что такое столбняк или коклюш. В результате сегодня от 5 до 10% родителей ежегодно отказываются делать прививки своим детям», - отмечает заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

Доктор биологических наук, замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Игорь Красильников считает причиной отказа от прививок — невежество некоторых напуганных родителей. Профессор подчеркивает, что сообщения о редких случаях поствакцинальных осложнений распространяются в сетях намного активнее, чем информация о миллионах спасенных благодаря прививкам жизней.

Фото с сайта Всемирной организации здравоохранения www.who.int

Об этом же говорит кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН, заведующий инфекционным отделением H-clinic Данила Коннов: «Побочные эффекты от современных вакцин могут возникать только при нарушении правил вакцинации. Например, неправильно выбранное место введения, неправильная техника введения, использование просроченных вакцин. Также при отсутствии в месте введения противошоковых пособий, то есть в случае острой аллергической реакции пациенту не могут ее купировать. И при вакцинации живыми вакцинами людей с острыми инфекционными заболеваниями или обострениями хронических болезней».

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николая Брико считает: «Каждая вакцина сопровождается инструкцией по применению, в которой четко указаны все противопоказания к ее использованию. Современные вакцины - это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное число противопоказаний. И, как правило, они носят временный характер. Например, людям, перенесшим любые острые заболевания, плановую иммунизацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. Плановую иммунизацию пациенту с хроническим заболеванием проводят при наступлении ремиссии - полной или максимально достижимой, на фоне поддерживающего лечения. Решение об иммунизации принимает лечащий врач».

В целом, в Казахстане прекрасно осознают все угрозы пандемий, так что вся система здравоохранения здесь подготовлена к противостоянию массовым инфекционным заболеваниям. Не случайно директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил сегодня: «Казахстан отличный пример действий на опережение по стабилизации COVID-19. Тщательный мониторинг; Широкое тестирование в том числе мед. работников; Сбор цифровых данных; Современное предотвращение и усиленное отслеживание контактов; Правильное лечение пациентов; Исследования».