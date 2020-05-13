Хочешь бесплатно попасть на Курильские острова

На Курилы? Бесплатно? На пару месяцев?…. Легко! Если вы здоровы, вам больше 18 лет и вы обладаете одной из требующихся специальностей.

Итак, Русское географическое общество и Экспедиционный центр Министерства обороны РФ открывают второй сезон Долгосрочной комплексной экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда». В этом году работы будут проходить на островах Уруп и Черные Братья. И продлятся они 55 дней — с 7 июля по 30 августа.

Таких серьёзных научных исследований на Курилах не было лет тридцать. Ученые и добровольцы изучат островную акваторию и ее обитателей, активность действующих вулканов, составляют 3D-проекции скал и почвы. Кроме того под пристальным внимание окажутся культурные и археологические находки самых разных периодов: артефакты айнов, развалины японских укреплений, остатки российских поселений имперских времён.

Волонтёрам, прошедшим конкурсный отбор, обеспечивается бесплатный проезд от точки сбора в Москве/Владивостоке до места проведения экспедиции и обратно. Кроме того, участники экспедиции будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием в местах базирования экспедиции.

Заявки принимаются до 26 мая включительно.

Подробнее с Положением о конкурсе можно ознакомиться тут.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К участию в проекте приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет с высшим и неоконченным высшим образованием и 1–2 группой здоровья.

Специализация конкурсанта должна соответствовать выбранному направлению исследований экспедиции:

Ландшафтоведение;

Археологическая рекогносцировка;

Экология и природопользование;

Почвоведение;

Зоология (орнитология, териология, энтомология, морская биология);

Ботаника (геоботаника, дендрохронология, систематика);

Геология и геоморфология;

Вулканология и сейсмология;

Поисковые работы;

Подводные исследования.

Ну и будьте готовы, что кроме научной работы придется заниматься и физической — ставить палатки, дежурить по лагерю, готовить пищу, заниматься хозяйственные работами и т. п.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Экспедиция «Восточный бастион — Курильская гряда» началась в 2019 году и продлится до 2025-го. Этого срока должно хватить, чтобы провести комплексные исследования на островах Курильской гряды. Результаты помогут в картографии и устранении экологического ущерба.