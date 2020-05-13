2020-05-13T20:10:07+03:00
Звезды

Эмин Агаларов бросил жену-модель в день рождения тещи

Миллионер объявил о расставании с Аленой Гавриловой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец объявил о разводе с моделью Аленой ГавриловойПевец объявил о разводе с моделью Аленой ГавриловойФото: Артем КИЛЬКИН
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Эмин Агаларов преподнес неприятный сюрприз не только своим поклонникам, но и, похоже, второй супруге. Певец объявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой. Судя по всему, заявление благоверного стало шоком для красавицы. Все произошло в день рождения тещи артиста.

"К сожалению, не все получилось как мы планировали. Я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе. И, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек", - написал в блоге Эмин Агаларов.

По его словам, сейчас нет ничего важнее воспитания дочки. Артист не сомневается, что и он, и его теперь уже бывшая супруга справятся с этой задачей. "У нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли. У меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь", - резюмировал миллионер.

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К сожалению, не все получилось, как мы планировали
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В свою очередь, Алена Гаврилова, похоже, была не в курсе намерений благоверного. "Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста. Мне очень больно и тяжело! И сегодня День рождения моей мамы", - написала модель.

Причины развода Эмина и Алены пока неизвестны. В светской тусовке поговаривали, что Агаларов-старший якобы не очень жаловал новую невестку в отличие от ее предшественницы Лейлы Алиевой. В любом случае, поклонники переживают, так как распалась одна из самых красивых пар.

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Особенный день...
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Напомним, Алена Гаврилова - вторая жена Эмина Агаларова. Они познакомились в 2016 году. В июле 2018 года состоялась их шикарная свадьба, а уже 31 декабря у пары родилась дочка, которую назвали Афина.

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Алена и Эмин
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Эмин и Алена до свадьбы имели опыт совместной жизни. У певца - с Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. Артист - счастливый отец четверых детей. От первого брака у него мальчики-близнецы Али и Микаил и приемная дочка Амина, которую Лейла удочерила уже после развода. Эмин принял малышку как родную.

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Лейла Алиева
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У Алены до замужества были отношения с миллиардером Рустамом Тарико. Девушка, рассказывая о браке с Агаларовым, признавалась - ее семейная жизнь напоминает сказку. Она была так счастлива, что судьба связала их вместе. "Ты моя опора и защита, пусть так будет всегда!", - делилась модель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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