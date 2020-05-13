2020-05-13T21:10:41+03:00
Здоровье

Пять важных прививок для взрослых

Сделайте их, как только пандемия коронавируса отступит
Анна ДОБРЮХА
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Мы подготовили памятку для вас на основании российского Национального календаря профилактических прививок на 2020-й годМы подготовили памятку для вас на основании российского Национального календаря профилактических прививок на 2020-й годФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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14 мая в мире отмечается День первой прививки. В этот день в 1976 году впервые в истории человечества английский врач Эдвард Дженнер успешно привил коровьей оспой 8-летнего мальчика Джеймса Фиппса.

Сегодня весь мир с надеждой и нетерпением ждет изобретения прививки от коронавируса. Однако есть и другие инфекции, которые уносят не меньше жизней, а порой и более опасны, чем COVID-19. И от них есть спасение! Это эффективные прививки. Но если о детской вакцинации нам постоянно напоминают участковые педиатры и детские районные поликлиники, то о прививках для взрослых многие просто не знают.

Мы подготовили памятку для вас на основании российского Национального календаря профилактических прививок на 2020-й год. Это значит, что перечисленные прививки бесплатны по полису обязательного медицинского страхования. Как только будут сняты ограничения, связанные с эпидемией, позаботьтесь о своем здоровье — сходите в прививочный кабинет районной поликлиники. Это реально может спасти вашу жизнь.

Прививка Кому ее нужно сделать

1. От гепатита В Люди от 18 до 55 лет, не привитые ранее.

2. Против краснухи Женщины от 18 до 25 лет, не болевшие, не привитые или привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против краснухи).

3. Против кори а) Люди до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против кори); б) взрослые от 36 до 55 лет из групп риска*, не болевшие, не привитые, привитые однократно (либо не имеющие сведений о прививках против кори)

4. Против столбняка Все взрослые, каждые 10 лет.

5. Против дифтерии Все взрослые, каждые 10 лет.

* Примечание: к группам риска по заболеванию корью относятся: работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ — если такие категории граждан не переболели корью, не привиты, привиты однократно или не имеют сведений о прививках против кори

! На заметку: во всех этих случаях прививки делаются бесплатно в районных поликлиниках. С собой нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Источник: инфографика подготовлена на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н в редакции от 24.04.2019 г.

КСТАТИ

Подробнее о прививках: от чего они защищают и насколько эффективны

Эксперты рассказали, когда и как нужно вакцинироваться совершеннолетним, чтобы избежать заражения опасными инфекциями, в том числе гриппом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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