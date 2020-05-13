Коронавирус не так прост: он поражает не только легкие, но и весь организм

Первые 10 дней, после появления симптомов болезни, 38-летний американец чувствовал себя достаточно хорошо. Он не входил в группу риска, хронических заболеваний у него не было.

- Мужчина прошел обследование, болезнь протекала в легкой форме. У пациента был небольшой кашель. Поэтому его отправили лечиться домой, - говорит глава отделения сосудистой хирургии Медицинского центра Уэстчестрера Шон Венгертер.

А потом случилось невероятное.

Однажды утром мужчина проснулся с заледеневшими и онемевшими ногами. Тело сковала жуткая слабость, даже не было сил встать с кровати.

Обследование показало: у пациента окклюзия аорты - в главной артерии образовался крупный сгусток крови в том месте, где артерия расходится в две стороны - в правую и левую ногу. Из-за этого сгустка кровь, обогащенная кислородом, не попадала в подвздошные артерии.

- Это чрезвычайно опасно. От такого могут умереть от 20% до 50% пациентов, - отмечает Вангертер. - Но подобные вещи не характерны для 38-летних.

Экстренная операция по удалению кровяного сгустка смогла спасти жизнь пациенту. Но врачи, работающие с заболевшими COVID-19, повсеместно сталкиваются с довольно странными и пугающими явлениями у инфицированных пациентов. Например, образование сгустков крови (фактически тромбов) различных размеров по всему телу, почечную недостаточность, воспаление сердечной мышцы и сбои иммунной системы.

- Коронавирус протекает у каждого пациента по-своему, - констатирует доцент кафедры неотложной хирургии Медицинского колледжа при Университете Флориды Скотт Брэкенридж. - В некоторых случаях у пациента возникает проблема с дыханием, в других - начинают отказывать внутренние органы. У детей - начинает бунтовать иммунная система в целом.

Коронавирус не просто респираторное заболеваниеФото: Иван МАКЕЕВ

ЗАГАДОЧНЫЕ ИНСУЛЬТЫ

Новый тип коронавируса принято считать респираторным вирусом, хотя уже становится очевидно - инфекция поражает весь организм человек. Наиболее распространенными симптомами является повышенная температура, пневмония и острый респираторный дистресс-синдром.

При этом вирус атакует некоторые органы напрямую. В первую очередь - слизистую оболочку кровеносных сосудов, что влечет за собой неестественное свертывание крови.

- COVID-19 провоцирует локальную воспалительную реакцию, которая приводит к образованию тромбов, - поясняет Венгертер. - Это происходит из-за прямого воздействия вируса на артерии.

Ряд медиков фиксировали инсульты у молодых пациентов, заболевших коронавирусом, а также образование тромбов в легких. Тромбы обнаруживались даже в самых крошечных сосудиках.

- Поскольку каждый орган питается по средствам кровеносных сосудов, а вирус атакует в первую очередь именно их, то в итоге мы получаем повреждение внутренних органов, - добавляет доктор Скотт Брэкенридж.

Еще один серьезный симптом, который наблюдается у некоторых пациентов, заболевших новым коронавирусом, - это «ковидные пальцы». Пальцы ног зараженных отекают, приобретая красный или фиолетовый цвет. Вполне возможно, что причиной тому закупорка сосудов. Но медики говорят, что обычно это не несет серьезных последствий.

СИНДРОМ КАВАСАКИ

Одна из самых настораживающих реакций на COVID-19 наблюдается у детей. Она уже получила название как детский мультисистемный воспалительный синдром. В Нью-Йорке медики выявили более 100 случаев.

Этому синдрому характерна довольно длительная лихорадка, воспалительный процесс, сбой работы одного или нескольких внутренних органов, а также общее состояние, которое обычно наблюдается при шоке. Педиатры также сравнивают эти симптомы с синдромом Кавасаки.

Синдром Кавасаки - редкое заболевание, которое поражает детей в возрасте от 3 до 10 лет. Ему характерно поражение средних и мелких артерий, тромбоз, образование аневризм и разрыв сосудистой стенки. Случаи заражения единичны. Однако в последнее время врачи отмечают рост числа пациентов с этим синдромом.

И детский мультисистемный воспалительный синдром, и синдром Кавасаки приводят к слишком агрессивной реакции иммунной системы на коронавирус. Это может сопровождаться воспалением кровеносных сосудов и сердечной мышцы.

КЛЕТКИ-КИЛЛЕРЫ

Вместе с тем, ученые отмечают, что коронавирус способен не вызывать сильной реакции иммунитета, а, напротив, подавлять всю иммунную систему. А это может позволить инфекции беспрепятственно атаковать внутренние органы.

Отчасти эту теорию смогли подтвердить китайские специалисты во главе с доктором Чжан Чжан. Ученые проанализировали образцы иммунных клеток, взятых из легких 9 пациентов, зараженных коронавирусом. Результаты исследования показали аномально высокий уровень лейкоцитов - макрофагов и нейтрофилов, отвечающих за уничтожение вредоносных патонегов, - у тяжелых пациентов. При этом у этих заболевших наблюдался довольно низкий уровень CD8 T-клеток, которые называют клетками-киллерами. Они отвечают за то, чтобы уничтожать инфицированные вирусом клетки.

Но медики успокаивают, отмечая, что у них есть препараты, которые способны разжижать кровь, а также помогать работе лейкоцитов, противостоящих инфекции.