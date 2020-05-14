В России появится новый и самый большой северный регион: Архангельская область и Ненецкий АО собираются объединиться

В России может появиться самый большой и мощный регион русского Севера: Архангельская область и Ненецкий автономный округ собираются объединиться. О намерении создать новый субъект РФ 13 мая объявили временно исполняющие обязанности губернаторов этих регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. После оперативного антикризисного совещания в Нарьян-Маре они подписали меморандум о совместных действиях и рассказали, что собираются выйти с соответствующей инициативой.

По словам главы Ненецкого АО Юрия Бездудного, объединение с экономически более развитым соседом - Архангельской областью поможет региону подняться на новый уровень и выйти из затяжного кризиса.

- Экономическую ситуацию, которая сложилась сегодня в НАО, иначе как катастрофической назвать нельзя, - отметил во время совещания Юрий Бездудный. - Бюджет округа на 90% формируется за счет поступлений от недропользователей, он напрямую зависит от стоимости нефти. В условиях развивающегося международного экономического кризиса шансов на то, что произойдет какое-то чудо, практически нет.

Бюджет Ненецкого АО на 2020 год рассчитывался на основании цены в 57 долларов за баррель. Но сегодня, когда стоимость нефти на мировых рынках значительно упала, регион лишился почти половины дохода.

- При этом у нас колоссальные обязательства перед жителями. Это гарантии, льготы, субсидии, которые мы обязаны выполнять. Однако правда в том, что к 1 июля эти обязательства мы, по большому счету, не сможем выполнять, - говорит Юрий Бездудный. - Безусловно, в этих условиях надо искать какой-то выход. Какой? Выход по объединению двух экономик – Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский подчеркивает: их регионы всегда были исторически и экономически близки, они постоянно сотрудничают и находятся в тесном контакте. По его словам, правительство сегодня делает особую ставку на развитие российской Арктики. И объединение двух арктических регионов поможет создать новый мощный субъект, способный справиться с теми задачами, которые государство ставит перед русским Севером.

- Мы сегодня участвовали в заседании Государственной комиссии по развитию Арктики, и могу вам сказать, что такого внимания к развитию этого региона в истории с советских времен еще не было, - рассказал Александр Цыбульский. - Та роль, которую государство отводит Арктике, говорит о том, что сегодня появляются серьезнейшие перспективы для развития арктических регионов. К сожалению, если взять два наших субъекта, каждый из них, по-своему являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее будет всегда поодиночке проигрывать глобальную «войну» или конкуренцию за те ресурсы, которые сегодня будут выделяться. Объединив усилия, предложив создать такой мощнейший, наиболее значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем получить совершенно другие возможности для развития, привлечь крупные инвестиции – и государственные, и частные. И в этом смысле в конечном счете обеспечить улучшение жизни наших граждан.

Как следует из меморандума о намерениях, подписанного главами регионов, главная цель объединения — создание мощного форпоста нашей страны в Арктике, который поможет России решать экономические и стратегические задачи на своих северных землях. Союз двух регионов позволит создать территорию, имеющую огромный экономический потенциал, и одна из основных задач - повышение уровня жизни населения. При этом меморандум закрепляет все льготы и экономические гарантии жителей Ненецкого АО.

Теперь, по словам Александра Цыбульского, вопрос об объединении будет вынесен на общественное обсуждение. К публичным дебатам будут привлечены жители обоих регионов.

- Мы надеемся, что наибольшее количество жителей в этой дискуссии примут участие, - подчеркнул Александр Цыбульский. - И если они сочтут это предложение возможным и перспективным, то тогда мы будем выходить с решениями о том, что такое объединение может состояться.