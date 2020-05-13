ЦИК объяснил, зачем в России разрешили голосовать на выборах по почте

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев ответил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» на острые вопросы - зачем нужен такой закон. И почему он принят именно сейчас.

- Скажите, насколько уместно именно сейчас принимать закон об электронном голосовании в России?

- Говорить о том, что это все делается под сегодняшний день, по крайней мере, не смешно, - ответил зам. главы ЦИК. - О дистанционном голосовании говорят уже не первый год. Эксперимент в Москве был задолго до пандемии. Кроме этого, у нас с прошлого года контракт с Ростелекомом на проведение работ по технологии. И не одной. Они должны нам дать не менее четырех вариантов, из которых потом будут выбираться наиболее оптимальные. Эта работа не сегодня начиналась. А закон, который сегодня принят, он ничего не вводит. Он просто создает возможность. Да, если вы (в конкретном регионе, - ред.) готовы, если у вас есть техническая готовность, то, пожалуйста, вы можете организовать дистанционное голосование, если люди пойдут к вам.

- А в чем необходимость электронного голосования?

- 50% людей, которые голосуют, говорят, что хотели бы голосовать дистанционно и электронно. Вместе с тем, если мы возьмем выборы в Москве (имеются ввиду выборы в Мосгордуму в сентябре 2019-го, - ред.), то голосующих дистанционно было немало. А явка их на голосование была 92%! Это люди политически активные. Они хотят голосовать. Туда ведь насильно никого не ведут.

- Не дает ли такое голосование возможность для фальсификаций? Например, человек может проголосовать дистанционно, а потом прийти на участок и отдать голос еще раз...

- Список голосующих на электронном участке известен для наблюдателей и членов комиссии, как минимум, за двое суток до голосования. Вы должны записаться. И в момент вашей записи с вашего родного участка вас вычеркнут. У вас пропадает возможность прийти и проголосовать классическим способом. Здесь все неплохо отработано.

- Где-то еще в мире есть похожее? Или это чисто наше изобретение?

- Вот то, что мы называем «мобильный избиратель», это изобретение сугубо российское, ни в одной стране мира больше такого нет. Это абсолютный контроль за возможностью проголосовать дважды. И эта система три года работает в России. На выборах президента более 6 миллионов избирателей воспользовались этой системой. Нареканий - никаких, кроме придуманных.

- Не логичнее ли с удаленным голосованием для начала потренироваться, допустим, на депутатах Госдумы?

- Мне кажется, мы о разном. Вы ведете речь о принятии законов?

- В принципе о голосовании. Оно же поименное. В Госдуме конкретный человек нажимает зеленую кнопку или красную.

- В Думе нет ни зеленой, ни красной, есть «за», «против» и «воздержался». Я даже не улыбаюсь, я уже смеюсь над тем, на каком уровне мы пытаемся вести дискуссию на столь уважаемом канале как Радио «Комсомольская правда».

- Подобные формы электронного голосования в крупных демократиях где-то существуют?

- Не один год голосует Эстония. У нас в крупных демократиях есть голосование по почте. И в этих крупных демократиях голосуют до 50-70% граждан по почте. Это хорошо или плохо? У нас, кроме Москвы, экспериментов нигде не было. Заявок из других регионов пока нет. И пока не будет технической возможности, которая убедительно для всех будет говорить о том, что это придумка не для фальсификации, а избирателю удобно этим пользоваться. Вместо того, чтобы к нему участковые комиссии ездили, если он не может выйти из дома, с ящиком для голосования толпой вваливались в квартиру. Нам нужно создавать условия и возможности для того, чтобы у избирателя был выбор, как ему проголосовать.

СПРАВКА КП

За поправки в Конституцию будем голосовать по-старому

1. Как пояснили в Госдуме, закон об электронном-дистанционном голосовании не будет распространяться на Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

2. Кроме того, предусмотрен дистанционный сбор подписей в поддержку кандидатов на выборах через портал Госуслуг (но не более 50% от общего числа подписей в поддержку кандидата)

3. На самом деле в Совете Федерации с началом пандемии уже раздали сенаторам планшеты, с которых они могут проголосовать дистанционно. Даже находясь в своем регионе. Об этом «КП» рассказал уральский сенатор Эдуард Россель.

4. На общенациональном уровне на сегодняшний день единственная страна, которая внедрила систему дистанционного электронного голосования - это Эстония. Там граждане, имеющие удостоверение личности с чипом, могут проголосовать с любого компьютера.

Уже во время пандемии коронавируса решение о дистанционном голосовании на выборах принято в Польше.

Кроме Эстонии и Польши электронное голосование ограниченно опробовано в Швейцарии, Великобритании, Франции, Канаде и Индии (в отдельных регионах или для граждан, находящихся в момент выборов за рубежом). А так же в США (для военнослужащих, находящихся за пределами страны).