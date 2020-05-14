Число умерших из-за коронавируса в России на 14 мая 2020 года составило 2277 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 14 мая 2020 года составило 2277 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 96 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксирован 242 271 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 10 028 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 48003 пациента.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (4703) и Подмосковье (962), Санкт-Петербург (435), Нижегородская (271), Свердловская (135) и Волгоградская (124) области, а также республика Дагестан (109), Рязанская (97) и Смоленская (97) области, Краснодарский край (96). Меньше всего в Курганской области – двое новых инфицированных, а также в Сахалинской области и Севастополе – по одному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый тип коронавируса принято считать респираторным вирусом, однако уже становится очевидно, что инфекция поражает весь организм человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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