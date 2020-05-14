2020-05-14T00:23:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 14 мая 2020 года составило 2277 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 14 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В России зафиксирован 242271 случай заболевания коронавирусной инфекциейВ России зафиксирован 242271 случай заболевания коронавирусной инфекциейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 14 мая 2020 года составило 2277 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 96 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксирован 242 271 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 10 028 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 48003 пациента.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (4703) и Подмосковье (962), Санкт-Петербург (435), Нижегородская (271), Свердловская (135) и Волгоградская (124) области, а также республика Дагестан (109), Рязанская (97) и Смоленская (97) области, Краснодарский край (96). Меньше всего в Курганской области – двое новых инфицированных, а также в Сахалинской области и Севастополе – по одному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый тип коронавируса принято считать респираторным вирусом, однако уже становится очевидно, что инфекция поражает весь организм человека.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников: «Эта пандемия - только учения. После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия»

Неужели кроме коронавируса нет других болезней? А как же грипп, туберкулёз или СПИД? От этих напастей умирает куда больше людей. Но почему-то всеобщей паники нет. Никто не закрывает человечество дома на карантин. В чем причина? И какая страшная беда ждёт нас после коронавируса? Об этом в большом интервью kp.ru рассказал известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мясников рассказал, можно ли выбраться из группы риска по коронавирусу
В Нью-Йорке из-за коронавируса скончались более 20 тысяч человек
Правительство выделило 4,8 млрд рублей на выплаты медикам, помогавшим больным с коронавирусом
После коронавируса: Мясников предупредил о новой, более опасной, эпидемии
В Черногории полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
CNN: Белый дом не собирается переносить президентские выборы из-за коронавируса
Меркель высказалась о хакерских атаках на Бундестаг
СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине
Жителям Ленинградской области, потерявшим доход из-за пандемии, предлагают занятость на общественных работах в дорожном хозяйстве
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,17 млн
Захарова сообщила, что Россия не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT
Школьники сами смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ
Ступень китайского ракета-носителя могла упасть на Нью-Йорк
В Ленинградской области музеи переходят на формат уличных экскурсий
В Европарламенте одобрили соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией
Песков рассказал, что Мишустин идет на поправку