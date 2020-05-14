2020-05-14T11:32:26+03:00
Происшествия

На Рублевке домработник угнал два автомобиля у чемпиона мира по дзюдо

Так же спортсмен подозреваем, что мужчина причастен к исчезновению драгоценностей
Наталия ЕРОШКИНА
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Алексей ЛеденевАлексей ЛеденевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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35-летний Алексей Леденев - обладатель титулов Чемпиона мира, Европы и России по дзюдо и самбо. Мужчина так же оказался довольно успешным бизнесменом, а в 2010 году в паре с Анастасией Стоцкой Алексей стал победителем шоу «Танцы со звёздами».

Чтобы не беспокоиться по пустякам, Алексей решил нанять помощника по дому. Спортсмен нашёл кандидата на эту вакансию в интернете и долгое время не жалел о сделанном выборе. Нанятый им 53-летний Игорь Викторович хорошо справлялся со своими обязанностями. Он отвозил и забирал вещи из химчистки, был водителем для Алексея и его семьи, выполнял различные поручения. Спортсмен с семьей живёт в коттеджном посёлке на Рублёвке, и дорога в Москву и обратно отнимала бы у него самого слишком много времени. Так прошли 3 года, нареканий к работнику не возникало, к Игорю все давно привыкли и относились к нему с уважением.

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Сжигаем отрицательную энергию... #леденев #ledenev
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- У меня к нему было большое доверие, я ему денег дал, чтобы он купил машину для личного пользования, ездил на ней по своим делам. А он мне из зарплаты потихоньку их возвращал. Больше 3 лет человек у нас проработал, даже предположить никто не мог, что что-то может произойти, - рассказывает Алексей kp.ru.

Но недавно привычный ритм жизни семьи Леденевых всё-таки был нарушен. В один из дней Игорь Викторович бесследно исчез, а вместе с ним и оба автомобиля: личный и служебный. Алексей попытался разыскать помощника, но телефон был отключен. Тогда расстроенный работодатель обратился за помощью в полицию.

Бесследно исчезнувший Игорь.

Бесследно исчезнувший Игорь.

- Обе машины были у него, он просто в один день утром к нам не приехал и отключил телефон. Я замечал, что он периодически порывался уходить, видимо уставал. Но что-то его каждый раз останавливало, и он продолжал работать. Я был уверен, что если он примет такое решение, то предупредит меня, - говорит спортсмен.

Теперь выяснять мотивы поступка 53-летнего помощника будут сотрудники правоохранительных органов, а пока Алексей Леденев вынужден проверять все вещи в своём доме, потому что после исчезновения помощника семья не смогла найти на своих местах некоторые вещи.

- Есть подозрения у меня, что машинами не ограничилось, из дома пропали драгоценности, кое-какие вещи, но у меня пока нет доказательств, - делится Алексей с kp.ru

Спортсмен не спешит обвинять в пропаже драгоценностей своего работника, мужчина сначала хочет спокойно во всем разобраться, но для этого Игоря Викторовича сначала нужно найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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