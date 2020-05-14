Коронавирус в Великобритании, последние новости на 14 мая 2020: жительница Лондона умерла, заразившись от плевка инфицированного мужчины

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 3247 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных к 14 мая 2020 года в Соединенном королевстве достигло 230985 человек. Также сообщается о 494 новых умерших пациентах, всего от COVID-19 скончались уже 33264 жителей Британии. Число выздоровевших по-прежнему растет очень медленно – всего +7 за прошедшие сутки и 1032 человека всего.

В БРИТАНИИ КАССИР УМЕРЛА ПОСЛЕ ПЛЕВКА В НЕЕ ЗАРАЖЕННОГО ПОСЕТИТЕЛЯ

Жительница Великобритании заразилась коронавирусом и умерла после того, как неадекватный инфицированный мужчина плюнул в нее.

Как сообщает издание The Guardian, все произошло 22 марта в центре Лондона – на вокзале Виктория. 47-летняя Белли Муджинга работала в железнодорожной кассе, когда неожиданно неадекватный посетитель набросился на нее и стал плеваться, крича, что он заражен коронавирусом и хочет, чтобы заболело как можно больше других людей.

Поскольку по приказу руководства вокзала никакой защитной экипировки и Муджинги и ее коллеги не было, обе женщины заразились коронавирусом. Муджингу, у которой и до этого были серьезные проблемы с легкими, перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ, но вскоре женщина скончалась. У нее остались муж и маленькая дочь.