2020-05-14T16:07:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 14 мая 2020: выявлено три новых случая заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 14 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Все три новых случая заражения в Китае местные – два были выявлены в провинциях Ляонин, один – в Цзилинь.Все три новых случая заражения в Китае местные – два были выявлены в провинциях Ляонин, один – в Цзилинь.
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По состоянию на 14 мая 2020 года в Китае за последние 24 часа выявили три новых случая заражения коронавирусом. Также найдены 12 бессимптомных носителей COVID-19. Как сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано, выздоровело шесть пациентов.

Известно, что все три новых случая заражения в Китае местные – два были выявлены в провинциях Ляонин, один – в Цзилинь.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 82 929 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 101 человек (девять человек находятся в тяжелом состоянии), 78 195 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, - сообщает госкомитет.

Накануне у одного из российских водителей грузовика на границе с Приморье выявили коронавирус. Из-за этого КНР приняли решение сократить пропуск большегрузов. Известно, что на карантин закрыли гостиницу, в которой жили дальнобойщики. Теперь пропускная способность в Китай уменьшится – в день в страну въезжают всего 10 фур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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