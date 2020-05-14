Коронавирус в Китае, последние новости на 14 мая 2020: выявлено три новых случая заражения

По состоянию на 14 мая 2020 года в Китае за последние 24 часа выявили три новых случая заражения коронавирусом. Также найдены 12 бессимптомных носителей COVID-19. Как сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано, выздоровело шесть пациентов.

Известно, что все три новых случая заражения в Китае местные – два были выявлены в провинциях Ляонин, один – в Цзилинь.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 82 929 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 101 человек (девять человек находятся в тяжелом состоянии), 78 195 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, - сообщает госкомитет.

Накануне у одного из российских водителей грузовика на границе с Приморье выявили коронавирус. Из-за этого КНР приняли решение сократить пропуск большегрузов. Известно, что на карантин закрыли гостиницу, в которой жили дальнобойщики. Теперь пропускная способность в Китай уменьшится – в день в страну въезжают всего 10 фур.