Норвежские археологи достанут ладью викингов из-под земли

В июне в Норвегии начнутся раскопки древнего корабля викингов. Правительство страны уже выделило для этого средства в госбюджете. Более тысячи лет корабль служил огромной гробницей для кого-то из великих воинов прошлого. Но археологи обнаружили его с помощью георадаров, и теперь намерены вытащить из-под земли целиком.

- Мы взволнованы, ведь последний раз мы такое делали 100 лет назад, - заявил министр климата и окружающей среды Норвегии Свейнунг Ротеватн.

Подземный корабль

Действительно, корабли викингов в Норвегии в последний раз откапывали целиком в 1904 году. Но сейчас особый случай. Погребальная ладья, о которой сейчас идет речь, может быть разрушена под воздействием грибка, и поэтому археологи настаивают, что надо спешить.

Находка, получивший название «Корабль Геллестада», многие годы находилась практически на виду. Ладья викингов скрывалась буквально в пятидесяти сантиметрах от поверхности. Над ней находилось обычное поле, и сотни лет норвежцы, распахивали землю, не подозревая, что совсем близко находится настоящее историческое сокровище. Хотя рядом с этим местом находится знаменитый погребальный курган, археологам до поры до времени в голову не приходило исследовать его окрестности – считалось, что если там и было что-то ценное, оно давным-давно уничтожено из-за сельскохозяйственных работ.

Обнаружить подземную лодку помогла случайность. Владеющий полем фермер попросил осушить его, но до начала ученые сообразили просканировать землю георадаром. Результаты превзошли самые смелые ожидания. На экранах четко были видны очертания ладь длиною 20 метров! Два года ходили археологи вокруг да около нее и осторожно изучали, что кроется за расшифровками радара. Предварительные данные показали, что кораблю более 1000 лет, сделан он из дерева, выросшего с 603 по 724 год, а потом стал погребальным кораблем для особо важной персоны.

Как хоронили викингов

Где-то в Верхней Волге и Верхнем Днепре расселялись славянские племена, в Европе росла и ширилась Франкская империя, на Востоке арабы создавали первое объединенное исламское государство, а на территории Норвегии начиналась Эпоха Викингов. И в те времена надо быть поистине значимым вождем, чтобы в качестве гроба заслужить роскошную ладью, длиною в 20 метров.

По художественным фильмам у большинства из нас сложилось представление, что великих викингов хоронили, поджигая их драккары в море на закате. На самом деле это в большей степени миф. Кремация происходила далеко не всегда. Намного чаще строились погребальные курганы, а в корабль к вождю складывались различные сокровища. Так что раскопки могут принести археологам богатую добычу – оружие или украшения. Если, конечно, все не разграбили еще в древние времена.

Надо спешить – ладью уничтожает грибок

Впрочем, современные норвежцы до поры до времени не торопились раскапывать свою находку, и проводили больше разведочные работы. Но по последним данным древесину корабля стал уничтожать грибок. Археологи всполошились, и обратились в правительство.

В бюджете тут же выделили 15,6 млн норвежских крон (1,5 млн долларов США) для начала работ.

- Надо спешить, у нас немного времени, поэтому нам нужны эти деньги, - заявил министр климата и окружающей среды Норвегии Свейнунг Ротеватн. А археологи предупреждают, что целиком ладью вряд ли смогут перевезти в музей, но есть надежда, что ряд находок позволит закрыть белые пятна в истории викингов.