Некоторые дикие животные не могут жить вне человеческой среды

Экологи выяснили, что хотя деятельность людей зачастую приводит к сокращению ареала диких зверей, однако многие животные адаптируются к присутствию людей. Более того, как отмечают ученые, некоторые животные не только приспосабливаются к антропогенной среде, но и предпочитают ее природной.

Так, ученые из университета Барселоны проверили, насколько хозяйственная активность влияет на пищевые привычки обитателей средиземноморья. За основу исследования были взяты чайки, гнездящиеся на очень заселенном рыбаками южном побережье Испании.

С помощью GPS-навигации ученые проследили за пернатыми. В результате выяснилось, что те уже приспособились к присутствию человека в местах их обитания. Как отмечают экологи, хозяйственная деятельность человека обеспечивает чаек обильным и прогнозируемым количеством корма.

То же самое можно сказать о некоторых других видах млекопитающих и птиц.