Есть ли жизнь после карантина? Эпицентр коронавируса Ухань погрузился в новую реальность

11-миллионный китайский город Ухань, который стал центром распространения коронавирусной инфекции, возвращается к привычной жизни. Вернее, привычной ее довольно трудно назвать.

Власти Китая сняли ограничительные меры 8 апреля. Для Уханя это стал праздником, вторым днем рождения. Но по окончанию пандемии в городе был введен ряд новшеств, которые необходимо соблюдать. Практически все предприятия провели реорганизацию рабочего пространства, чтобы свести к минимуму возможность заражения сотрудников, пишет Bloomberg.

На серьезные преобразования пошло руководство компании Lenovo. Перед тем, как допустить работников на предприятия, все они прошли тестирование на коронавирус и наличие антител к нему. Результатов персонал дожидался в специальном общежитии. Если в организме вируса нет, то можно приступать к работе.

В начале рабочего дня у всех сотрудников измеряется температура. Если у кого-то она выше 37,3, то этот человек попадает под особое наблюдение.

Рабочее пространство изменилось после пандемии. В комнаты для переговоров пускают лишь по три человека, в столовых на столах установлены защитные экраны, которые не дают разговаривать во время обеда. Везде развешаны таблички с указанием времени, когда была проведена дезинфекция помещения и поверхностей. Лифты ушли в прошлое - сотрудники обязаны пользоваться лестницей, сохраняя при этом социальную дистанцию.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Впрочем, и в самом Ухане еще не оправились целиком от карантина. До сих пор запрещены массовые мероприятия: от похода в гости до похорон и банкетов. При этом люди, пережившие почти трехмесячное заточение в своих квартирах, не могут привыкнуть к мысли, что можно жить, как и прежде. Рестораны пустуют - люди отдают предпочтение доставке еды. Торговые центры простаивают без покупателей.

Самыми востребованными после снятия ограничительных мер оказались парикмахерские.

Чтобы спокойно передвигаться по городу и в общественном транспорте, каждый житель обязан получить электронный код здоровья через приложения Alipay или WeChat. Без него не пустят даже в магазин. Зеленый код означает, что человек здоров, желтый - требует обязательной самоизоляции, красный говорит, что человек болен коронавирусом, и его диагноз подтвержден.

Чтобы перемещаться между городами необходимо иметь зеленый код здоровья. На каждом вокзале установлены бесконтактные температурные сканеры.

Регулярные обследования сотрудников в бизнес-центрах и различных предприятий на наличие антител к коронавирусу показывает, что довольно небольшой процент обладает иммунитетом к вирусу - около 3%. Поэтому говорить о коллективном иммунитете не приходится и следует соблюдать меры предосторожности, чтобы город не накрыла вторая волна эпидемии.