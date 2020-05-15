2020-05-14T23:29:13+03:00
Звезды

Светлана Светличная: Очень бы хотела, чтобы сын обо мне вспомнил. Но, боюсь, он даже не позвонит

Сегодня заслуженная артистка РСФСР отмечает 80-летие
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса уверена, что выглядеть красиво можно в любом возрасте.Актриса уверена, что выглядеть красиво можно в любом возрасте.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Исполнительница роли сексуальной блондинки из кинокомедии «Бриллиантовая рука» и сейчас выглядит эффектно. Несмотря на переменный успех в кино и признание одной из самых красивых актрис советского экрана, жизнь Светличной была непростой: она пережила смерть мужа, замечательного актера Владимира Ивашова, и смерть своего младшего сына Олега.

Много лет у нее были сложные отношения со старшим сыном Алексеем. Потом вроде бы наладились, возобновилось общение с внучкой Машей, невесткой Ольгой, правнуком Володей. Но сейчас в отношениях с близкими снова все непросто. О сложностях со старшим сыном, которому через год исполнится 60 лет, актриса откровенно рассказала в эксклюзивном интервью «КП».

- Я бы хотела, чтобы Алеша наконец-то вспомнил, что у него есть мама, в общем-то неплохая, которая всегда ему помогает, - вздохнула Светлана Светличная. - У сына было несколько инсультов (по слухам, он попал в реанимацию в январе этого года. - Ред.). Я устроила его в лучший госпиталь, где ему сделали сложнейшую операцию и спасли его. А он даже спасибо мне не сказал. Он выпивал многие годы, из-за этого проблемы со здоровьем. Мы с Володей (Владимиром Ивашовым. - Ред.) очень переживали за Алешу. Я устраивала его в разные медицинские учреждения.

Сейчас сын не работает, и я продолжаю ему помогать по мере сил. Но все равно его семья ведет себя так, будто я чужой им человек. Эта история давно продолжается. Негативное отношение ко мне, думаю, из-за квартирного вопроса. А может быть, это ревность. Я была действительно хороша собой, и вокруг все восхищались: какая Светличная красивая. Ольге, моей невестке, наверное, это было неприятно. Она даже не ходила на мои спектакли (когда-то в Театре киноактера Светличная и Владимир Ивашов играли в «Бесах» по Достоевскому. - Ред.).

- Зато у вас был прекрасный муж с высоким чувством ответственности за семью. Когда не было работы в кино, Владимир Ивашов устроился на стройку, чтобы кормить семью…

- Это правда, Володя был лучше меня. Я была неплохой актрисой, а он был еще и прекрасным человеком. Володя был талантлив во всем: мог и дом построить, и на сцене играть, прекрасно пел, читал стихи, а как он вкусно готовил… Он даже умел гнать отличный самогон. После спектаклей у нас дома часто собирались компании. Мы сидели и разговаривали до утра. А сегодня о Володе так редко вспоминают его коллеги - ни передач о нем, ни вечера памяти, хотя в марте исполнилось 25 лет, как его не стало (актер умер в 55 лет после неудачной операции по поводу язвы желудка. - Ред.).

Пожалуй, самая узнаваемая роль Светланы Светличной - блондинка из «Бриллиантовой руки». Фото: Кадр из фильма.

Пожалуй, самая узнаваемая роль Светланы Светличной - блондинка из «Бриллиантовой руки». Фото: Кадр из фильма.

- Вас обычно вспоминают как соблазнительную Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки», а какая ваша любимая роль?

- Мне очень нравится моя Габи из «Семнадцати мгновений весны». Любимый режиссер - Татьяна Лиознова. Любимый партнер - Вячеслав Тихонов. Вы помните, какими взглядами мы с ним обменивались в «Мгновениях…»? Это настоящая актерская работа. Еще люблю свою Нину Колчину из «Им покоряется небо». Это тоже фильм Татьяны Лиозновой, где моими партнерами были Николай Рыбников и Евгений Евстигнеев. На Киностудии им. Горького хотели снимать другую актрису в главной роли, но Татьяна Михайловна отстояла меня.

- Как будете отмечать юбилей с учетом режима самоизоляции?

- Уже купила 5 бутылок шампанского на случай, если кто-то придет поздравить с цветами. Есть в запасе 5 баночек красной икры, белый хлеб и хорошее сливочное масло. Будет чем угостить.

- Так ведь гостей лучше не принимать - карантин. После отпразднуете день рождения…

- Могу и не накрывать стол - просто подарю шампанское своему гостю. А могу что-то приготовить и вынести на улицу. Собираться, как раньше, конечно, сегодня не стоит. Надо выдержать карантин. Мое поколение очень терпеливое. Я даже не расстроена, что так пройдет мой юбилей.

- Если сын Алексей приедет поздравить - это же счастье…

- Я бы очень хотела, чтобы сын обо мне вспомнил. Но боюсь, что он даже не позвонит. Он очень изменился из-за… своей болезни (недавно сын перенес инсульт. - Ред.). Очень хотела бы увидеть того Алешу, которым он был раньше. В детстве он был очень ласковый ребенок, любил отца, гордился своими родителями. А сейчас рядом со мной… черный кот, которого мне принесли мои друзья. Есть поверье, что черные кошки оберегают от разных бед. Котенок полюбил меня, бегает за мной хвостиком.

- Кстати, у Армена Джигарханяна тоже был любимый кот Фил, который спасал его от одиночества. Джигарханян считал своего кота интеллектуалом…

- Правда?! Вот и мой Фил тоже такой любознательный. И лучше многих людей…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты заявили, что ВМС Украины направило корабли в Керченский пролив по устному указу Порошенко
Ученые назвали погоду, которую больше всего любит коронавирус
Зеленский продлил санкции против российских соцсетей
"Лишь бы это защищало": 80% россиян готовы соблюдать все меры по защите от коронавируса
Названа дата открытия границ Исландии для туристов
Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
Трамп лишился двух близких друзей из-за коронавируса
В Самарской области выплаты врачам, работающим с COVID-19, провели раньше срока
Сбросившая за год более 45 килограммов девушка раскрыла секреты похудения
На должность посла США на Украине Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона
В НАТО оценили влияние коронавируса на операции альянса
Трамп пообещал сделать заявление в отношении ВОЗ
Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина посетить Багдад
Третий блок Южно-Украинской АЭС отключили из-за аварийного ремонта
В ВОЗ заявили о возможной второй волне коронавируса, к которой присоединится сезонная эпидемия кори и гриппа
В редакцию Financial Times передали письмо с требованием опровергнуть публикацию о смертности в России от коронавируса
Объем средств Фонда национального благосостояния сократился в апреле на 450 миллиардов рублей
Шойгу предложил главе Минобороны Франции обменяться визитами боевых кораблей
Стало известно, когда в Москве перейдут ко второму этапу снятия блокировки по коронавирусу
«Не хочу разговаривать, можем разорвать отношения»: Трамп завил, что разочарован в Китае
Из-за бесплатной раздачи игры GTA V рухнул сервер интернет-магазина
Число умерших от коронавируса в мире превысило численность Исландии
Президент ФРГ посоветовал защищаться от коронавирусом маской, а не шапочкой из фольги
Трамп заявил, что США получат вакцину от коронавируса к концу года