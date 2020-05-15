Светлана Светличная: Очень бы хотела, чтобы сын обо мне вспомнил. Но, боюсь, он даже не позвонит

Исполнительница роли сексуальной блондинки из кинокомедии «Бриллиантовая рука» и сейчас выглядит эффектно. Несмотря на переменный успех в кино и признание одной из самых красивых актрис советского экрана, жизнь Светличной была непростой: она пережила смерть мужа, замечательного актера Владимира Ивашова, и смерть своего младшего сына Олега.

Много лет у нее были сложные отношения со старшим сыном Алексеем. Потом вроде бы наладились, возобновилось общение с внучкой Машей, невесткой Ольгой, правнуком Володей. Но сейчас в отношениях с близкими снова все непросто. О сложностях со старшим сыном, которому через год исполнится 60 лет, актриса откровенно рассказала в эксклюзивном интервью «КП».

- Я бы хотела, чтобы Алеша наконец-то вспомнил, что у него есть мама, в общем-то неплохая, которая всегда ему помогает, - вздохнула Светлана Светличная. - У сына было несколько инсультов (по слухам, он попал в реанимацию в январе этого года. - Ред.). Я устроила его в лучший госпиталь, где ему сделали сложнейшую операцию и спасли его. А он даже спасибо мне не сказал. Он выпивал многие годы, из-за этого проблемы со здоровьем. Мы с Володей (Владимиром Ивашовым. - Ред.) очень переживали за Алешу. Я устраивала его в разные медицинские учреждения.

Сейчас сын не работает, и я продолжаю ему помогать по мере сил. Но все равно его семья ведет себя так, будто я чужой им человек. Эта история давно продолжается. Негативное отношение ко мне, думаю, из-за квартирного вопроса. А может быть, это ревность. Я была действительно хороша собой, и вокруг все восхищались: какая Светличная красивая. Ольге, моей невестке, наверное, это было неприятно. Она даже не ходила на мои спектакли (когда-то в Театре киноактера Светличная и Владимир Ивашов играли в «Бесах» по Достоевскому. - Ред.).

- Зато у вас был прекрасный муж с высоким чувством ответственности за семью. Когда не было работы в кино, Владимир Ивашов устроился на стройку, чтобы кормить семью…

- Это правда, Володя был лучше меня. Я была неплохой актрисой, а он был еще и прекрасным человеком. Володя был талантлив во всем: мог и дом построить, и на сцене играть, прекрасно пел, читал стихи, а как он вкусно готовил… Он даже умел гнать отличный самогон. После спектаклей у нас дома часто собирались компании. Мы сидели и разговаривали до утра. А сегодня о Володе так редко вспоминают его коллеги - ни передач о нем, ни вечера памяти, хотя в марте исполнилось 25 лет, как его не стало (актер умер в 55 лет после неудачной операции по поводу язвы желудка. - Ред.).

Пожалуй, самая узнаваемая роль Светланы Светличной - блондинка из «Бриллиантовой руки». Фото: Кадр из фильма.

- Вас обычно вспоминают как соблазнительную Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки», а какая ваша любимая роль?

- Мне очень нравится моя Габи из «Семнадцати мгновений весны». Любимый режиссер - Татьяна Лиознова. Любимый партнер - Вячеслав Тихонов. Вы помните, какими взглядами мы с ним обменивались в «Мгновениях…»? Это настоящая актерская работа. Еще люблю свою Нину Колчину из «Им покоряется небо». Это тоже фильм Татьяны Лиозновой, где моими партнерами были Николай Рыбников и Евгений Евстигнеев. На Киностудии им. Горького хотели снимать другую актрису в главной роли, но Татьяна Михайловна отстояла меня.

- Как будете отмечать юбилей с учетом режима самоизоляции?

- Уже купила 5 бутылок шампанского на случай, если кто-то придет поздравить с цветами. Есть в запасе 5 баночек красной икры, белый хлеб и хорошее сливочное масло. Будет чем угостить.

- Так ведь гостей лучше не принимать - карантин. После отпразднуете день рождения…

- Могу и не накрывать стол - просто подарю шампанское своему гостю. А могу что-то приготовить и вынести на улицу. Собираться, как раньше, конечно, сегодня не стоит. Надо выдержать карантин. Мое поколение очень терпеливое. Я даже не расстроена, что так пройдет мой юбилей.

- Если сын Алексей приедет поздравить - это же счастье…

- Я бы очень хотела, чтобы сын обо мне вспомнил. Но боюсь, что он даже не позвонит. Он очень изменился из-за… своей болезни (недавно сын перенес инсульт. - Ред.). Очень хотела бы увидеть того Алешу, которым он был раньше. В детстве он был очень ласковый ребенок, любил отца, гордился своими родителями. А сейчас рядом со мной… черный кот, которого мне принесли мои друзья. Есть поверье, что черные кошки оберегают от разных бед. Котенок полюбил меня, бегает за мной хвостиком.

- Кстати, у Армена Джигарханяна тоже был любимый кот Фил, который спасал его от одиночества. Джигарханян считал своего кота интеллектуалом…

- Правда?! Вот и мой Фил тоже такой любознательный. И лучше многих людей…