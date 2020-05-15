Новые случаи заражения коронавирусом в России на 15 мая 2020: 10 598 заболевших за сутки

В России за последние сутки еще выявлено 10 598 новых случая коронавируса в 85 регионах. Новые данные опубликовал оперативный штаб по предотвращению коронавирусом на 15 мая 2020 года.

- У 42,5% заболевших нет клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 113 летальных исхода, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 4748 человек, в Московской области - 945, в Санкт-Петербурге – 541, в Нижегородской области – 307, в Мало-Ненецком АО – 115, Саратовской области – 113, Тульской области – 105, Свердловской области – 104, Ивановской области – 101, Челябинской области – 100.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 262 843 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 4696 человека. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Оперативный штаб напоминает, что все жители Москвы должны оставаться дома до 31 мая, несмотря на возраст. Посещать магазины и передвигаться на транспорте (автобус, метро, такси) можно только в маске и перчатках. Просто идти по улице, по словам мэра города, можно без маски и перчаток.