2020-05-15T11:03:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 15 мая 2020: 10 598 заболевших за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 15 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В России за последние сутки еще выявлено 10 598 новых случая коронавируса в 85 регионах. Новые данные опубликовал оперативный штаб по предотвращению коронавирусом на 15 мая 2020 года.

- У 42,5% заболевших нет клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 113 летальных исхода, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 4748 человек, в Московской области - 945, в Санкт-Петербурге – 541, в Нижегородской области – 307, в Мало-Ненецком АО – 115, Саратовской области – 113, Тульской области – 105, Свердловской области – 104, Ивановской области – 101, Челябинской области – 100.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 262 843 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 4696 человека. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Оперативный штаб напоминает, что все жители Москвы должны оставаться дома до 31 мая, несмотря на возраст. Посещать магазины и передвигаться на транспорте (автобус, метро, такси) можно только в маске и перчатках. Просто идти по улице, по словам мэра города, можно без маски и перчаток.

Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ИСТОЧНИК KP.RU

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