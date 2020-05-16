«Не можем это сделать красиво и так, как хотелось»: Муцениеце подала заявление на развод с Прилучным

Теперь уже официально: Агата Муцениеце все-таки разводится с Павлом Прилучным. 31-летняя актриса подала заявление на расторжение брака в Головинский районный суд, информация об этом появилась на сайте суда. Кроме того, Агата подтвердила новость о своем разводе во время прямого эфира в Инстаграме с актрисой Анной Банщиковой.

По словам Агаты, между ней и Павлом до сих пор кипят страсти. Именно поэтому они не могут спокойно договориться о разводе и расстаться без взаимных претензий.

- Я развожусь! Ничего там такого у нас нет, кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские, - рассказала Муцениеце Анне Банщиковой.

О том, что они с Павлом решили развестись, актриса впервые объявила в феврале этого года. А потом в интервью для YouTube-канала объяснила, почему их брак дал трещину. По словам Агаты, они с 32-летним Прилучным перестали понимать друг друга.

- Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель, - рассказала актриса. - Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей.

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Впрочем, поклонники подозревают, что виной всему не только взаимное недопонимание, а еще и увлечение Павла алкоголем. Буквально через несколько недель после того, как Муцениеце объявила о разводе, она опубликовала в Инстаграме шокирующий видеоролик. В нем актриса рассказала, что во время самоизоляции в загородном доме муж поднял на нее руку и довел до слез детей. Ссора между супругами началась после того, как Прилучный, по словам Агаты, пил десять дней подряд.

- Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, - рассказывает актриса в видео со слезами на глазах. - Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?

У Прилучного и Муцениеце растут двое детей, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. Сейчас дети вместе с мамой живут в московской квартире. Павел остался в загородном доме, дети приезжают к нему на выходные.

- Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть. Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте, - посоветовал актер во время прямого эфира с поклонниками.

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Павел и Агата поженились в 2011 году в разгар совместных съемок в сериале "Закрытая школа". Их брак казался идеальным, пока в прошлом году впервые не появились сообщения о том, что Прилучный избивает Агату. В декабре прошлого года в дом знаменитой пары приехала полиция – актер тогда якобы устроил очередной скандал. Однако Агата затем дала задний ход и сообщила, что муж ее не бил – мол, это все придумали СМИ. А спустя несколько месяцев актриса сама публично заявила, что устала терпеть супруга-деспота и подает на развод.

- Я шла к этому год. Наши отношения стали портиться год назад, и эти дурацкие стадии отрицания, всепрощения… Мне было трудно поверить, что человек может плохо мне что-то говорить. Мне казалось, что это просто плохая стадия, которая должна закончиться. В итоге, чем больше я прощала, тем больше человек позволял, - рассказала Агата в своем YouTube-шоу «Честный развод». - Когда я маме сказала про развод, знаешь, что она мне ответила? «Удивлена, что ты так долго это терпела». Моя мама теперь уничтожает Пашу. Она очень жёсткая.