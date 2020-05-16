«Придется снять пижаму»: Светлана Ходченкова похвасталась идеальной фигурой

Зрители давно присудили Светлане Ходченковой негласный титул секс-символа российского кино. 37-актриса считается одной из главных красавиц отечественного экрана. И не зря: Светлана тщательно следит за своей формой и, заметив в зеркале малейшую складочку на талии, тут же принимается ее устранять. Вот и сейчас актриса считает, что она поправилась на самоизоляции, и ей нужно срочно привести свою фигуру в порядок. В Инстаграме она поделилась снимком, сделанным на беговой дорожке. Нарядившись в спортивный топ и обтягивающие лосины, Ходченкова показала, как она тренируется в домашних условиях.

- Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону, не выходя из дома, - написала актриса. - Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег. Кардио делаю с утра примерно 20 минут.

svetlana_khodchenkova Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето.

Поклонники уверены, что Светлана и так прекрасно выглядит и умоляют ее больше не худеть. По мнению некоторых фолловеров, ее вес приблизился к критической отметке, и самое время остановиться на достигнутом. К слову, артистка признавалась, что сохранять стройность ей помогает отсутствие еды в холодильнике - она специально не заполняет его продуктовыми запасами, чтобы не было искушения сорваться. Во время прямого эфира в Инстаграме она как-то продемонстрировала поклонникам содержимое своего холодильника: на пустых полках не было ровным счетом ничего, кроме бутылки шампанского и косметических масок для лица.

Занимаясь спортом, Ходченкова сфотографировалась в своей квартире на фоне умопомрачительного вида из окна. Светлана обосновалась в апартаментах одной из башен делового центра «Москва-Сити». Актриса живет на самом верху элитного жилого комплекса – ее квартира располагается на 71 этаже.

С кем она делит квадратные метры – Светлана не признается. Ходченкова тщательно оберегает личную жизнь и совсем не рассказывает о своих сердечных делах. В конце прошлого года появились слухи о том, что Светлана встречается с резидентом «Камеди клаб» Семеном Слепаковым. Однако ни актриса, ни 40-летний шоумен эти сплетни не подтверждали. По словам окружения, продюсер сейчас в разводе. Жена Слепакова Карина была не из мира шоу-бизнеса и вела зарытый образ жизни. Светлана Ходченкова тоже рассталась со своим женихом, бизнесменом Георгием Петришиным. Они начали встречаться в 2011 году, и дело у влюбленных якобы шло к свадьбе. Но, видимо, предпринимателю не удалось удержать возле себя звезду экрана.

svetlana_khodchenkova Когда уже устал читать, смотреть, разбирать гардероб, изучать новые языки, заниматься саморазвитием - придумываешь себе новые занятия.Например, приготовление еды.

До этих отношений Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Брак артистической пары продлился пять лет, они расстались в 2010 году. В 2015 году экс-супругам пришлось вновь встретиться на одной съемочной площадке: они согласились на главные роли в фильме «Воин». В картине они играли мужа и жену. Яглыч и Ходченкова работали абсолютно профессионально, забыв былые обиды.