2020-05-16T16:51:34+03:00
Звезды

«Придется снять пижаму»: Светлана Ходченкова похвасталась идеальной фигурой

Поклонники умоляют актрису больше не худеть
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Светлана Ходченкова готовится к новому съемочному сезону. Фото: Инстаграм.Светлана Ходченкова готовится к новому съемочному сезону. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Зрители давно присудили Светлане Ходченковой негласный титул секс-символа российского кино. 37-актриса считается одной из главных красавиц отечественного экрана. И не зря: Светлана тщательно следит за своей формой и, заметив в зеркале малейшую складочку на талии, тут же принимается ее устранять. Вот и сейчас актриса считает, что она поправилась на самоизоляции, и ей нужно срочно привести свою фигуру в порядок. В Инстаграме она поделилась снимком, сделанным на беговой дорожке. Нарядившись в спортивный топ и обтягивающие лосины, Ходченкова показала, как она тренируется в домашних условиях.

- Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону, не выходя из дома, - написала актриса. - Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег. Кардио делаю с утра примерно 20 минут.

svetlana_khodchenkovasvetlana_khodchenkova
Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето.
35273 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники уверены, что Светлана и так прекрасно выглядит и умоляют ее больше не худеть. По мнению некоторых фолловеров, ее вес приблизился к критической отметке, и самое время остановиться на достигнутом. К слову, артистка признавалась, что сохранять стройность ей помогает отсутствие еды в холодильнике - она специально не заполняет его продуктовыми запасами, чтобы не было искушения сорваться. Во время прямого эфира в Инстаграме она как-то продемонстрировала поклонникам содержимое своего холодильника: на пустых полках не было ровным счетом ничего, кроме бутылки шампанского и косметических масок для лица.

Занимаясь спортом, Ходченкова сфотографировалась в своей квартире на фоне умопомрачительного вида из окна. Светлана обосновалась в апартаментах одной из башен делового центра «Москва-Сити». Актриса живет на самом верху элитного жилого комплекса – ее квартира располагается на 71 этаже.

С кем она делит квадратные метры – Светлана не признается. Ходченкова тщательно оберегает личную жизнь и совсем не рассказывает о своих сердечных делах. В конце прошлого года появились слухи о том, что Светлана встречается с резидентом «Камеди клаб» Семеном Слепаковым. Однако ни актриса, ни 40-летний шоумен эти сплетни не подтверждали. По словам окружения, продюсер сейчас в разводе. Жена Слепакова Карина была не из мира шоу-бизнеса и вела зарытый образ жизни. Светлана Ходченкова тоже рассталась со своим женихом, бизнесменом Георгием Петришиным. Они начали встречаться в 2011 году, и дело у влюбленных якобы шло к свадьбе. Но, видимо, предпринимателю не удалось удержать возле себя звезду экрана.

svetlana_khodchenkovasvetlana_khodchenkova
Когда уже устал читать, смотреть, разбирать гардероб, изучать новые языки, заниматься саморазвитием - придумываешь себе новые занятия.Например, приготовление еды.
62189 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

До этих отношений Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Брак артистической пары продлился пять лет, они расстались в 2010 году. В 2015 году экс-супругам пришлось вновь встретиться на одной съемочной площадке: они согласились на главные роли в фильме «Воин». В картине они играли мужа и жену. Яглыч и Ходченкова работали абсолютно профессионально, забыв былые обиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Миллион, и два, и три: сколько зарабатывают Гагарина, Агутин и другие знаменитости на онлайн-корпоративах
Владелец event-агентства "Империя Музыки" и концертный директор десятка топовых артистов Табриз Шахиди рассказал kp.ru, почему музыканты не готовы снижать гонорары
Новости 24
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Жители Германии устроили акции протеста против карантина по коронавирусу
Прирост сбережений россиян упал почти на 14%
Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусом
Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях
Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени
СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом
Разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" раскаялся в содеянном
Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"
Умер Роман Абжелилов, врач баскетбольного клуба ЦСКА
Модель вышла замуж за парня, которого мама звала принцем, но оказалось, что это не лесть, а реальный титул
Полиция съезжается к Лувру: в Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»
Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса
«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах
В СКР навали причастных к реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертного полка»