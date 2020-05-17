2020-05-17T03:28:09+03:00
Звезды

«Сколько горя приносит его недуг»: Екатерина Стриженова осудила пьющего Марата Башарова

Телеведущая была свидетельницей на свадьбе актера
Ирина СУХАНОВА
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Экс-супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, как актер издевался над ней. Фото: Инстаграм.Экс-супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, как актер издевался над ней. Фото: Инстаграм.
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На днях экс-супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова в программе «Прямой эфир» рассказала, как актер издевался над ней, когда они жили вместе. Марат неоднократно избивал жену, в пьяном угаре он сломал ей нос и палец на руке. Артиста-дебошира не смущало даже присутствие ребенка: он бил Лизу на глазах у их маленького сына Марселя. Откровения Елизаветы нашли отклик в сердцах многих звездных знакомых. Телеведущая Екатерина Стриженова, которая была свидетельницей на свадьбе Башарова, публично поддержала Лизу и осудила актера.

- Я надеюсь,что Марат посмотрел твоё интервью и, наконец, осознал, сколько горя приносит его недуг... Это последний шанс взять себя в руки, чтобы остаться хорошим отцом - заново начать жить и работать, — высказалась о ситуации Екатерина.

О том, что алкоголизм Башарова – это болезнь, которая не дает ему жить нормально, неоднократно говорили многие его коллеги. При этом актер не скрывает, что до сих пор любит свою бывшую жену Лизу и на все готов ради нее и сына Марселя. Актер мечтает воссоединиться с ними и снова жить одной счастливой семьей. Однако Елизавета не торопится прощать бывшего мужа.

Поначалу Марат был идеальным любящим супругом. Фото: Инстаграм.

Поначалу Марат был идеальным любящим супругом. Фото: Инстаграм.

В программе «Прямой эфир» Шевыркова рассказала, что Башаров впервые избил ее, когда она была беременной. Лиза была поклонницей Марата, она шесть лет ходила к нему на спектакли, прежде, чем он обратил внимание на преданную девушку. Казалось, свадьба с кумиром стала исполнением ее заветной мечты. Но на деле обернулась настоящим кошмаром. Впервые актер поднял на нее руку, когда она приехала к нему в Германию, где у Башарова были гастроли. После спектакля организаторы накрыли щедрые столы. По словам Елизаветы, застолье длилось до пяти утра – именно тогда невменяемый актер вернулся к ней в гостиничный номер и начал ее оскорблять.

- "Ты такая, ты сякая, ты забеременела – теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую..." Мне хотелось верить, что это пьяный бред, потому что наутро он говорил, что никого роднее дочери Амели, меня и будущего малыша у него нет, – рассказала Шевыркова.

Потом оскорбления перешли в рукоприкладство.

- Когда все это началось в очередной раз, я взяла с полки стакан воды и облила его. Это было роковой ошибкой. Он начал душить меня, – вспомнила Елизавета.

Ей удалось ускользнуть только благодаря тому, что гостиничные кровати разъехались, образовалась щель, и Лиза в нее провалилась. Она убежала в ванную и сидела там несколько часов, пока ее не вызволила дочь актера Амели. Девочка сказала, что отец уже уснул. После этого Шевыркова долго не разговаривала с Башаровым, но ему все же удалось вымолить прощение. А потом у супругов родился сын Марсель, и Елизавета в очередной раз закрыла глаза на насилие со стороны человека, которого она искренне любила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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