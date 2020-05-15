Пережившая две клинические смерти звезда "Аншлага" мужественно борется с циррозом печени

Светлана Рожкова пять лет назад узнала о своем страшном диагнозе. У звезды "Аншлага" нашли серьезное аутоиммунное заболевание - билиарный цирроз печени. Врачи разводили руками и прогнозировали, что артистке осталось жить полтора года. Однако в последнее время знаменитость стала себя чувствовать лучше.

О болезни известная артистка Светлана Рожкова узнала в 2015 году. У юмористки возникли серьезные проблемы с печенью. "У меня билиарный цирроpоз. Это аутоиммунное заболевание. Иммунитет начинает сражаться с органом. То есть мою печень мой иммунитет воспринимает, как врага", - делилась Светлана.

Звезда начала стремительно терять вес, возникли боли в сердце. Однако Рожкова не опустила руки и начала лечение. Да и близкие - муж Юрий и дочери Яна и Варвара всегда рядом. Сейчас артистка проводит много времени за городом. Она часами гуляет по лесу, занимается садоводством и проводит много времени с близкими.

"Только из смерти нет выхода, а все остальные проблемы которые возникают на твоем жизненном пути, они все решаемы. Я стала больше уделять внимание себе любимой и семье: мужу, детям, родителям. Нахожу время, чтобы жить, потому что до этого момента я только работала", - рассуждает Рожкова.

svetrozhkova Вот так, оглядываясь назад, понимаю, сколько же образов было придумано и сыграно!

Самоизоляцию 55-летняя юмористка проводит на даче. "Самочувствие прекрасное. Я окрепла, моя болезнь под контролем, все рекомендации своего врача я выполняю неукоснительно. Наверное, поэтому мне теперь дают хорошие прогнозы", - делится она радостными новостями.

Недавно ей сделали УЗИ. "Как ни странно, состояние самой печени идет не в минус, а даже чуть-чуть в плюс. Врачи написали, что у меня слабая положительная динамика", - цитирует ее передает Собеседник.Ru.

Стоит отметить, что ранее Светлана Рожкова перенесла две клинические смерти. В первый раз в далекой молодости она выпила на голодный желудок много алкоголя, хотя обычно вообще не прикасалась к спиртному. Сердце артистки остановилось, и врачам чудом удалось ее спасти.

А второй эпизод произошел на глазах мужа. Юрий до сих пор винит себя, что не уберег супругу. Пара гуляла по Кисловодску, улицы были хорошо освещены. Неожиданно Светлану сбила машина. От тяжелых травм ее спас свитер, который не дал сползти под колеса. "Помню, видела свет в конце тоннеля. Летела к этому сиянию, как бабочка. Казалось, там кто-то есть, и он говорит со мной. Отчетливо слышала фразу: «Ее время еще не пришло». После этих слов очнулась", - вспоминала артистка.