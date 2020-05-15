Алина Загитова возвращается: тренер намекнул на подготовку новых программ олимпийской чемпионки

После того, как 13 декабря прошлого года Алина Загитова заявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру, уже минуло много времени. Сезон, во время которого карьера олимпийской чемпионки была поставлена на паузу, уже подошел к концу. И вопрос - что будет дальше?

Совсем скоро у Алины Загитовой будет день рождения, фигуристке исполнится 18 лет. Она во время карантина из-за коронавируса готовится к поступлению в университет, штудирует материалы к экзаменам. Но и продолжает тренировки даже в домашнем режиме.

Накануне в личном Инстаграме Загитова провела тренировку в компании своего тренера - хореографа Даниила Глейхенгауза. И после того, как завершена была главная часть занятий, наступила небольшая сессия вопросов и ответов от болельщиков Алины. И главный - что будет дальше с карьерой спортсменки? И Глейхенгауз сделал важное объявление, намекнув на будущее фигуристки:

- Про музыку к новым программам Алины скоро узнаете. Мы сначала должны послушать музыку на льду, прежде чем объявлять ее, а сейчас это невозможно, - сказал Глейхенгауз.

То есть после того, как эпидемия коронавируса пойдет на убыль, можно будет и более четко увидеть и будущее Алины Загитовой. У которой после недавних перестановок в "Хрустальном" теперь на одну подругу по команде меньше - Александра Трусова с грядущего сезона будет тренироваться у Евгения Плющенко.