2020-05-15T12:47:58+03:00
Общество

«Чистая страна»: «Открытые НКО» и «КП» объявили конкурс экологических инициатив

Материалы о самых ярких и эффективных акциях мы опубликуем на kp.ru
kp.ru
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Мы ждем на него рассказы некоммерческих организаций, фондов, волонтеров об их экологических инициативах.Мы ждем на него рассказы некоммерческих организаций, фондов, волонтеров об их экологических инициативах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы все хотим видеть наш общий дом - планету Земля - чистой. Мы хотим, чтобы леса не задыхались в мусоре, чтобы реки свободно текли, а ледники перестали таять угрожающими темпами. И сберечь природу можем только мы, люди - все вместе.

Чтобы как можно больше людей узнавали об экологических инициативах и акциях и вдохновлялись ими, меняли свои повседневные привычки, мы вместе с порталом "Открытые НКО" запускаем новый конкурс - «Чистая страна».

Мы ждем на него рассказы некоммерческих организаций, фондов, волонтеров об их экологических инициативах. Вы придумали, как объединить целый город на субботник? Проводите эко-уроки для школьников? Посадили лес? Организовали раздельный сбор отходов? Мы ждем ваши рассказы.

Присылайте свои материалы по адресу: pr@dobro.live и all@dobro.live. Команда редакторов «Открытых НКО» поможет сделать материал качественным, подобрать лучшие фотографии. Присланные на конкурс истории будут появляться в новостной ленте и в соцсетях проекта. Кстати, к участию принимаются не только тексты, но и видеоролики, документальные фильмы (с обязательным описанием истории их создания).

А по итогам конкурса будут выбраны три материала о самых интересных проектах, которые затем будут опубликованы на сайте крупнейшего СМИ в России «Комсомольская правда» — kp.ru, а также на страницах издания. Бонусы каждому из вышедших в финал — новая сувенирная продукция проекта «Открытые НКО» — сумки, ручки и блокноты.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Кто может стать участником конкурса:

некоммерческие организации, фонды, волонтерские движения.

Когда присылать:

Материалы от НКО мы ждем с 15 мая по 4 июня (включительно) 2020 года. Итоги будут подведены 5 июня, в Международный День охраны окружающей среды и Всемирный день экологии.

В какой форме принимаются материалы:

Интервью, статьи и репортажи об экологической активности с описанием проведенных акций, реализованных проектов, рассказы о своем личном опыте, видеоролики.

Какие материалы не подойдут:

пресс и пост-релизы, аудиофайлы, тексты, которые уже были опубликованы в СМИ.

Формат подачи материала:

— в теме письма укажите: «Чистая страна» и название Вашей организации;

— текст в формате Word (убедительная просьба указывать в тексте также название организации и город);

— фото горизонтальные 3-5 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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