"Поняла, что с ним никто не сравнится": Людмила Касаткина долго не верила, что сможет прожить с одним мужчиной всю жизнь

Недавно у меня был разговор с одной популярной актрисой. В молодости она была очень хороша. И еще она была женой знаменитого и талантливого актера и режиссера. Такие союзы – муж-режиссер и жена-актриса – взаимовыгодны для творчества. Муж снимает жену в своих фильмах, она – его муза, которая вдохновляет. Но, по словам этой артистки, никаких «бонусов» от союза с режиссером она не выгадала. Во время нашей беседы я вспомнила другую знаменитую семейную пару – Людмила Касаткина и Сергей Колосов. Вместе они создали двенадцать картин и еще множество спектаклей. Сергей Колосов снимал Касаткину больше, чем Григорий Александров Любовь Орлову, чем Иван Пырьев - Марину Ладынину, чем Сергей Герасимов - Тамару Макарову…

- Вы бы слышали, как Касаткина кричала на Колосова, он был у жены под каблуком, – парировала мне та самая артистка, чья жизнь с мужем-режиссером была не столь успешной.

Людмила Касаткина в 1970 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я слышала и даже видела, как Людмила Ивановна разговаривала с мужем. Это был настоящий спектакль, где она в роли генерала, а он – младший лейтенант. Я пришла брать интервью к Людмиле Касаткиной и Сергей Колосов, народный артист СССР, знаменитый режиссер, по ее распоряжению подавал нам чай, выставлял на стол посуду, которую выбрала жена. Все это он делал с мягкой улыбкой. И после сел рядом с женой и смотрел на нее такими глазами, как будто бы прожили они бок о бок не 60 с лишним лет, а только что встретились в ГИТИСе (они познакомились еще в институте студентами).

Актриса Людмила Касаткина и режиссер Сергей Колосов на съемках фильма "Радости земные", 1987 год. Фото: Валентин Мастюков/Фотохроника ТАСС

Людмила Ивановна, в роли очаровательной щебетуньи, разговаривала со мной как со своей старинной подругой, несмотря на нашу огромную разницу в возрасте. Говорила она о семейных ценностях, о своих влюбленностях, о секретах красоты... Касаткина выглядела очень молодо (на тот момент ей было 85 лет). По ее словам, все это потому, что умывалась она теплой водой с мылом, а после наносила на лицо обычный детский крем. И никаких салонов. У нее была легкая походка, мягкая кошачья пластика (не случайно она подарила свой голос пантере Багире в мультфильмах про Маугли). Женщина без возраста. Она говорила, что главный «секрет красоты» - это любовь. Когда есть любовь, тогда будешь выглядеть хорошо…

Она с азартом вспоминала свои увлечения, как за ней ухаживал режиссер Андрей Попов, как в больницу возил ей свежий бульон популярнейший в то время артист Павел Кадочников. «В меня влюблялись и не один раз», - говорила она, сидя рядом с мужем. Потом Людмила Ивановна отправила его на кухню, и он покорно ушел.

C актером Павлом Кадочниковым на съемках фильма "Укротительница тигров", 1954 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А я слушала, и думала: какой замечательный муж. Это с одной стороны, а, с другой, как же он терпит все это?... Только потом поняла, что это был спектакль, который разыграла Людмила Ивановна. Она любила устраивать мужу такие «розыгрыши», чтобы не расслаблялся, был в тонусе, чтобы не заскучал. А какие были их отношения на самом деле, знали только они.

«Я никогда не думала, что смогу прожить с одним мужчиной всю жизнь, - говорила Людмила Ивановна. - Но, когда другие мужчины мне предлагали руку и сердце, я понимала, что с Колосовым никто из них не сравнится. Еще, когда я училась в ГИТИСе меня пригласил в консерваторию очень популярный актер. Я спросила разрешения у Колосова. Сергей мне говорит: «Иди. Только спроси, он тебя проводит домой, или мне тебя встретить?». После этих слов интерес к актеру как отрезало. Сергей был настолько чище, романтичнее, деликатнее других мужчин…

И самое интересное, что жить с Колосовым мне не надоело. Однажды артист Владимир Сошальский сказал мне: "Ты не изменяешь своему Сереже. Тебе некого будет вспомнить перед смертью". - "Почему? Я буду Сережу вспоминать".

Актер Владимир Сошальский. Фото: kino-teatr.ru

Людмила Касаткина пережила мужа всего на 11 дней. Она пришла на прощание с ним из больничной палаты, в которой находилась несколько месяцев. Молча стояла и смотрела на него - беззащитная, потерявшая смысл жизни…