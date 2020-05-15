"Получил смс и пулей на анализ": как в Москве работает новая система тестов на иммунитет к коронавирусу
Утром в пятницу, 15 мая, у отдельного входа в поликлинику 175, что у метро "Новогиреево" ещё не засохла краска с разметкой социальной дистанции. У дверей толпятся посетители. Счастливчики: им первыми в Москве ещё вчера пришли сообщения с приглашением на сдачу анализа на иммунитет к коронавирусу. О том, что такое исследование совершенно бесплатно начнут делать в столице, еще в начале недели заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Заработала система с 15 мая в 30 поликлиниках столицы. 175-я тоже в списке.
На входе пациентов встречают врачи-космонавты. Но даже через защитный костюм чувствуется: они улыбаются. Внутрь выпускают после измерения температуры. Процедуру проводят бесконтактным градусником.
В поликлинике емкости с антисептиком на каждом шагу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Возьмите бахилы, маску и перчатки и заполните бланк! - дают вводные медики.
32-летняя Маргарита справилась за пару минут. Всего-то нужно написать ФИО, адрес и поставить подпись. И вот уже её провожают в кабинет на сдачу крови. Тут все как в обычной процедурной: шприцы, колбы, с той лишь разницей, что медсестры в защитных костюмах. Кровь берут из вены. Это и есть анализ на антитела с коронавирусу. Но чтобы исключить и саму болезнь в соседнем кабинете берут мазки из зева и носа: тест на COVID-19.
На заполнение анкеты уходит не больше пары минут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пока пройти эту комплексную диагностику могут лишь те, кто получил приглашение. Смс присылают выборочно. В списки попадают люди разных возрастов и профессий. Маргарита, к примеру, безработная. Ей 32 года.
- Когда получила приглашение, вообще не удивилась, я про это где-то раньше читала. Зарегистрировалась на сайте mos.ru. И вот я здесь, - рассказала Маргарита Платонова. - В этой поликлинике я раньше пару раз была, но прикреплена к другой. Так что вообще удивилась, что именно меня выбрали. Коронавирусом я не болела, если только без симптомов.
Иногда приглашения на анализ получают целые семьи. Супруги Мордовины анализ пришли сдавать вдвоём. 57-летняя Раиса призналась, что волнуется: вдруг найдут заразу, а вот её супруг спокоен.
- Надо значит надо. Главное бесплатно. Чего же не сдать! Получили смс и пулей сюда, - рассказал Валерий Мордовин. - Мы точно не болели и не болеем. Оба на пенсии, с 15 мая из дома выходим раз в 2 недели, в ближайший магазин.
Раиса Мордовина призналась, что немного волнуется.Фото: Михаил ФРОЛОВ
За пару часов анализ сдали более 30 человек. В лаборатории работают четыре медсестры, так что никаких очередей.
- Все так устроено, что люди, которые приходят на тестирование, не контактируют с другими пациентами поликлиники, - рассказал Андрей Федорук, главный врач поликлиники 175. - Уже сегодня в 20.00 отправим все материалы в лабораторию, а завтра будут готовы результаты. Для чего это нужно? В первую очередь, чтобы выявить москвичей, которые болеют коронавирусной инфекцией без симптомов. Для них это безопасно, но существует риск заражения других москвичей.
В первую очередь, анализы помогут выявить долю москвичей, которые болеют коронавирусной инфекцией без симптомов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кроме того, диагностика на антитела к коронавирусу поможет выявить потенциальных доноров плазмы. Напомним, в больницах Москвы успешно используют метод переливания плазмы для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекцией.
Скорее всего, уже очень скоро тестирование смогут пройти все желающие. Каково это, корреспондент "Комсомольской правды" испытала на себе.
За пару часов анализ сдали тридцать человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
На все ушло не больше 10 минут. Московской прописки у меня нет. Но оказалось, что это не важно: достаточно полиса ОМС. Данные вбили в компьютер, туда же внесли мой номер мобильного телефона.
- Если не дай Бог обнаружим COVID-19, то сразу позвоним, - объяснила сотрудница лаборатории.
В первом кабинете я сдала кровь из вены. Процедура стандартная, наверняка, хотя бы раз в жизни каждый проходил. В моем присутствии доктор приклеила к пробирке наклейку со штрихкодом.
- Сверните данные, чтобы потом сомнений не было!
Процедура взятия анализа крови из вены - вполне стандартная, разве что непривычно видеть медсестру в халате, маске и защитных очках.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Цифры на пробирке совпали с теми, что были в выданном мне направлении. А вот в соседнем кабинете, где берут тест на коронавирус пришлось испытать ощущения непривычные.
- Откройте рот, высуньте язык и скажите: "А-а", - скомандовала мне медсестра.
Тест на наличие коронавируса - менее привычен, тут в дело идут длинные палочки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пока я распевала: "а-а-а", длинной палочкой она ковыряла в горле. Приятного мало, но терпимо. Такой же палочкой, но чуть короче, медсестра собрала мазок из носа. Ничуть не больно, разве что щекотно. И снова пробирки с моим индивидуальным штрихкодом.
Мазок берут из горла и носовой полости.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Результат мне пообещали уже завтра. Ждём.
Как это работает?
Сдать тест на антитела пока могут только те, кто получил специальное приглашение. Это смс-сообщения, которые выборочно рассылают москвичам.
Как только приглашение получено, вам нужно записаться на прием.
Сделать это можно любым из четырех способов.
Запись на исследование и перенос записи можно произвести любым из следующих способов:
1. При помощи сервиса «Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи» на официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru
2. На официальном портале ЕМИАС emias.mos.ru
На портале ЕМИАС.Инфо или с помощью мобильного приложения ЕМИАС.Инфо emias.info
3. Через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»
4. С помощью информационных киосков, расположенных в поликлиниках города
Как подготовиться и что взять с собой?
Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.
ВАЖНО!
Пункты забора крови, для анализа крови на антитела к коронавирусу: всего таких в Москве сейчас 30, работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Полный перечень поликлиник с адресами доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test.
Корреспондент «КП» сдала анализ на иммунитет к COVID-19.Михаил ФРОЛОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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