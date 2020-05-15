2020-05-15T15:42:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп хочет «наказать Китай на $500 миллиардов» за коронавирус

А его коллеги-республиканцы подготовили законопроект о санкциях против КНР
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Трамп пригрозил "попрощаться" с Китаем.Трамп пригрозил "попрощаться" с Китаем.Фото: REUTERS
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Количество больных «чумой 2020 года» в США подбирается к полутора миллионам, погибших — к 80 тысячам. На помощь гражданам и бизнесу специальным законом выделено свыше двух триллионов долларов, чего, впрочем, явно не достаточно. За катастрофу в экономике и здравоохранении кому-то придётся ответить, и это явно будет не Белый дом.

В интервью телеканалу CNN президент США Дональд Трамп пригрозил «полным разрывом отношений» с государством, где вспыхнула пандемия, — Китаем. Благодаря чему американская экономика «сохранит $500 млрд» (видимо, за счёт замещения китайского импорта — новым внутриамериканским производством).

Не отстают и однопартийцы Трампа, республиканцы во главе с сенатором Линдси Грэмом. 12 мая они подготовили законопроект «Об ответственности за COVID-19» со всевозможными санкциями против Красного Дракона.

Что интересно, в своём открытом письме авторы законопроекта обвиняют в пандемии не «Китай в целом», а именно Коммунистическую партию КНР. Как бы намекая: с другими силами в Поднебесной мы вполне готовы работать.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист: «Возможный следующий шаг — заморозка китайских активов»

— Жест Трампа и его коллег-республиканцев вполне ожидаем. С Пекином у них разногласия уже давно. Это и экономические войны, вызванные желанием изменить отрицательное сальдо торговли с Поднебесной (до коронавирусной блокады США каждый год продавали в Китай почти на $300 млрд товаров меньше, чем сами у него покупали — то есть, по давней мысли Трампа, «Пекин жульничал в торговле и выкачивал деньги из нашей экономики»).

Сейчас у Белого дома и его спецслужб есть основания предполагать, что даже если вирус не имеет искусственного происхождения, то Пекин мог скрывать информацию о первом этапе пандемии, что помещало всему миру, включая США, должным образом защититься от новой болезни. С точки зрения американских элит, такое спускать с рук нельзя: «нам нанесли ущерб — мы должны ответить».

Правда, как водится в Вашингтоне, всё это провозглашается в одностороннем порядке, без существенных доказательств. Заметьте, в Совбез ООН или другие интернациональные органы американцы не идут, поскольку там эти жалобы придётся уже очень серьёзно подкреплять (хотя в других случаях, когда международные организации оказываются полезны, госдеп охотно ими пользуется).

К чему приведёт такая политика Вашингтона, пока судить сложно. Можно ожидать новый, более жёсткий виток торговой войны двух стран, введение санкций против КНР, вплоть до заморозки активов отдельных китайских компаний, до которых Штаты и их ближайшие союзники смогут дотянуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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