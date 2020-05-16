Нас накрыла ковидофобия: люди боятся соседей, открытых пространств, а чтобы справиться со стрессом, устраивают вечеринки

77% россиян боятся заболеть коронавирусом. Наибольший процент у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Только каждый десятый во время опроса ВЦИОМ уверенно ответил, что ни они, ни их близкие не подхватят инфекцию с «короной».

Наряду с этим психологи и психиатры ведут дискуссии о новом страхе — ковидофобии. Правда пока заочные. Обсудить на научной конференции и издать статьи нет возможности. Вероятно, после снятия пандемии это станет одним из главных предметов для обсуждения в профессиональном сообществе душевных лекарей. Одни отрицают ее существование, другие говорят, что расстройство реально, как и сам вирус.

СКРЫТЫЕ ФОБИИ ЛЕЗУТ НАРУЖУ

В Москве, как и в прочих крупных мегаполисах, есть горячая линия психологической помощи. С 23 марта по сегодняшнее число на нее поступило более 23 тысяч звонков, касающихся страхов перед коронавирусом. Большинство абонентов женщины среднего возраста. Стресс продиктован вынужденной изоляцией.

— Пока нельзя однозначно ответить на вопрос, есть или нет ковидофобия. Думаю, опасение заболеть опасной инфекцией — не более чем обострение существующих страхов. Например, боязни за свое здоровье. Из-за попадания в необычную, травмирующую ситуацию у людей обостряется тревожность. Стресс провоцирует фобии, которые раньше были скрыты, — считает психолог Маргарита Аристархова.

Собеседница «КП» рассказывает, что за время самоизоляции к ней стали обращаться с боязнью выйти на улицу. Страх связан с возможным заражением. Других наоборот травмирует необходимость постоянно находиться в замкнутом пространстве. Третьи боятся соседей, которые могут стать вероятным источником заражения.

РИТУАЛЫ РУШАТСЯ

— Страдать от боязни заболеть COVID-19 могут склонные к ипохондрии. Или c выраженной агорафобией (страх открытых пространств и скоплений людей). Усугубляет ситуацию тот факт, что страх перестает быть иррациональным. Он получает реальное воплощение в виде риска подхватить инфекцию, — отмечает Аристархова.

Топливом для страхов становится разрушение ритуалов. Большинство из нас ходили на работу, в любой момент могли выскочить в магазин, пойти в кино, парк, зайти в кафе. Теперь нужно сидеть в четырех стенах. Кто-то остался без работы. Все это усугубляет боязнь. Но почему если большинство горожан оказались в схожей ситуации, одни нормально живут дальше, а другие начинают трястись?

— Нюансы психотипов людей. Ответ организма на травмирующую ситуацию разный. Для кого-то самоизоляция — легкий дискомфорт, кому-то это дается сложнее, — объясняет Маргарита Аристархова.

Усугубляет ситуацию тот факт, что страх перестает быть иррациональнымФото: Олег ЗОЛОТО

АНТИСТРЕССОВАЯ ВЕЧЕРИНКА

Пока одни опасаются каждого чиха, и между прочим правильно делают, другие закатывают вечеринки. Кто-то устраивает тусовки с басящими колонками во дворе, иные выбираются на шашлыки, а другие раздают тайные приглашения в арендованные пентхаусы. Всех этих событий предостаточно за последние полтора месяца во всех регионах.

Можно сказать, что все от безрассудства. Но психологи предлагают свою версию.

- Это внутренний протест, который вызван паническим настроением. В психологии такое состояние называется аффектом. Каждый по-разному проецирует переживания. Кто-то носит в себе. Другие пытаются создать вокруг картину мира, которая была до ограничительных мер и тем самым убедить себя, что ничего чрезвычайного не происходит, — рассуждает психолог Роман Таланов.

Специалист увязывает карантинные вечеринки с особыми типажом их участников — люди, которым свойственно экстраординарное поведение. Одиночество в самоизоляции и страх перед вирусом подталкивает людей закатить праздник. Чтобы объяснить близкому, что он поступает неправильно, нужно тщательно подбирать слова.

— Не нужно быть резким. Это не даст эффекта, а наоборот уверит того, кто устраивает вечеринку, в правильности его действий. Многим свойственна тяга к героизму и разрушению стереотипов. Предложите другой источник позитива. Акцентируйте внимание на том, что праздничная атмосфера вернется вновь, но для этого важно быть осторожными, чтобы хаос эпидемии кончился быстрее.

Каждый по-разному проецирует переживания. Кто-то носит в себе. Другие пытаются создать вокруг картину мира, которая была до ограничительных мерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КАК НЕ БОЯТЬСЯ

Не стройте планов на ближайшее будущее. Давать прогнозы о том, когда снимут самоизоляцию, никто не берется. Значит долгожданная поездка может сорваться и от этого будет еще больнее.

Если началась паническая атака, нужно сконцентрироваться на дыхании. Короткий вдох и продолжительный выдох снизят тревожность

Мощный прием — архитектура мыслей. Запишите на бумаге то, что тревожит. После задайтесь вопросом: действительно ли это из-за этого стоит переживать? Попробуйте стать критиком: запишите напротив альтернативные доводы.

Если в семье есть дети, можно преподнести домашние дела как увлекательную миссию. Главное не забывать поощрять достижения.

Не забывайте общаться с близкими по скайпу, в соцсетях. Дефицит общения — одна из главных причин депрессии.

Не боритесь с собой, а постарайтесь максимально выстроить свою жизнь, вернуть ритуалы. Планируйте день в мелочах, до минут. Все скоро закончится, и мы вернемся к привычной жизни.

НА ЗАМЕТКУ

Где помогут

Анонимная телефонная линия психологической поддержки для находящихся в карантине и самоизоляции: 8 (495) 150-54-45 (ежедневно с 09:00 до 20:00)

Экстренная психологическая помощь: 051 (с городского) или 8 (495) 051 (с мобильного)

Московская служба психологической помощи населению в период пандемии: 8 (495) 870-45-09 (круглосуточно)

Запись на бесплатную консультацию по видеосвязи на сайте msph.ru. На этом же портале сразу открывается чат с оператором, который также готов выслушать.

ВОПРОС РЕБРОМ

Так существует ли ковидофобия — мнение трех психологов

Маргарита Аристархова:

— Говорить о появлении нового диагноза рано. Но коронавирус стал спусковым крючком для запуска механизма тревоги.

Роман Таланов:

— С научной точки зрения ковидофобию еще рано выделять в самостоятельное проявление страха. Но не отрицаю, что это сделают в ближайшем будущем. Зависит от того, насколько актуальна будет болезнь после снятия пандемии - исчезнет или займет место в печальном перечне заболеваний.

Анна Неги:

— Карантин серьезно изменил ход жизни массы россиян. Появилось множество провокаторов стресса: невозможность коммуникации, угроза потери дохода, необходимость самоизоляции. Несмотря на то, что фиксируют рост числа обращений, связанных с боязнью заразиться, рано заявлять о появлении нового вида фобии. Это не более чем нормальная реакция людей на ненормальные обстоятельства. Сегодня те, кто идут к психологу, находятся в острой фазе стресса. Им нужна не столько психокоррекция, сколько помощь и участие.