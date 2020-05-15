2020-05-15T17:29:24+03:00
Общество

Когда заработает каршеринг в Москве в 2020 году: машину можно взять более, чем на пять дней

В Департаменте транспорта Москвы объяснили, при каких условиях в 2020 году заработает каршеринг
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С 22 апреля работа каршеринговых компаний в столице была приостановленаС 22 апреля работа каршеринговых компаний в столице была приостановленаФото: Иван МАКЕЕВ
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Когда заработает каршеринг (краткосрочная аренда машины) в Москве в 2020 году пока говорить рано, но озвучены условия, при которых это можно реализовать.

- Слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая, однако не соответствуют действительности – вопрос будет вынесен в Управление Роспотребнадзора по Москве – только после их согласования и при выполнении компаниями краткосрочной аренды их требований возможна работа сервиса, также это должно быть отражено в Указе Мэра, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Какие же нужно выполнить условия для возобновления работы каршеринга? Минимальный срок аренды автомобиля должен быть от пяти дней. Выходит, что машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более, а взять автомобиль на 20 минут, 1 час, 6 часов и другие сроки (до пяти суток) – невозможно.

Почему такие условия? После каждой аренды автомобиль должен сниматься с линии и дезинфицироваться (так как это рекомендуют в Роспотребнадзоре), соответственно, после коротких аренд осуществлять быструю дезинфекцию будет сложно и дорого.

Какие еще условия нужно будет соблюдать? Оформлять пропуск и указать его в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. А если нужно поставить машину на парковку? Она будет для пользователей каршеринга бесплатной.

- Предложение будет действовать для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Второе условие – это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Мы организуем контроль, как над уборкой, так и над соблюдением минимального срока среднесрочной аренды, – объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, что с 22 апреля работа каршеринговых компаний в столице была приостановлена. О возобновлении работы каршеринга станет известно в ближайшее время – соответствующее решение будет определено в Указе мэра Москвы.

КОММЕНТАРИЙ

- Мы понимаем всю сложность эпидемиологической обстановки в городе. И безусловно будем делать все от нас зависящее для безопасности пользователей. Самая тщательная мойка и дезинфекция проводилась нами и до приостановки деятельности. Как только каршеринг сможет возобновить работу, мы продолжим неукоснительно выполнять все требования регуляторов. Это касается не только дезинфекции и обработки автомобилей, но и режима их аренды, и внедрения проверки цифровых пропусков. Все это - понятные, необходимые и выполнимые требования. И мы готовы им следовать. Как только будет определена дата, мы будем готовы приступить к работе. Но пока не можем сориентировать по срокам, - объясняют в компании "Делимобиль"

ИСТОЧНИК KP.RU

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