Мы за ценой не постояли: Россия все-таки достроила первый в истории автомост в Китай

РУССКИЕ ОТЛИЧИЯ

Чтоб разгадать эту загадку, я два раза ездил в Китай. Много путешествовал по Сибири, Дальнему Востоку, заглядывал в самую глубину тайги Богучан, Лесосибирска, пытал вопросами министров, золотопромышленников, мэров, губернаторов, директоров заводов, китайских коммунистов, работяг и забулдыг...

Чтоб понять – чем мы отличаемся от китайцев?

Мне скажут – ну что за вопрос! Всем!

Но было что-то, ускользающее – главное. Фундамент различий. До сих пор пытаюсь его найти.

Но пока я знаю лишь его символ – сумасшедшую историю (о ней чуть позже) строительства российско-китайского моста через Амур.

Пришла благая весть.

15 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин написал в Твиттере, что первый автомобильный мост между нами и Поднебесной, построенный в районе Благовещенска и города Хэйхэ, наконец-то закончен.

10 лет разговоров, четыре года нервного строительства («Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016-м, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали,» - признавался глава министерства Дальнего востока и Арктики Александр Козлов), и он готов.

Закончится короновирусный мор, начнется неведомое нам пост-карантинное будущее и закипит сквозь мост межгосударственное общение народов, экономик...

И хотя Китай свою половину моста построил за (в пересчете на рубли) 5,2 миллиарда, а Россия - почти в три раза больше – 13,6 миллиардов, как-то даже отлегло от сердца.

То, что наши строители стоят государству своему дорого, нас не удивишь. Это уже не состав преступления, не повод для разбирательств, за это даже не цепляется взгляд обывателя (ему скорее удивительно, если б не воровали). А вот то, что строили-строили и построили – уже обнадеживает.

ЕЩЕ ОДИН - НЕЗАКОНЧЕННЫЙ

Ведь помню я знаменитую, хотя и старую фотографию, где китайцы построили свою часть моста (3\4 от общей длины), остановились посредине Амура, повесили неразборчивый иероглиф и стали ждать русских. Год ждали. Два. Три. Четыре...

Хотя. Подождите.

Это же не тот мост!

Тот, в который даже министр Козлов не очень верил, за 13 миллиардов, счастливо изготовлен и действительно стоит в ожидании открытия под Благовещенском.

А тот, что с позорного фото – он не автомобильный. А железнодорожный. Тоже на Амуре, в соседней области - Еврейской автономной, у поселка Нижнеленинское.

И вот он как раз ... не построен до сих пор.

«ИНОГДА БЮРОКРАТЫ МЕШАЮТ»

Подготовка к строительству у Нижнеленинское заняла 20 лет. Сначала долгие дворцовые интриги лоббистов – где именно его ставить (победил казахстанский магнат, добывающий в тех местах руду) Китайцы начали строить почти сразу – в июне 2014-го. Россия созрела только через два года, в 2016-м, когда китайцы свою часть уже возвели...

Москва выделила на небольшой оставшийся ей участок (из почти двух километров, русским надо было построить лишь 309 метров) аж 10 миллиардов рублей.

И тут начался наш привычный строительный цирк – с бумаговоротом, согласованиями, разрешениями, задержками зарплатами и даже одной забастовкой. Потом начались какие-то странные подковерные игры, которые дальневосточный полпред Трутнев назвал «бизнес-игрой». «Кое-кто хотел забрать под себя весь горно-обогатительный комбинат и мост, по которому будут возить руду». – загадочно произнес он.

Впечатление, что китайцы, наблюдая с того берега за нашими приключениями, тихо глумились.

«Я не хочу сказать, что россияне не трудолюбивы, – заметил российским журналистам советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в России Чжан Ди. - Наоборот, россияне очень трудолюбивы, но иногда бюрократы мешают».

Открытие моста сдвигалось на середину 2019-го, потом на 2020-й, теперь, похоже, из-за вируса сдвинут на 2021-й. Строителям потребовалось еще полтора миллиарда. Пока полтора. Потому что решено ... перепроектировать уже почти готовый мост.

По словам Трутнева, «дно вымыло, и проект объективно нужно менять». На что инженеры на стройке проворчали, что это было ясно еще десять лет назад...

Место стыковки российской и китайской частей моста. Возможно его разберут и придется стыковать заново.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ»

И вспомнился мне тут бывший благовещенский мэр Александр Калядин, пытавшийся научиться у китайцев их загадочному свойству - строить быстро-дешево города, мосты, экономику, целую страну...

Сказал, что дело нехитрое. В Китае, говорил Калядин, чиновники на одном месте не задерживаются. Пять лет и нет их. Не выполнил задачу, в лучшем случае – безработный (что для перенаселенного Китая страшно), выполнил – идешь на повышение.

- А у нас, - вздыхал он, - на местах сидят «попугаи», исполняющие приказы. Если начинаешь думать самостоятельно, моментально оказываешься вне системы.

Потому, говорил экс-мэр, многие проекты – сироты. Никто ни за что не отвечает. Радеть за дело – дураков нет, подставят. И тонет все в бюрократии и волоките. И получаются мосты не благодаря, а вопреки...

Хотя, чего ворчать? Один мост на Амуре все же появился, когда-нибудь, верю, будет и второй. Два прекрасных многострадальных моста между двумя великими державами! Может, между нами русскими говоря, это главное?