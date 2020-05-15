Ученые доказали, что умственные способности падают даже после одного жирного обеда

В дни самоизоляции множество заточенных в своих квартирах людей заедают стресс пищей разной степени калорийности. Но ученые предупреждают, что после снятия карантина нам придется задуматься не только о своих фигурах, но и об умственных способностях. Потому что даже после одного жирного обеда они снижаются.

Обеды из фаст-фуда в лаборатории

Это показали исследования, который были проведены в Университете штата Огайо (США). В них приняли участие 51 женщина. Утром они прошли в лаборатории специальный 10-минутный компьютерный «тест производительности». У дам были замерены концентрация внимания и время реакции на те или иные задания. А после участниц эксперимента накормили очень жирной пищей.

В обед были включены мучные изделия, яйца, печенье, колбаса, жирный соус, масло... Блюда содержали 930 калорий и были разработаны с таким расчетом, чтобы имитировать содержимое различных блюд из фаст-фуда – двойные чизбургеры или «Биг Мак» из «Макдональдса», а так же картошку фри. Спустя пять часов женщины снова прошли непрерывный тест производительности.

Через несколько недель участницы снова были в лаборатории. И прошли точно такие же тесты, и так же остались на обед. Только на этот раз их кормили пищей с ненасыщенными жирами (содержатся по большей части в растительной пище, оливковом масле, пророщенной пшенице, авокадо и т.д.). И предложенные тесты были решены с большим успехом. Таким образом получилось, что после приема еды с высоким содержанием насыщенных жиров у женщин внимание было снижено в среднем на 11 процентов.

Кстати, чтобы снизить погрешность исследования, до походов к ученым женщины питались три раза в день одинаковыми обедами, а за 12 часов до визитов вообще ничего не должны были есть. А статистический анализ учитывал другие потенциальные влияния на когнитивные функции, включая депрессивные симптомы и среднее потребление насыщенных жиров в рационе участников. Но все равно снижение внимания на 11 процентов исследователи посчитали очень существенным.

Стресс и депрессия усугубляют отупение

Эффект наблюдался уже после одного эксперимента. Ученые уверены, что если жирную пищу есть постоянно, он может усилиться. «Большинство предыдущих работ, посвященных изучению причинно-следственного эффекта диеты, рассматривались в течение определенного периода времени. А у нас был всего лишь один прием пищи - довольно примечательно, что мы увидели разницу», - сказала ведущий автор исследования Аннелиз Мэдисон.

В то же время ученые подчеркнули, что неслучайно именно сейчас, когда весь мир испытывает стресс, связанный с пандемией, опубликовали результаты этого эксперимента. «Из других исследований мы знаем, что депрессия и тревога могут мешать концентрации и вниманию. Когда мы добавим это к еде с высоким содержанием жира, мы можем ожидать, что реальный эффект будут еще больше», - предупреждает профессор психиатрии Дженис Киколт-Глейзер, чья лаборатория и проводила исследование.