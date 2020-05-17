Шоу «Я — сама!»: Борьбу за феминизм в России аудитория отторгла

Сложно поверить, но первое, как cчитается, сугубо женское шоу в России в 1995 году выпустил брутальный поборник консервативных ценностей Иван Демидов. Именно он, будучи замгендиректора ТВ-6, оценил идею редактора программы «Тема» Татьяны Фониной, и дал зеленый свет. А потом, после отказа Татьяны Веденеевой, жившей во Франции, вести проект, дал шанс молодому редактору телеканала — Юлии Меньшовой. Которая была известна тем, что блеснула пятой точкой в комедии «Действуй, Маня!», сыграв робота в человеческом облике.

Юлии Меньовой доверили вести новую передачу.Фото: www.youtube.com

Это Меньшова придумала название для проекта (рабочие версии: «Я — женщина» и «Клуб женских сердец»). Ток-шоу про семейные проблемы, где главной героиней была женщина, стал новшеством. Это сейчас феминистское лобби закатывает в асфальт Харви Вайнштейна, Бреда Питта и Джонни Деппа за вольное обращение с женским полом. А телепремии получают женские сериалы. В девяностые представить такое даже в США было невозможно (шоу «Опры Уинфри» только набирало обороты). В России — и подавно.

Заставка передачи с которой начинался каждый выпуск.Фото: www.youtube.com

Но чудесной манифестации равноправия полов не случилось. И это парадокс: ведь женщины среднего возраста — ядро основной телеаудитории в России — обожают смотреть мыльные оперы, семейные разборки звезд, сериалы про женскую долюшку. Но программу «Я сама!» отторгли. Она не прижилась. «Поле чудес» - 30 лет, «Что? Где? Когда?» - 45 лет, «Жить здорово!», над которой все потешаются, уже 10 лет. «Я сама» прожила в эфире всего шесть лет. Успев получить «ТЭФИ».

Хотя Меньшова была эталонной ведущей для такого проекта. Истинное вовлечение, желание по-настоящему разобраться и помочь, вникнуть, выраженные широко открытыми глазами, теперь на ТВ считается моветоном. В моде — имитация сопереживания. А тогда ведущая не стеснялась выглядеть любопытной, но понимающей подругой, которая слушает, беззастенчиво открыв рот. «А он? А ты? Да ладно!». При всей интеллигентности дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой выказывала весьма твердый характер (даже в Школу-студию МХАТ назло всем поступала под фамилией Большова) и позицию — и Меньшовой верили. Возможно, в этом и была главная проблема: слишком много правды и честной драматургии.

Так выглядела студия передачи "Я сама".Фото: www.youtube.com

Шоу закрыли весьма скоро. Наверно, публике не захотелось так глубоко и честно копаться в своих же проблемах, обнажая душу, исповедуя грехи и промахи во всеуслышанье. В отличие от рейтингового шоу «Окна» у Меньшовой не было актеров — в конце каждой программы зрителям предлагалось звонить со своими историями по указанному телефону. И он не замолкал ни на секунду. Ведущая копалась в судьбах лично. Люди шли и шли, неся накопившийся негатив в студию. Кроме того, сидели в зале и мужчины — шоу предоставляло абсолютную полифонию мнений: несчастная героиня, психологини, противоположный пол, массовка с сумками на коленках.

Увы, искреннее несчастье и множество взглядов на сложнейшую тему, судя по всему, «продаются» не так успешно, как кондовые, лобовые ток-шоу, где сходу заявлены «плохие» и «хорошие». Одно дело, когда в студии катаются по полу Гоген Солнцев с 63-летней невестой, школьница Диана Шурыгина показывает «на донышке» или кривляются иные абстрактные персонажи параллельной вселенной. Совсем другое, когда гостья шоу «Я сама!» признается в том, что не любит сына или весит 120 килограммов и не может завести ребенка, или одной без мужчин ей счастливо живется. Это очень жестко, близко и порой даже больно. Да и присутствие соведущей, феминистки Марии Арбатовой, агрессивно гнувшей линию за равноправие, в России едва ли могло кого-то не раздражать.

Мария Арбатова Была со-ведущей Юлии Меньшовой.Фото: www.youtube.com

До сих пор Меньшова отрицает, что шоу было феминистским. Ведущая настаивает на формулировке «житейская».

- Слово «феминизм» — оно и сложное, и — в нашем обществе — достаточно отталкивающее, - считает Юлия. - Многие не видят разницы между феминистками и лесбиянками, другие уверены, что те и другие — мужененавистницы. Ну и, кроме того, у меня у самой есть некое предубеждение по отношению к феминистскому движению, как к любому революционному движению. В этом смысле, конечно, программа не занималась отстаиванием прав женщин. Она реально была житейская и в большей степени разбиралась в том, что с женщиной происходит, почему она себя определенным образом чувствует, как так случается, что она постоянно наступает на одни и те же грабли. И даже Маша Арбатова, которая у нас позиционировалась как феминистка, разбирала ситуацию с героиней на уровне психологии. Хотя периодически включала в свою речь аспекты равных прав — и иногда вдруг выступала на стороне мужчин.

В 2001 году после кадровой революции на ТВ-6 проект закрыли. Меньшова перешла на НТВ, где стала вести альтернативную версию программы — «Продолжение следует» (такую фразу ведущая произносила в конце каждого выпуска шоу «Я сама»), прожившее, несмотря на многообещающую вывеску, всего год. Более 10 лет Меньшова не работала на телевидении. Предложений не было, телефон молчал. В 2013 году ей вдруг позвонили и позвали вести шоу на Первом канале «Наедине со всеми». Задача стояла простая: «как у Опры». Юлия интервьюировала самых известных артистов страны, шоу выходило в эфир четыре года.

Юлия Меньшова сейчас (на кадре - слева).Фото: www.youtube.com

Теперь Меньшова ведет ностальгически-развлекательный проект «Сегодня вечером». Не сама — вместе с Максимом Галкиным.